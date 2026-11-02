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Ситуація погіршилась: у Києві та 5 областях відключають світло в аварійному режимі

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read4 хв
3,0 т.
Ілюстрація - відключення світла
Графік відключення світла 2 листопада. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

У понеділок, 2 листопада, у частині регіонів України запроваджено аварійні відключення електроенергії. Графіки не діють, зокрема в Києві, у Київській, Сумській, Черкаській, Житомирській, а також частково Чернігівській областях. Крім того, повністю знеструмлено Ізюм на Харківщині, а в Одесі фіксуються аварії через атаку РФ на важливий енергооб'єкт.

Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

"Через зумовлену наслідками російських обстрілів складну ситуацію в енергосистемі – в окремих регіонах України запроваджені аварійні відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення у регіонах, де застосовані аварійні відключення, наразі не діють. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше відновити стабільне електропостачання. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – заявили енергетики.

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Енергетики оголосили графік відключень на 2 листопада: де не буде світла у понеділок

Відключення світла 2 листопада: головне, що слід знати

  • Погодинні відключення зберігаються в Харківській і Полтавській областях, а також частково на Чернігівщині. Там графіки для населення діють з 6:00 до 23:59, одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Утім, у деяких областях відключення сягнули 3 черг 37,5% споживачів.
  • У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть уночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.
  • Енергетики не виключають застосування аварійних графіків і в інших регіонах.
  • Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
  • Вночі 2 листопада ворог атакував енергетичний обʼєкт ДТЕК в Одеській області. На ранок частину споживачів вдалося перезаживити.
  • Також через аварію на кабельній лінії знеструмлено 7,5 тис. абонентів у Чернігові.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
  • Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам усю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла: яка ситуація за регіонами

Київ

Зранку за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Там нагадали, що під час екстрених відключень графіки не діють.

Також у столиці через зникнення напруги зупинилися швидкісні трамваї та частина електротранспорту. Зокрема:

  • на Борщагівській лінії трамваї не курсують від зупинки "Івана Дзюби";
  • рух призупинено на низці вулиць і проспектів, зокрема Берестейському, Відрадному, Вадима Гетьмана та поблизу метро "Шулявська";
  • "зелена" гілка метро не працювала через відсутність напруги, утім, пізніше поїзди почали курсувати на правому березі. Між станціями "Осокорки" та "Червоний хутір" руху немає.

Київська область

Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки наразі не діють у всіх районах області.

Також у Білій Церкві відбулося призупинення водопостачання. Це сталося внаслідок влучання дрона в інфраструктурний об’єкт. Станом на 10:25 воду вже повернули.

Чернігівська область

За вказівко "Укренерго", у Ніжинському і Прилуцькому районах застосовано графік аварійних відключень (ГАВ). В інших районах продовжують діяти погодинні графіки:

Відключення світла на Чернігівщині 2 листопада

Відключення світла на Чернігівщині 2 листопада. Джерело: Чернігівобленерго

У самому Чернігові без світла опинилися 7,5 тис. споживачів. Причиною стала аварія на кабельній лінії. Енергетики вже займаються відновленням електропостачання.

Сумська область

О 08:47 командою "Укренерго" в регіоні повторно запровадили аварійні відключення. Розклад знеструмлень наразі не діє.

Полтавська область

З 8:48 було введено графіки аварійних відключень, однак після 10:00 їх скасували. Натоміть діє погодинний розклад:

  • з 06:00 по 09:00 застосовується ГПВ в обсязі 1,5 черги;
  • з 09:00 по 09:30 – 2 черги;
  • з 09:30 по 12:00 – 2,5 черги;
  • з 12:00 по 21:00 – 3 черги;
  • з 21:00 по 23:59 – 2 черги.
Відключення світла на Полтавщині 2 листопада

Відключення світла на Полтавщині 2 листопада. Джерело: Полтаваобленерго

Черкаська область

З 08:52 в Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень. Водночас продовжують діяти і графіки погодинних відключень:.

  • 1.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
  • 2.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
  • 2.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
  • 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 09:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 5 годин);
  • 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00 (сумарно 5 годин);
  • 6.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин).

Житомирська область

З 7:32 застосовано аварійні відключення. Погодинні графіки не діють.

Харківська область

Діють погодинні графіки, "Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також оновлено орієнтовні години відсутності електропостачання на 2 листопада:

  • .1 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
  • 1.2 – 11:30-15:00;
  • 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00;
  • 2.2 – 11:30-15:00, 22:00-24:00;
  • 3.1 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
  • 3.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30;
  • 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-18:30;
  • 4.2 – 15:00-18:30;
  • 5.1 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
  • 5.2 – 08:00-11:30, 18:30-22:00;
  • 6.1 – 08:00-11:30, 15:00-21:00;
  • 6.2 – 09:00-11:30, 18:30-22:00.

Крім того, повністю знеструмлений Ізюм. У місті відсутнє електропостачання через пошкодження високовольтних ліній.

Графік відключення світла за вулицею: де дізнатися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві навіть без аварійних відключень замість звичних черг діють індивідуальні графіки. Через це мешканці столиці не мають загальних таблиць, а можуть знайти свій будинок і вулицю лише окремо. Світло в сусідніх будинках можуть вимикати в різний час.

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