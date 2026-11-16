Ситуація змінилася: які графіки відключень світла тепер діють в Україні

У понеділок, 16 листопада, в Україні продовжилися відключення світла. Ті чи інші обмеження електропостачання діють у більшій частині регіонів. Утім, ситуація швидко змінюється. Так, на Харківщині, Полтавщині, Сумщині та в деяких районах Дніпровщини уже застосовуються аварійні (екстрені) відключення. Графіки там не діють.

Відео дня

Про загальну ситуацію в енергетиці повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається

Головне, що потрібно знати

У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Обмеження для населення становлять від 1 до 3 черг, тобто сумарна кількість годин без світла на добу може варіюватися від 4 до 16.

Через безперервні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, іноді навіть кілька разів на годину.

Відключення світла 16 листопада: графіки по Україні

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу відключень за групами в столиці не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

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Полтавська область

Запроваджено аварійні відключення світла. Графіки наразі не діють.

Сумська область

В області запроваджено екстрені відключення. Як повідомили в "Сумиобленерго", тривають роботи з відновлення електропостачання для споживачів, які досі залишаються без світла через масштабну аварійну ситуацію.

"Певну частину знеструмлених споживачів уже вдалося заживити. Водночас повноцінне відновлення електропостачання потребує часу. Це складний технологічний процес, який неможливо виконати миттєво. Інформація про те, що мешканці окремих районів можуть залишатися без світла протягом кількох тижнів, не відповідає дійсності", – зазначили енергетики.

Головні історії дня

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Графіки не діють.

Дніпропетровська область

У Дніпрі та Дніпровському район, Самарі та Самарському район, Кам’янському та Кам'янському районі, Павлограді та Павлоградському районі, а також у Солоному та Царичанці діють екстрені відключення. В інших районах діють графіки стабілізаційних відключень:

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Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 1 черга;

з 06:00 до 14:00 – 2 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

Черкаська область

Уночі внаслідок чергової атаки зазнали пошкоджень об’єкти енергетичної інфраструктури, тож фіксуються локальні аварійні відключення. Для решти споживачів діють погодинні графіки:

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1.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-04:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 4.2 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

Запорізька область

Світло відключається за графіками. З урахуванням 30 хвилин на перемикання електроенергія буде відсутня в такі години:

1.1 – 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин);

– 02:30-06:00, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 12 годин); 1.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години); 2.1 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин); 3.1 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 13 годин); 4.1 – 02:30-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 13,5 години);

– 02:30-06:00, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 13,5 години); 4.2 – 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин);

– 02:30-07:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 15 годин); 5.1 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 20:30-24:00 (сумарно 13,5 години); 5.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин);

– 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин); 6.1 – 02:30-07:30, 11:30-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 13,5 години);

– 02:30-07:30, 11:30-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 13,5 години); 6.2 – 00:00-03:00, 07:00-12:00, 16:00-21:00 (сумарно 13 годин).

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміну:

з 07:15 почалося відключення для черг 5.1 та 5.2;

з 10:10 запроваджено відключення для черг 2.1 та 2.2.

Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. У місцевого населення електроенергії не буде загалом протягом 4-9 годин за добу:

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1.1 – 10:00-14:00, 20:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-14:00, 20:00-24:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 03:00-06:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 03:00-06:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 2.2 – 10:00-14:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-14:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 01:00-03:00, 14:00-18:00 (сумарно 6 годин);

– 01:00-03:00, 14:00-18:00 (сумарно 6 годин); 3.2 – 01:00-03:00, 18:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 01:00-03:00, 18:00-22:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 14:00-18:00 (сумарно 5 годин); 4.2 – 00:00-01:00, 14:00-18:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 14:00-18:00 (сумарно 5 годин); 5.1 – 06:00-10:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 06:00-10:00, 18:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-10:00, 18:00-21:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 06:00-10:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-10:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 03:00-06:00, 18:00-22:00 (сумарно 7 годин).

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Одеська область

Вранці 16 листопада РФ знову атакувала енергетичні об'єкти на півночі Одещини, повідомили в ДТЕК. Через обстріли без світла залишилися 52,2 тисячі родин.

Зокрема, фіксуються локальні аварійні відключення світла в частині Подільського району. У решті області – стабілізаційні відключення електроенергії за таким графіком:

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1.1 – 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 09:30-13:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 1.2 – 20:00-22:00 (сумарно 2 години);

– 20:00-22:00 (сумарно 2 години); 2.1 – 00:00-01:00, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 00:00-01:00, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин); 2.2 – 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 5,5 години);

– 00:00-01:00, 16:00-16:30, 20:00-24:00 (сумарно 5,5 години); 3.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 3.2 – 13:00-17:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-17:00 (сумарно 4 години); 4.1 – 15:30-17:00 (сумарно 1,5 години);

– 15:30-17:00 (сумарно 1,5 години); 4.2 – 15:30-20:00 (сумарно 4,5 години);

– 15:30-20:00 (сумарно 4,5 години); 5.1 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин); 5.2 – 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:00, 16:30-20:30 (сумарно 6 годин); 6.1 – 16:30-22:00 (сумарно 5,5 години);

– 16:30-22:00 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 08:00-09:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години).

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Вінницька область

Росіяни атакували об'єкт критичної промисловості та об'єкти енергетики. Про це повідомила голова обласної державної адміністрації Наталя Заболотна.

У регіоні було запроваджено погодинні відключення світла. Утім, з 10:30 їх було скасовано. У разі зміни ситуації знайти графік можна буде за конкретною адресою:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

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Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.