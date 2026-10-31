Тарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометр

В Україні оприлюднили ціни на газ для споживачів на листопад 2026 року. Місячні тарифи порівняно з жовтнем зросли: залежно від постачальника кубометр коштуватиме від 8,46 до 27,50 грн. Водночас річні пропозиції залишилися без змін – від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Абсолютно більшість українців (клієнти "Нафтогазу") залишаються з незміниим тарифом.

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Про це свідчать дані цінових пропозицій газопостачальних компаній, повідомляє видання "ГазПравда". Загалом на ринку для населення працюють вісім постачальників. Чотири з них пропонують виключно річні тарифи, ще чотири – річні та місячні комерційні пропозиції.

Скільки коштуватиме газ у листопаді

Найнижчу річну ціну пропонує ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр. Такий самий тариф встановив "Тернопільоблгаз Збут". У "Прикарпат Енерго Трейд" кубометр коштує 7,98 грн, а у компаній "Галнафтогаз" та "ОККО Контракт" – 7,99 грн.

Інші постачальники пропонують такі річні ціни:

"Львівенергозбут" – 8,20 грн;

YASNO ("Київські енергетичні послуги") – 8,46 грн;

YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") – 8,46 грн;

"СвітлоГаз" – 9,99 грн.

Місячні тарифи в листопаді встановили лише чотири компанії. Найдорожче газ коштуватиме клієнтам "Львівенергозбуту" – 27,50 грн за кубометр. У "СвітлоГазу" ціна становить 25,99 грн.

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Водночас YASNO для клієнтів у Києві та Дніпрі встановив місячну ціну на рівні 8,46 грн за кубометр.

Скільки українці платитимуть за газ

Важливо, що для побутових споживачів базовими залишаються саме річні тарифні пропозиції. Більшість українських домогосподарств – близько 98%, або понад 12 млн – обслуговує ГК "Нафтогаз України".

Її тариф "Фіксований" становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Тобто для клієнтів компанії вартість газу в листопаді не зміниться.

Таким чином, попри зростання місячних комерційних пропозицій, для більшості українців ціна природного газу в листопаді залишиться незмінною.

Головні історії дня

Як раніше писав OBOZ.UA, попри поточну стабільність і пільги для електроопалення, ілюзій плекати не варто: тариф на електроенергію рано чи пізно доведеться підвищувати. На відміну від газу та централізованого тепла, які захищені мораторієм на час воєнного стану, вартість кВт*год залишається гнучким інструментом. А отже, перегляд цін на світло може відбутися знову навіть до закінчення війни – питання лише в тому, коли саме економічні реалії візьмуть гору над соціальними стримуючими чинниками.