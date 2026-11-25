У середу, 25 листопада, в більшості регіонів України знову діють графіки відключення світла. Їхній обсяг становить 0,5-3 черги, що трохи менше, ніж напередодні. Водночас багато родин лишаються без світла не за графіками – зросла кількість локальних аварійних відключень через перевантаження мереж. Такі знеструмлення неможливо передбачити, вони можуть статися будь-якої миті, але найбільший ризик виникає одразу після повернення світла за графіками.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки оприлюднюють обленерго в кожній області. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Найскладнішою на ранок залишається ситуація у Запорізькій та Дніпропетровській областях. Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб’єктів.

Внаслідок ворожих атак пошкоджено значну кількість важливих для електропостачання регіонів енергооб’єктів. Внаслідок атак зафіксовано нові знеструмлення у Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Одеській та Харківській областях .

. Тимчасово окупована Запорізька АЕС втратила зовнішнє живлення та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції.

та перейшла на живлення від дизель-генераторів. Це вже 17-та від початку року втрата зовнішнього живлення станції. З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3 черги . Тобто в пікові години можуть вимикати до половини споживачів одночасно.

. Тобто в пікові години можуть вимикати до половини споживачів одночасно. У більшості регіонів графіки діють цілодобово. Утім, у низці областей відключення почалися пізніше.

Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.

Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення. Щоби цього уникнути, потрібно вмикати потужні електроприлади поступово, а не всі одразу.

Відключення світла 25 листопада: усі графіки

Київ

Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Крім того, киян закликали максимально економити воду. "Київводоканал" попередив, що після російських ударів по критичній інфраструктурі обладнання водопостачання та водовідведення працює з підвищеним навантаженням.

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Київська область

Діють відключення світла заграфіками, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

Одеська область

Після останніх обстрілів у регіоні в 15 разів зросла кількість локальних аварій в електромережах, попередили в ДТЕК. До цього призводить одночасне ввімкнення потужних електроприладів.

Головні історії дня

"Тому енергетики просять про допомогу: під час відключень від’єднуйте потужні прилади від мережі, а після повернення світла вмикайте їх по черзі. Особливо важливо поступово збільшувати потужність електроопалення", – заявили в компанії.

Загалом діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 2.1 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 2.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 3.1 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин);

– 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин); 3.2 – 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин);

– 07:30-11:00, 12:00-14:30, 17:30-21:30 (сумарно 10 годин); 4.1 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин);

– 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин); 4.2 – 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин);

– 08:00-11:00, 17:30-21:30 (сумарно 7 годин); 5.1 – 10:30-18:00, 21:00-22:30 (сумарно 9 годин);

– 10:30-18:00, 21:00-22:30 (сумарно 9 годин); 5.2 – 10:30-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 10:30-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 6.1 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:30-14:30, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 10:30-14:30, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин).

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Дніпропетровська область

Ситуація залишається складною, констатували в ДТЕК. "Учора та цієї ночі росіяни знову били по енергооб’єктах Дніпропетровщини. Через ці удари без світла залишились будинки й частина критичної інфраструктури... Ситуація в області вкрай важка. Енергетики всього регіону працюють, щоб її стабілізувати. Тривалі повітряні тривоги ускладнюють ремонти", – зазначили енергетики.

У Дніпрі, а також Дніпровському, Павлоградському, Синельниківському та Самарівському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:

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Харківська область

Діють погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години);

– 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години); 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години);

– 06:00-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 6,5 години); 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 2.2 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години); 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години); 4.1 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години);

– 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години); 4.2 – 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години);

– 09:00-12:30, 20:00-23:00 (сумарно 6,5 години); 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин); 6.2 – 12:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин).

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Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;

з 06:00 по 12:00 – 2 черги;

з 12:00 по 20:00 – 3 черги;

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад такий:

1.1 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин); 1.2 – 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 06:00-09:00, 16:00-20:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 9 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 9 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-03:00, 09:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 3.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 4.2 – 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-03:00, 08:00-12:00, 16:00-19:00 (сумарно 10 годин); 5.1 – 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 03:00-06:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-03:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 6.1 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-16:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин).

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Сумська область

Діють погодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 8,5 години за добу.

Вінницька область

У регіоні з 07:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

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Львівська область

Діє погодинний розклад. Відключення заплановані не для всіх споживачів:

Рівненьська область

Діють відключення за графіками:

1.1 – не планується;

– не планується; 1.2 – не планується;

– не планується; 2.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 2.2 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 3.1 – 17:00-20:00 (сумарно 3 години);

– 17:00-20:00 (сумарно 3 години); 3.2 – 17:00-20:00 (сумарно 3 години);

– 17:00-20:00 (сумарно 3 години); 4.1 – 11:00-14:00 (сумарно 3 години);

– 11:00-14:00 (сумарно 3 години); 4.2 – 11:00-14:00 (сумарно 3 години);

– 11:00-14:00 (сумарно 3 години); 5.1 – 08:00-11:00 (сумарно 3 години);

– 08:00-11:00 (сумарно 3 години); 5.2 – 08:00-11:00 (сумарно 3 години);

– 08:00-11:00 (сумарно 3 години); 6.1 – 20:00-22:00 (сумарно 2 години);

– 20:00-22:00 (сумарно 2 години); 6.2 – 22:00-00:00 (сумарно 2 години).

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Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

Кіровоградська область

Відключення відбуваються за розкладом. Години без світла такі:

1.1 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 2.1 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин); 3.1 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-10:00, 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години);

– 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години); 4.2 – 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години);

– 07:30-08:00, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6,5 години); 5.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 02:00-03:30, 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9,5 години); 6.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 14:00-16:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин).

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Прикарпаття

Діють погодинні графіки. Розклад такий:

Запорізька область

У місті Запоріжжя та Запорізькій області знеструмлено значну кількість споживачів. "Введений в дію план реагування на системні аварії в електромережах, працюємо над відновленням електропостачання", – повідомив керівник "Запоріжжяобленерго" Андрій Стасевський.

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Також діють погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин); 1.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 2.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 3.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 3.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин);

– 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин);

– 00:00-00:30, 16:00-20:30 (сумарно 5 годин); 5.1 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 5.2 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин).

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:

до 03:00 продовжили відключення для черги 3.1;

з 00:00 до 03:00 додатково відключали черги 5.1 та 5.2;

з 03:00 до 06:00 додатково відключали черги 1.1, 1.2 та 4.2.

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Оновлений графік такий:

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1.1 – 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00;

– 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00; 1.2 – 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00;

– 08:00-10:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00; 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00; 2.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 3.2 – 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 4.1 – 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00;

– 03:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 20:00-22:00; 4.2 – 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00;

– 10:00-13:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00; 5.1 – 10:00-12:00, 17:00-20:00;

– 10:00-12:00, 17:00-20:00; 5.2 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00;

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-20:00; 6.1 – 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00;

– 12:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00; 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00.

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Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 06:00 до 08:00 – 1,5 черги;

з 08:00 до 12:00 – 2 черги;

з 12:00 до 20:00 – 3 черги;

з 20:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна лише на офіційному сайті обленерго за конкретними персональними даними.

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються оновлені погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:

Де дивитись графік відключення та чергу в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні реалізують додаткові заходи для стабілізації водопостачання та роботи каналізації у великих містах. Це пов'язано зі зміною тактики держави-агресора Росії під час обстрілів енергтичної інфраструктури.