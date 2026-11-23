У понеділок, 23 листопада, в частині регіонів Україні цілодобово діють графіки відключення світла. Їхній обсяг збільшився з0,5-3 до 1 до 3,5 черг. На Харківщині при цьому запроваджено аварійні відключення.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

З вечора планувалося, що світло вимикатимуть лише за графіками в обсязі від 1 до 3,5 черги (тобто до понад половини споживачів одночасно).

(тобто до понад половини споживачів одночасно). Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.

Після чергового російського удару по енергетиці Дніпропетровщини ситуація в Дніпрі та області залишається вкрай складною .

. Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Чому в Україні доводиться вимикати світло: 5 причин

Пошкодження енергетичних об’єктів. Російські ракетні та дронові атаки руйнують електростанції, підстанції, трансформатори й лінії електропередачі. Через це енергосистема втрачає частину потужностей і можливостей передавати електроенергію споживачам.

Російські ракетні та дронові атаки руйнують електростанції, підстанції, трансформатори й лінії електропередачі. Через це енергосистема втрачає частину потужностей і можливостей передавати електроенергію споживачам. Нестача електроенергії. Частина електростанцій після обстрілів не працює або виробляє менше електрики через технічні обмеження. У результаті генерації може не вистачати для покриття потреб населення та бізнесу.

Частина електростанцій після обстрілів не працює або виробляє менше електрики через технічні обмеження. У результаті генерації може не вистачати для покриття потреб населення та бізнесу. Проблеми з передачею електроенергії між регіонами. Навіть якщо в певній області електрики виробляють достатньо, пошкоджені мережі та підстанції можуть не дозволяти передати її туди, де є дефіцит.

Навіть якщо в певній області електрики виробляють достатньо, пошкоджені мережі та підстанції можуть не дозволяти передати її туди, де є дефіцит. Різке зростання споживання. У холодну погоду українці масово вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади. Через це навантаження на енергосистему зростає, особливо вранці та ввечері.

У холодну погоду українці масово вмикають обігрівачі, бойлери, електроплити та інші потужні прилади. Через це навантаження на енергосистему зростає, особливо вранці та ввечері. бмежені можливості накопичення електроенергії. Виробництво та споживання електрики потрібно постійно балансувати. Акумуляторні системи й гідроакумулювальні електростанції можуть накопичувати енергію, але їхніх потужностей поки недостатньо, щоб забезпечити потреби всієї країни під час тривалого дефіциту генерації.

Відключення світла 23 листопада: графіки по областях

Київ

У столиці діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

Діють погодинні графіки, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

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Львівська область

Діє погодинний розклад:

Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

Головні історії дня

Прикарпаття

Діють графіки:

Дніпропетровська область

У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Камʼянському та Павлоградському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:

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Харківська область

Діють аварійні відключення. Одночасно з ними застосовуються й погодинні графіки:

1.1 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 1.2 – 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 01:00-04:30, 11:30-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 2.1 – 11:30-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 9 годин);

– 11:30-15:00, 18:30-24:00 (сумарно 9 годин); 2.2 – 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 08:00-15:00, 18:30-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 3.1 – 04:30-08:00, 15:00-20:00 (сумарно 8,5 години);

– 04:30-08:00, 15:00-20:00 (сумарно 8,5 години); 3.2 – 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 04:30-08:00, 15:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 10,5 години); 4.1 – 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

– 06:00-08:00, 11:30-13:00, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин); 4.2 – 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 5,5 години); 5.1 – 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-11:30, 15:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 5.2 – 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 11 годин);

– 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 11 годин); 6.1 – 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:00, 08:00-11:30, 13:00-18:30, 20:00-22:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 06:00-11:30, 13:00-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 12 годин).

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Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;

з 06:00 по 13:00 – 2,5 черги;

з 13:00 по 20:00 – 3,5 черги.

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Хмельницька область

Діє погодинний графік:

1.1 – 10:00-15:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 10:00-15:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин); 1.2 – 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 2.2 – 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 15:00-20:00 (сумарно 5 годин);

– 15:00-20:00 (сумарно 5 годин); 3.2 – 15:00-20:00 (сумарно 5 годин);

– 15:00-20:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-22:00 (сумарно 8 годин); 4.2 – 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 06:00-10:00, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 13:00-17:00 (сумарно 8 годин); 6.1 – 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-10:00, 13:00-17:00, 20:00-22:00 (сумарно 10 годин); 6.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин).

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Сумська область

Діютьпогодинні відключення. Оновлений графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.

Вінницька область

У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

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Одеська область

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 14:00-17:00, 20:00-22:30 (сумарно 5,5 години);

– 14:00-17:00, 20:00-22:30 (сумарно 5,5 години); 1.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 20:00-24:00 (сумарно 4 години);

– 20:00-24:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 14:00-17:00, 20:00-24:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 14:00-17:00 (сумарно 3 години);

– 14:00-17:00 (сумарно 3 години); 3.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 4.1 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 4.2 – 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 14:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 5.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години); 5.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години); 6.1 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 06:00-07:30, 16:30-20:30 (сумарно 5,5 години).

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Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 07:00-12:00, 16:00-20:30 (сумарно 9,5 години);

– 07:00-12:00, 16:00-20:30 (сумарно 9,5 години); 1.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 2.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (сумарно 12,5 години);

– 02:30-07:30, 11:30-16:30, 21:30-24:00 (сумарно 12,5 години); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 5.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 17:00-22:00 (сумарно 5 годин);

– 17:00-22:00 (сумарно 5 годин); 6.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 00:00-03:00, 12:30-17:30, 23:30-24:00 (сумарно 8,5 години).

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. Розклад такий:

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік такий:

1.1 – 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:00, 05:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 1.2 – 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 05:00-08:00, 11:00-13:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 00:00-01:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-01:00, 04:00-06:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 11:00-13:00, 17:00-20:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);

– 01:00-04:00, 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин); 4.1 – 01:00-04:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин);

– 01:00-04:00, 06:00-09:00, 13:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-05:00, 08:00-11:00, 14:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 10 годин); 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-11:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-11:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10 годин); 5.2 – 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-13:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 6.1 – 02:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 02:00-05:00, 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 10 годин); 6.2 – 04:00-06:00, 09:00-11:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 10 годин).

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У низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 06:00 до 07:00 – 1 черга;

з 07:00 до 08:00 – 2 черги;

з 08:00 до 13:00 – 2,5 черги;

з 13:00 до 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Тернопільська область

Діють погодинні відключення:

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Розклад було оновлено:

Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, внутрішньо переміщені особи (ВПО) в Україні мають право не платити за невикористані послуги водопостачання й водовідведення без лічильників, а також за управлінняпобутовими відходами, якщо відсутні понад 30 календарних днів. Для цього потрібно подати виконавцю послуги заяву та документи, що підтверджують відсутність.