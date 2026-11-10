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Тариф на газ з 1 грудня: скільки коштуватиме кубометр

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
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Блакитне полум’я газової конфорки, калькулятор та аркуш на кухонній стільниці
Суму в рахунку за спожитий газ визначатимуть за фактичним обсягом використання. Джерело: Згенеровано ШІ

З 1 грудня 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Ціна залишиться незмінною відповідно до умов річного тарифного плану "Фіксований".

"Нафтогаз" повідомляє, що цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Споживачі оплачують фактично використаний газ щомісяця до 25 числа наступного місяця.

Як нараховуватимуть плату клієнтам Нафтогазу

Вартість спожитого газу в грудні залежатиме від його обсягу: до кожного використаного кубометра застосовуватимуть фіксовану ціну. Сам початок нового місяця не змінює умов річного плану – вони охоплюють і грудень, і наступні зимові місяці.

Рахунки клієнти можуть отримати в особистому кабінеті або чат-боті. Тарифний план доступний також отримувачам пільг і субсидій, а його зміна не впливає на наявність чи нарахування такої допомоги.

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Які ціни пропонують інші постачальники

Близько 98% побутових споживачів мають угоди з Нафтогазом. Решта – близько 2% – купують газ в інших компаній. Для них вартість залежить від обраного постачальника та виду пропозиції: річної або місячної.

У листопаді 2026 року річні тарифи інших компаній становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Зокрема, "Тернопільоблгаз збут" пропонує газ за 7,96 грн, "Прикарпатенерготрейд" – за 7,98 грн, "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – за 7,99 грн, а "Львівенергозбут" – за 8,20 грн.

Людина записує в блокнот показання побутового газового лічильника

Річні пропозиції інших постачальників розраховані до завершення квітня 2027 року. Джерело: Згенеровано ШІ

У "Київських енергетичних послуг" і "Дніпровських енергетичних послуг" річна ціна становить 8,46 грн за кубометр, у "Ритейл Сервіс" – 9,99 грн. Ці річні пропозиції розраховані до завершення квітня 2027 року.

Місячні комерційні пропозиції постачальників можуть змінитися з 1 грудня. Для порівняння, у листопаді вони подорожчали й залежно від компанії становлять від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Це ціни саме за листопад, тоді як річні контракти передбачають фіксацію вартості на визначений строк.

Що стримує підвищення тарифу на газ

Підвищити тариф на газ для населення неможливо без зняття мораторію, запровадженого на час воєнного стану. Кабінет Міністрів повідомив про збереження чинних пільгових цін для населення та виробників тепла до 31 березня, фактично до кінця опалювального сезону.

"Це рішення ухвалено в умовах дії мораторію на підвищення тарифів, запровадженого Парламентом на час воєнного стану, та з урахуванням складної соціально-економічної ситуації в країні", – наголосив прем’єр-міністр Сергій Корецький.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні можуть заборонити відключати цілі будинки від комунікацій, якщо один із сусідів не платить за комунальні послуги. Для цього хочуть створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновлення процедур стягнення заборгованості.

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