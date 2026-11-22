У неділю, 22 листопада, у низці регіонів України діятимуть графіки погодинних відключень світла через наслідки російських атак на енергосистему. Обмеження охоплюватимуть усі 6 черг, а в окремих областях, зокрема на Житомирщині та Полтавщині, протягом дня застосовуватимуть від 1,5 до 2,5 черг, водночас на Одещині та Рівненщині ситуація залишається складною через аварійно-відновлювальні роботи.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

22 листопада в низці областей діятимуть графіки погодинних відключень світла протягом доби;

для промислових споживачів передбачені графіки обмеження потужності;

на Одещині та Рівненщині залишається складною ситуація з електропостачанням, тривають аварійно-відновлювальні роботи;

у деяких областях діють додаткові мережеві обмеження, аварійні або екстрені відключення;

у Харківській області графіки погодинних відключень діятимуть з 06:00 до 24:00;

на Полтавщині та Житомирщині обсяг обмежень змінюватиметься протягом дня: від 1,5 до 2,5 черги;

на Черкащині для частини Уманського району передбачені окремі тимчасові графіки;

споживачам рекомендують перевіряти інформацію на офіційних ресурсах операторів системи розподілу, оскільки графіки можуть оперативно коригуватися.

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Також було запущено новий чат-бот у співпраці з Національною платформою ОСББ. Він має допомогти енергетикам швидше реагувати на аварії.

РЕКЛАМА

Зокрема, на частині правого берега Києва вже другу добу немає водопостачання. У "Київводоканалі" повідомили, що останнім обстрілом серйозно пошкоджено один із об'єктів, і відновлення вимагатиме часу. Кияни скаржаться, що води немає так довго, а дворами навіть не розвозять цистерни з водою.

Харківська область

У Харківській області за вказівкою НЕК "Укренерго" у зв'язку зі складною ситуацією в Об'єднаній енергосистемі, спричиненою ворожими обстрілами, у неділю, 22 листопада, діятимуть графіки погодинних відключень. Знеструмлення заплановані з 06:00 до 24:00, а для промисловості та бізнесу протягом усієї доби застосовуватимуть графіки обмеження потужності. Години відсутності електроенергії за чергами та підчергами:

Головні історії дня

1.1 – 06:00–07:30, 16:00–18:00;

1.2 – 14:30–18:00;

2.1 – 06:00–07:30, 14:30–18:00;

2.2 – 06:00–07:30, 14:30–18:00;

3.1 – 07:30–11:00, 16:00–21:30;

3.2 – 18:00–21:30;

4.1 – 07:30–11:00, 18:00–21:30;

4.2 – 07:30–11:00, 18:00–21:30;

5.1 – 11:00–14:30, 18:00–22:00;

5.2 – 22:00–24:00;

6.1 – 11:00–14:30, 22:00–24:00;

6.2 – 11:00–14:30, 22:00–24:00.

У Харківській області також діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Енергетики наголошують, що ситуація може змінюватися, тому споживачам варто стежити за оновленнями на офіційних ресурсах обленерго.

РЕКЛАМА

Полтавська область

На Полтавщині 22 листопада графіки погодинних відключень застосовуватимуть протягом дня. Обсяг обмежень змінюватиметься залежно від часу: у першій половині дня передбачено 1,5 черги, після 16:00 кількість черг збільшиться, а ввечері знову зменшиться. Розклад застосування ГПВ:

з 06:00 до 16:00 – 1,5 черги;

з 16:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 23:59 – 1,5 черги.

РЕКЛАМА

Запорізька область

У Запорізькій області за командою НЕК "Укренерго" 22 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень для стабілізації ситуації в Об'єднаній енергосистемі. Знеструмлення передбачені для всіх шести черг, а графіки враховують 30 хвилин на перемикання. Розклад відключень:

1.1 – 15:30–20:30;

1.2 – 10:00–15:00, 20:00–24:00;

2.1 – 15:30–20:30;

2.2 – 10:00–15:00;

3.1 – 19:00–22:30;

3.2 – 05:30–10:30, 14:30–19:30, 23:30–24:00;

4.1 – 19:00–22:30;

4.2 – 05:30–10:30, 14:30–19:30;

5.1 – 10:00–15:00;

5.2 – 14:30–19:30;

6.1 – 05:30–10:30, 20:00–24:00;

6.2 – 19:00–24:00.

РЕКЛАМА

Крім того, з 00:00 до 24:00 у Запорізькій області в повному обсязі діятимуть графіки обмеження потужності для промислових споживачів – п'ять черг. Актуальну інформацію про відключення можна перевіряти на сайті.

Черкаська область

У Черкаській області через наслідки російських обстрілів та попередніх ракетно-дронових атак 22 листопада з 00:00 до 24:00 діятимуть графіки погодинних відключень. Водночас для частини споживачів Уманського району запроваджені окремі тимчасові графіки на період аварійно-відновлювальних робіт. Загальний графік відключень для Черкащини:

РЕКЛАМА

1.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 16:00–19:00;

1.2 – 17:00–20:00;

2.1 – 10:00–12:00, 16:00–18:00, 22:00–24:00;

2.2 – 18:00–20:00;

3.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 19:00–21:00;

3.2 – 14:00–17:00, 19:00–22:00;

4.1 – 06:00–08:00, 12:00–14:00, 20:00–22:00;

4.2 – 08:00–10:00, 19:00–22:00;

5.1 – 08:00–10:00, 14:00–17:00;

5.2 – 10:00–12:00, 16:00–19:00, 21:00–24:00;

6.1 – 08:00–10:00, 14:00–16:00, 20:00–22:00;

6.2 – 10:00–12:00, 17:00–19:00, 22:00–24:00.

Тимчасові графіки в Уманському районі

Окремий розклад діятиме для споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської, Монастирищенської та Христинівської філій.

РЕКЛАМА

1.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

2.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

3.2 – 00:00–03:00, 06:00–09:00, 12:00–15:00, 18:00–21:00;

4.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00;

5.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00;

6.2 – 03:00–06:00, 09:00–12:00, 15:00–18:00, 21:00–24:00.

У Черкаській області попереджають, що протягом дня в Уманському районі можливі незначні відхилення від погодинних графіків. Тому жителям громад, де діють тимчасові розклади, варто враховувати ймовірність зміни часу знеструмлення.

РЕКЛАМА

Чернігівська область

На Чернігівщині 22 листопада за вказівкою НЕК "Укренерго" діятимуть графіки погодинних відключень. "Чернігівобленерго" оприлюднило розклад для всіх шести черг споживачів. При цьому енергетики попереджають, що час відключення та включення електроенергії залежить від безпекової ситуації. Графік знеструмлень:

РЕКЛАМА

Споживачам радять починати готуватися до відключення за 10-15 хвилин до прогнозованого часу. Якщо електроенергія не повертається одразу після завершення періоду знеструмлення, потрібно трохи зачекати, оскільки перемикання може відбуватися із затримкою. Перевірити свою чергу та особистий графік за номером особового рахунку можна:

на офіційному сайті "Чернігівобленерго";

у Viber-боті;

у Telegram-боті.

Енергетики також закликають споживачів максимально ощадливо використовувати електроенергію, особливо тих, хто підключений до ліній із критично важливою інфраструктурою.

РЕКЛАМА

Одеська область

За інформацією "Укренерго", с итуація з електропостачанням Одеси та прилеглих районів залишається вкрай складною. Ворог завдав серйозних пошкоджень магістральним електромережам. Через значні руйнування наразі фізично неможливо передати споживачам необхідний обсяг електроенергії.

Йдеться не просто про дефіцит потужності, а про пошкодження ключової інфраструктури, від якої залежить електропостачання міста та навколишніх населених пунктів. Учора протягом усього дня енергетики працювали над відновленням пошкоджених мереж. Ситуацію суттєво ускладнюють постійні загрози нових атак і повітряні тривоги, через які ремонтні бригади не завжди мають можливість працювати безперервно.

РЕКЛАМА

Вранці вдалося розпочати часткове відновлення електропостачання об’єктів критичної інфраструктури. Забезпечення їх стабільної роботи залишається першочерговим завданням усіх енергетиків. Паралельно опрацьовуються резервні схеми живлення та інші технічні рішення для поступового повернення світла решті споживачів.

Масштаб пошкоджень значний, тому повне відновлення електропостачання потребує часу. Ремонтні роботи тривають, усі залучені служби працюють скоординовано, щоб якнайшвидше повернути електроенергію мешканцям Одеси та прилеглих районів.

РЕКЛАМА

Житомирська область

На Житомирщині 22 листопада за командою НЕК "Укренерго" застосовуватимуть графіки погодинних відключень. Обмеження пов'язані з наслідками ворожих атак на енергетичну інфраструктуру області. Крім ГПВ, у регіоні також діють мережеві обмеження. Розклад застосування графіків:

з 00:00 до 06:00 – без обмежень;

з 06:00 до 16:00 – 1,5 черги;

з 16:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

РЕКЛАМА

Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, основними причинами стрибків напруги в українських квартирах є одночасне ввімкнення потужної техніки після відновлення світла та пошкодження електромереж через російські обстріли. Енергетики радять вмикати прилади поступово, а якщо напруга не стабілізується протягом 1,5 години або різко коливається – звертатися до ОСББ чи управителя будинку для перевірки мереж.