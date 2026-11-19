Ситуація в енергетиці відчутно змінилася: які відключення світла діють 19 листопада в Україні
У четвер, 19 листопада, у більшості регіонів України знову запроваджено погодинні відключення світла. Обсяг обмежень становить від 0,5 до 3 черг, тобто одночасно можуть відключати до половини споживачів. Це менше, ніж днем раніше, коли відключення стартували від 1 черги. Водночас, у Харківській, Сумській та Полтавській областях, а також частині районів Дніпровщини застосовуються аварійні відключення.
Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Головне, що потрібно знати
- Внаслідок обстрілів станом зранку були знеструмлені споживачі у Дніпропетровській, Житомирській, Запорізькій, Миколаївській та Сумській областях.
- У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.
- Час застосування графіків у деяких областях може відрізнятися від загального.
- Обмеження для населення заплановані в обсязі від 0,5 до 3 черг, тобтосумарно на добу світла може не бути по 2-12 годин. Утім, у деяких регіонах фактичні відключення досягли 4 черг.
- Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, тож споживачам варто постійно перевіряти інформацію від своїх обленерго.
Київ
Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.
Також було запущено новий чат-бот у співпраці з Національною платформою ОСББ. Він має допомогти енергетикам швидше реагувати на аварії.
"Якщо в багатоквартирному будинку зникло світло через аварію, його представник може подати одну заявку від усіх мешканців. Національна платформа ОСББ перевірить інформацію, за потреби уточнить деталі й передасть заявку до ДТЕК. Підтверджені заявки матимуть найвищий пріоритет. Такий шлях дозволить швидше з’ясувати, де сталася аварія, у мережах ДТЕК чи всередині будинку, і одразу підключити фахівців, які можуть її усунути", – пояснили енергетики.
Київська область
В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:
Водночас у Яготинській громаді через повторні російські обстріли відбулися пошкодження обладнання, воно потребує часу на відновлення. Тож, там діє тимчасовий графік – від 3 годин зі світлом і 9 годин без світла.
Харківська область
Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:
- 1.1 – 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 5,5 години);
- 1.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 2.1 – 02:30-06:00, 13:00-16:30 (сумарно 7 годин);
- 2.2 – 02:30-06:00, 13:00-16:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);
- 3.2 – 06:00-09:30, 16:00-20:00 (сумарно 7,5 години);
- 4.1 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 06:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 13 годин);
- 5.2 – 09:30-13:00, 16:30-23:30 (сумарно 10,5 години);
- 6.1 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години);
- 6.2 – 00:00-02:30, 09:30-13:00, 20:00-23:30 (сумарно 9,5 години).
Сумська область
Діють аварійні відключення. Після стабілізації ситуації повернуть погодинний графік, за яким світла може не бути сумарно до 16 годин за добу.
Полтавська область
У регіоні діють аварійні відключення. Також було опубліковано погодиний графі із такими обсягами:
- з 00:00 по 02:00 застосовується відключення в обсязі 3 черги;
- з 02:00 по 07:00 – 2 черги;
- з 07:00 по 16:00 – 4 черги;
- з 16:00 по 22:00 – 3 черги.
- з 22:00 по 23:59 – 2 черги.
Запорізька область
Введено погодинні відключення. Графік змінився:
- 1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години);
- 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);
- 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);
- 5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Дніпропетровська область
У м. Дніпро, Кам'янське, Самар, Павлоград, Дніпровський, Самарівський, Павлоградський, Солонянський, Царичанський р-ни діють екстрені відключення. У решті області – м'які графіки стабілізаційних відключень:
Черкаська область
Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік таки:
- 1.1 – 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 06:00-08:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
- 2.2 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 3.1 – 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
- 3.2 – 13:00-15:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
- 4.1 – 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);
- 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-16:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);
- 5.2 – 10:00-13:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 08:00-10:00, 15:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
- 6.2 – 10:00-12:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин).
Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Також протягом дня в Уманському районі можливі незначні відхилення від графіків погодинних відключень електроенергії.
Чернігівська область
Діють відключення за графіками. Розклад такий:
Одеська область
За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:
- 1.1 – 11:00-14:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години);
- 2.1 – 14:00-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 4,5 години);
- 2.2 – 14:00-16:30 (сумарно 2,5 години);
- 3.1 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);
- 3.2 – без відключень;
- 4.1 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);
- 4.2 – 16:00-18:30 (сумарно 2,5 години);
- 5.1 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години);
- 5.2 – 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години);
- 6.2 – 18:00-22:30 (сумарно 4,5 години).
Житомирська область
Діють оновлені погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії було збільшено:
- з 06:00 до 09:00 – 2,5 черги;
- з 09:00 до 10:00 – 3 черги;
- з 10:00 до 11:00 – 2,5 черги;
- з 11:00 до 14:00 – 1,5 черги;
- з 14:00 до 22:00 – 2 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.
Хмельницька область
Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:
- 1.1 – 13:00-17:00 (сумарно 4 години);
- 1.2 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);
- 2.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);
- 2.2 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);
- 3.1 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);
- 3.2 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);
- 4.1 – 17:00-19:00 (сумарно 2 години);
- 4.2 – 06:00-09:00 (сумарно 3 години);
- 5.1 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);
- 5.2 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);
- 6.1 – 19:00-22:00 (сумарно 3 години);
- 6.2 – 09:00-13:00 (сумарно 4 години).
Миколаївська область
У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:
- 1.1 – 08:30-12:00 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 05:30-08:30 (сумарно 3 години);
- 2.1 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 15:30-19:00, 22:30-00:00 (сумарно 5 годин);
- 3.1 – 13:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 5,5 години);
- 3.2 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 13:30-15:30 (сумарно 2 години);
- 5.2 – 12:00-15:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 19:00-22:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години).
Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
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