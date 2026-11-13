Світло в Україні почало зникати не за графіками: де 13 листопада діють аварійні відключення
Обмеження електропостачання діють у більшій частині України. У регіонах переважно діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але в деяких областях – як-от на Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині – застосовуються аварійні відключення.
Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго", а обленерго розкрили деталі. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Київ
У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційнийсайтДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.
Київська область
В області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:
Вінницька область
У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:
- у чат-боті уViber;
- у чат-боті вTelegram;
- урозділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);
- в особистомукабінеті на сайті обленерго.
Житомирська область
Через складну ситуацію в обʼєднаній енергосистемі України, застосовано аварійні знеструмлення. Це означає, що графіки погодинних відключень електроенергії наразі не діють.
Запорізька область
Світло відключається за графіками, але загальна тривалість обмежень між підчергами суттєво відрізняється. З урахуванням 30 хвилин на перемикання електроенергія буде відсутні у такі години:
- 1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);
- 1.2 – 13:00-16:00 (сумарно 3 години);
- 2.1 – 06:30-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 7,5 години);
- 2.2 – 06:30-10:30, 19:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 3.1 – 00:00-01:00, 13:00-16:00 (сумарно 4 години);
- 3.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);
- 4.1 – 00:00-01:00, 14:30-19:30 (сумарно 6 годин);
- 4.2 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);
- 5.1 – 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин);
- 5.2 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);
- 6.1 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);
- 6.2 – 00:00-01:00, 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 6 годин).
Харківська область
Загалом світло в області відключають за графіками:
- 1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
- 1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
- 2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);
- 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);
- 3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);
- 4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);
- 4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);
- 5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
- 5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);
- 6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);
- 6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин);
Черкаська область
В обленерго повідомили про пошкодження обладнання електромереж внаслідок систематичних російських атак. У зв’язку із цим тривають цілодобові відновлювані роботи.
"Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з залученням усієї необхідної техніки, обладнання … Робимо все можливе, аби повернути світло в кожну оселю", – запевнили енергетики.
Чернігівська область
Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 80 тисяч помешкань у Корюківському, Новгород-Сіверському і Ніжинському районах – триває робота з відновлення електропостачання. В решті регіону діють відключення за графіками:
Миколаївська область
У регіоні застосовуються ГПВ. Прогнозований розклад такий:
- 1.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 12:30-16:00, 19:30-22:30 (сумарно 6,5 години);
- 2.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);
- 3.1 – 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);
- 3.2 – 00:00-00:30, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7,5 години);
- 4.1 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);
- 4.2 – 00:00-00:30, 11:30-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 5 годин);
- 5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);
- 5.2 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);
- 6.1 – 05:30-09:00, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);
- 6.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години).
У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, споживачам радять самостійно дізнатися орієнтовний час заживленняна сайті обленерго.
Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.