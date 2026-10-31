Тарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометр

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Додати до бажаних джерел
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Додати до бажаних джерел
Гарячі теми
У Польщі масові протести: опозиція заявила про переворот, Навроцький терміново повернувся з-за кордону. Фото і відеоУ Польщі масові протести: опозиція заявила про переворот, Навроцький терміново повернувся з-за кордону. Фото і відеоУ Польщі заявили про передачу Україні літаків, які "вичерпали ресурс"У Польщі заявили про передачу Україні літаків, які "вичерпали ресурс"Джошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боксуОзвучено фактичний прожитковий мінімумОзвучено реальну межу бідності в Україні: скільки мають витрачати дорослий, пенсіонер та дитина на місяць"Із Росією немає нормальності": міністри країн G20 відмовилися робити спільне фото з Лавровим"Із Росією немає нормальності": міністри країн G20 відмовилися робити спільне фото з ЛавровимУ Києві пролунали вибухи: війська РФ поцілили по критичній інфраструктуріУ Києві пролунали вибухи: війська РФ поцілили по критичній інфраструктуріВійськового отруїли метадоном, замаскованим під подарунок від дівчини: відомі деталі справиВійськового отруїли метадоном, замаскованим під подарунок від дівчини: відомі деталі справиПіхотинець Костянтин Власенко, який провів 491 день на позиції без обох ніг, отримав Героя УкраїниПіхотинець Костянтин Власенко, який провів 491 день на позиції без обох ніг, отримав Героя УкраїниНа Хмельниччині троє дітей загинули в ДТП: їх тіла знайшли в авто у річціНа Хмельниччині троє дітей загинули в ДТП: їх тіла знайшли в авто у річціЧи розірвала Південна Корея дипвідносини з Україною: офіційне поясненняЧи розірвала Південна Корея дипвідносини з Україною: офіційне пояснення
Підпишіться, щоб дізнаватись новини першими

Натисніть “Підписатись” у наступному вікні

Перейти
Google Subscribe

Тарифи на газ в Україні з 1 листопада: скільки коштуватиме кубометр

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
1,0 т.
Українцям назвали тариф на газ
Українцям назвали тариф на газ. Джерело: Pexels

В Україні оприлюднили ціни на газ для споживачів на листопад 2026 року. Місячні тарифи порівняно з жовтнем зросли: залежно від постачальника кубометр коштуватиме від 8,46 до 27,50 грн. Водночас річні пропозиції залишилися без змін – від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Абсолютно більшість українців (клієнти "Нафтогазу") залишаються з незміниим тарифом.

Про це свідчать дані цінових пропозицій газопостачальних компаній, повідомляє видання "ГазПравда". Загалом на ринку для населення працюють вісім постачальників. Чотири з них пропонують виключно річні тарифи, ще чотири – річні та місячні комерційні пропозиції.

Скільки коштуватиме газ у листопаді

Найнижчу річну ціну пропонує ГК "Нафтогаз України" – 7,96 грн за кубометр. Такий самий тариф встановив "Тернопільоблгаз Збут". У "Прикарпат Енерго Трейд" кубометр коштує 7,98 грн, а у компаній "Галнафтогаз" та "ОККО Контракт" – 7,99 грн.

Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
36,6 т.
"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 31 жовтня
36,6 т.
"Укренерго" оновило режим відключень світла: оголошено графіки на 31 жовтня
Олександр ЛитвинОлександр Литвин
36
Українцям назвали нові графіки відключення електроенергії: як довго не буде світла 31 жовтня
36
Українцям назвали нові графіки відключення електроенергії: як довго не буде світла 31 жовтня
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
5,0 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла
5,0 т.
Блекаут у Дніпрі, аварія в Києві й не лише та графіки по областях: що відбувається з відключеннями світла

Інші постачальники пропонують такі річні ціни:

  • "Львівенергозбут" – 8,20 грн;
  • YASNO ("Київські енергетичні послуги") – 8,46 грн;
  • YASNO ("Дніпровські енергетичні послуги") – 8,46 грн;
  • "СвітлоГаз" – 9,99 грн.
Тарифи на газ

Тарифи на газ. Джерело: ГазПравда

Місячні тарифи в листопаді встановили лише чотири компанії. Найдорожче газ коштуватиме клієнтам "Львівенергозбуту" – 27,50 грн за кубометр. У "СвітлоГазу" ціна становить 25,99 грн.

Водночас YASNO для клієнтів у Києві та Дніпрі встановив місячну ціну на рівні 8,46 грн за кубометр.

Скільки українці платитимуть за газ

Важливо, що для побутових споживачів базовими залишаються саме річні тарифні пропозиції. Більшість українських домогосподарств – близько 98%, або понад 12 млн – обслуговує ГК "Нафтогаз України".

Її тариф "Фіксований" становить 7,96 грн за кубометр і діятиме щонайменше до 30 квітня 2027 року. Тобто для клієнтів компанії вартість газу в листопаді не зміниться.

Таким чином, попри зростання місячних комерційних пропозицій, для більшості українців ціна природного газу в листопаді залишиться незмінною.

Як раніше писав OBOZ.UA, попри поточну стабільність і пільги для електроопалення, ілюзій плекати не варто: тариф на електроенергію рано чи пізно доведеться підвищувати. На відміну від газу та централізованого тепла, які захищені мораторієм на час воєнного стану, вартість кВт*год залишається гнучким інструментом. А отже, перегляд цін на світло може відбутися знову навіть до закінчення війни – питання лише в тому, коли саме економічні реалії візьмуть гору над соціальними стримуючими чинниками.

Схожі теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїтарифигазкомунальні службиборг по комуналці
facebook0

Читайте нас у Telegram та Viber або завантажте застосунок

Додати до бажаних джерел

OBOZ.UA працює згідно Редакційної політики. Не ведіться на фейки!