Світло в Україні почало зникати не за графіками: де 13 листопада діють аварійні відключення

Обмеження електропостачання діють у більшій частині України. У регіонах переважно діють графіки погодинних відключень (ГПВ), але в деяких областях – як-от на Житомирщині, Чернігівщині та Черкащині – застосовуються аварійні відключення.

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Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго", а обленерго розкрили деталі. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення електроенергії, але від загального розкладу відключень за групами в ДТЕК відмовилися вже майже рік тому. Тому перевірити заплановані вимкнення можна лише за конкретною адресою одним зі способів:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційнийсайтДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Київська область

В області діють стабілізаційні (погодинні) відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси надають такий розклад:

Вінницька область

У регіоні запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті уViber;

у чат-боті вTelegram;

урозділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистомукабінеті на сайті обленерго.

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Житомирська область

Через складну ситуацію в обʼєднаній енергосистемі України, застосовано аварійні знеструмлення. Це означає, що графіки погодинних відключень електроенергії наразі не діють.

Запорізька область

Світло відключається за графіками, але загальна тривалість обмежень між підчергами суттєво відрізняється. З урахуванням 30 хвилин на перемикання електроенергія буде відсутні у такі години:

1.1 – 13:00-18:00 (сумарно 5 годин);

1.2 – 13:00-16:00 (сумарно 3 години);

2.1 – 06:30-09:00, 17:30-22:30 (сумарно 7,5 години);

2.2 – 06:30-10:30, 19:00-24:00 (сумарно 9 годин);

Головні історії дня

3.1 – 00:00-01:00, 13:00-16:00 (сумарно 4 години);

3.2 – 08:30-13:30 (сумарно 5 годин);

4.1 – 00:00-01:00, 14:30-19:30 (сумарно 6 годин);

4.2 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);

5.1 – 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 5 годин);

5.2 – 10:00-15:00 (сумарно 5 годин);

6.1 – 15:30-20:30 (сумарно 5 годин);

6.2 – 00:00-01:00, 06:30-07:30, 20:00-24:00 (сумарно 6 годин).

Харківська область

Загалом світло в області відключають за графіками:

1.1 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

1.2 – 05:00-07:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

2.1 – 04:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

2.2 – 04:00-07:00, 10:00-12:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

3.2 – 00:00-02:00, 06:00-09:00, 11:00-14:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 13 годин);

4.1 – 00:00-02:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);

4.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 14 годин);

5.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

5.2 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 11 годин);

6.1 – 02:00-04:00, 07:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 11 годин);

6.2 – 03:00-05:00, 14:00-17:00, 20:00-23:00 (сумарно 8 годин);

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Черкаська область

В обленерго повідомили про пошкодження обладнання електромереж внаслідок систематичних російських атак. У зв’язку із цим тривають цілодобові відновлювані роботи.

"Енергетики виконують аварійно-відновлювальні роботи з залученням усієї необхідної техніки, обладнання … Робимо все можливе, аби повернути світло в кожну оселю", – запевнили енергетики.

Чернігівська область

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 80 тисяч помешкань у Корюківському, Новгород-Сіверському і Ніжинському районах – триває робота з відновлення електропостачання. В решті регіону діють відключення за графіками:

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються ГПВ. Прогнозований розклад такий:

1.1 – 12:30-16:00, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

1.2 – 12:30-16:00, 19:30-22:30 (сумарно 6,5 години);

2.1 – 16:00-19:30 (сумарно 3,5 години);

2.2 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

3.1 – 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7 годин);

3.2 – 00:00-00:30, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 7,5 години);

4.1 – 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

4.2 – 00:00-00:30, 11:30-12:30, 16:00-19:30 (сумарно 5 годин);

5.1 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);

5.2 – 05:30-09:00, 12:30-16:00 (сумарно 7 годин);

6.1 – 05:30-09:00, 23:00-24:00 (сумарно 4,5 години);

6.2 – 09:00-12:30 (сумарно 3,5 години).

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У разі відсутності електроенергії не за графіками, а з інших причин, споживачам радять самостійно дізнатися орієнтовний час заживленняна сайті обленерго.

Графік та черга відключення світла за вулицею: де знайти свою

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, у Києві тимчасово вимикатимуть зовнішнє освітлення. Відповідне рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак.