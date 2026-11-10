Тариф на газ з 1 грудня: скільки коштуватиме кубометр

З 1 грудня 2026 року клієнти газопостачальної компанії "Нафтогаз України" платитимуть за газ 7,96 грн за кубометр із ПДВ. Ціна залишиться незмінною відповідно до умов річного тарифного плану "Фіксований".

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"Нафтогаз" повідомляє, що цей тариф діє з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно. Споживачі оплачують фактично використаний газ щомісяця до 25 числа наступного місяця.

Як нараховуватимуть плату клієнтам Нафтогазу

Вартість спожитого газу в грудні залежатиме від його обсягу: до кожного використаного кубометра застосовуватимуть фіксовану ціну. Сам початок нового місяця не змінює умов річного плану – вони охоплюють і грудень, і наступні зимові місяці.

Рахунки клієнти можуть отримати в особистому кабінеті або чат-боті. Тарифний план доступний також отримувачам пільг і субсидій, а його зміна не впливає на наявність чи нарахування такої допомоги.

Які ціни пропонують інші постачальники

Близько 98% побутових споживачів мають угоди з Нафтогазом. Решта – близько 2% – купують газ в інших компаній. Для них вартість залежить від обраного постачальника та виду пропозиції: річної або місячної.

У листопаді 2026 року річні тарифи інших компаній становлять від 7,96 до 9,99 грн за кубометр. Зокрема, "Тернопільоблгаз збут" пропонує газ за 7,96 грн, "Прикарпатенерготрейд" – за 7,98 грн, "Галнафтогаз" ПП "ОККО Контракт" – за 7,99 грн, а "Львівенергозбут" – за 8,20 грн.

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У "Київських енергетичних послуг" і "Дніпровських енергетичних послуг" річна ціна становить 8,46 грн за кубометр, у "Ритейл Сервіс" – 9,99 грн. Ці річні пропозиції розраховані до завершення квітня 2027 року.

Місячні комерційні пропозиції постачальників можуть змінитися з 1 грудня. Для порівняння, у листопаді вони подорожчали й залежно від компанії становлять від 8,46 до 27,50 грн за кубометр. Це ціни саме за листопад, тоді як річні контракти передбачають фіксацію вартості на визначений строк.

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