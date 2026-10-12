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Ситуація може змінитися будь-якої миті: який графік відключення світла діє в Україні

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read4 хв
icon 918
Ілюстрація - відключення електроенергії в Україні
Відключення світла. Ілюстраційне зображення. Джерело: створено за допомогою ШІ

В Україні 12 жовтня у частині регіонів України знову запроваджені погодинні відключення електроенергії. Планові відключення світла за графіками застосовуються у Києві, на Київщині, а також Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях. Утім, енергетики попереджають, що ситуація може змінитися будь-якої миті, тож є ризик аварійних відключень, які застосовувались і в попередні дні.

Про загальний режим обмежень повідомили в "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

  • Планується, що 12 жовтня діятимуть погодинні відключення для населення обсягом від 0,5 до 1,5 черг.
  • У разі погіршення ситуації в енергосистемі не виключене застосування аварійних відключень.
  • Також продовжуютьсявідключення за графіками для бізнесу промисловості.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
  • У Міненерго пояснюють повернення графіків відключень насамперед російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження мереж зменшують обсяги електроенергії, які можна передати споживачам.
  • За даними моніторів, зранку 12 жовтня РФ намагалась ударити по енергетиці на заході України, зокрема у Луцьку.

Відключення світла 12 жовтня: які графіки діють

Київ

Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:

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Крім того, вранці 12 жовтня, як повідомила КМДА, у Києві повністю відновили водопостачання. Система тепер працює в штатному режимі, а тиск у водопровідних мережах має відповідати нормативним показникам.

Київська область

Відключення почалися з шостої ранку, але у деяких груп світло буде весь день. Загальний розклад такий:

Графік відключення світла на Київщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 12 жовтня. Джерело: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 12 жовтня. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):

  • 1.1 – 16:00-18:00 (сумарно 2 години);
  • 1.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 2.1 – 08:00-10:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 3.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 4.1 – 10:00-12:00 (сумарно 2 години);
  • 4.2 – 14:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 4 години);
  • 5.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 5.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);
  • 6.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);
  • 6.2 – 14:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 4 години).

Сумська область

Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Графік відключення світла на Сумщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Сумщині 12 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 12 жовтня становить:

  • з 8:00 по 15:00 – 0,5 черги;
  • з 15:00 по 22:00 – 1,5 черги;
  • з 22:00 по 23:59 – 0,5 черги.
Графік відключення світла на Полтавщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Полтавщині 12 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють з 6 ранку, а розподіл за групами було оновлено:

Графік відключення світла на Житомирщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Житомирщині 12 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

Обленерго опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 12 жовтня:

  • 1.1 – не вимикається;
  • 1.2 – не вимикається;
  • 2.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);
  • 2.2 – 11:00-15:00 (сумарно 4 години);
  • 3.1 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 4.1 – не вимикається;
  • 4.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 08:00-11:00, 18:30-22:00 (сумарно 6,5 години);
  • 5.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години);
  • 6.1 – не вимикається;
  • 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).

Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. У розклад було внесено такі зміни:

  • близько 10:00 додатково відключається черга 1/2 – до 11:30;
  • з 11:30 до 15:00 додатково відключається черга 2/2.
Графік відключення світла на Чернігівщині 12 жовтня

Графік відключення світла на Чернігівщині 12 жовтня. Джерело: Чергнігіобленерго

Які бувають відключення світла

  • Аварійні відключення застосовують у разі системних аварій або пошкодження мереж, зокрема через обстріли. Для цього можуть використовувати графіки аварійних відключень (ГАВ) і графіки обмеження потужності (ГОП).
  • Стабілізаційні, або погодинні, відключення вводять під час пікових навантажень, коли потрібно збалансувати роботу енергосистеми. Споживачів розподіляють за чергами відповідно до графіків погодинних відключень (ГПВ).
  • Планові відключення проводять окремо – для ремонту мереж та обладнання. Оператор системи розподілу має заздалегідь попереджати про них споживачів.

Слід розуміти, що час у графіку орієнтовний. Після відключення електроенергію повертають споживачам поступово. Якщо в цей момент навантаження на мережу перевищує допустимий рівень, період відключення можуть продовжити.

Також до погодинних обмежень можуть додатися аварійні відключення. Тоді світла може не бути ще довше.

Де дізнатись графік відключення світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

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