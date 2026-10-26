Субсидію дадуть навіть за наявності боргу: що потрібно знати українцям

В Україні субсидію можуть не призначити, якщо людина має прострочений понад три місяці борг за комунальні послуги на суму понад 680 грн, але це не означає, що вона остаточно втратила право на допомогу. Щоб повторно звернутися по виплати, можна погасити заборгованість, укласти договір про її реструктуризацію або оскаржити борг у суді, додавши до заяви відповідні підтвердні документи.

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Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Зокрема, субсидію можна оформити, якщо укласти з постачальником комунальних послуг договір про реструктуризацію боргу або оскаржити заборгованість у суді.

Коли через борг можуть відмовити в субсидії

У період опалювального сезону витрати українських родин на комунальні послуги традиційно зростають. Для домогосподарств із невисокими доходами житлова субсидія залишається одним зі способів зменшити фінансове навантаження. Однак, під час призначення допомоги Пенсійний фонд враховує не лише доходи сім'ї, а й наявність заборгованості за комунальні послуги.

Відповідно до правил призначення житлових субсидій, підставою для відмови може стати прострочений понад три місяці борг, загальна сума якого перевищує 680 грн. Йдеться про заборгованість, інформацію про яку Пенсійному фонду передав надавач житлово-комунальних послуг.

Зазначається, що цей поріг відповідає 40 неоподатковуваним мінімумам доходів громадян. Водночас важливе значення мають не лише сума боргу, а й тривалість прострочення та наявність офіційних відомостей про заборгованість.

Якщо Пенсійний фонд отримав відповідну інформацію, субсидію можуть не призначити. Проте таке рішення не позбавляє людину можливості повторно подати документи після врегулювання ситуації.

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Як отримати субсидію, якщо є борг за комуналку

Якщо домогосподарство не має можливості погасити всю заборгованість одним платежем або не погоджується з її нарахуванням, можна скористатися передбаченими правилами механізмами.

реструктуризувати заборгованість;

Якщо борг справді існує, але людина не може сплатити всю суму одразу, вона може звернутися до підприємства, яке надає відповідні комунальні послуги, та укласти договір про реструктуризацію. Такий документ передбачає врегулювання заборгованості й дає змогу сплачувати її частинами відповідно до погоджених умов.

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Після укладення договору споживач може повторно звернутися за призначенням житлової субсидії. До заяви необхідно додати копію документа про реструктуризацію боргу.

Таким чином, людині не обов'язково спочатку повністю погашати всю заборгованість, якщо вона домовилася з постачальником послуг про її реструктуризацію. Водночас сам договір не скасовує боргу, його потрібно сплачувати відповідно до погодженого графіка.

оскаржити борг у суді.

Інша ситуація виникає, коли людина не визнає заборгованість. Наприклад, споживач вважає, що постачальник неправильно нарахував плату або вказав суму, з якою він не погоджується. У такому разі борг можна оскаржити в судовому порядку. Для повторного звернення по субсидію потрібно додати до документів ухвалу суду про відкриття провадження у справі.

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Тобто якщо споживач не погоджується з нарахуваннями, він може не лише з'ясовувати обставини з комунальним підприємством, а й скористатися судовим механізмом захисту своїх прав. Водночас саме подання скарги постачальнику послуг не замінює документа про відкриття судового провадження, який передбачений для цього способу врегулювання питання субсидії.

Які документи потрібно подати до Пенсійного фонду

Після врегулювання питання боргу людина може повторно звернутися із заявою про призначення житлової субсидії. Перелік підтверджень залежить від того, який саме спосіб вона обрала. Зокрема, необхідно надати один із таких документів:

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після погашення боргу – копію квитанції про оплату або довідку від постачальника послуг про відсутність заборгованості на дату звернення;

після реструктуризації – копію договору про реструктуризацію заборгованості;

у разі судового оскарження – ухвалу про відкриття провадження у справі.

Питання щодо суми боргу, порядку його погашення та укладення договору про реструктуризацію потрібно вирішувати безпосередньо з підприємством, яке надає відповідні послуги. Саме воно веде облік нарахувань і заборгованості.

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З якого місяця призначать субсидію

Важливо не лише врегулювати питання боргу, а й врахувати строки подання підтвердних документів. Від цього залежить, з якого місяця домогосподарство зможе отримувати допомогу.

Якщо питання заборгованості вирішено протягом двох місяців від початку відповідного опалювального або неопалювального сезону, субсидію можуть призначити з початку цього сезону. Для опалювального періоду це 1 жовтня, а для неопалювального – 1 травня.

Якщо врегулювати питання боргу протягом зазначеного двомісячного строку не вдалося, субсидію призначають із місяця, наступного за тим, у якому Пенсійний фонд отримав документальне підтвердження погашення заборгованості, її реструктуризації або судового оскарження.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українці можуть скасувати судовий наказ про стягнення боргу за комунальні послуги й домогтися зняття арешту з рахунків, якщо для цього є законні підстави. Навіть якщо про борг стало відомо лише після блокування банківської картки, можна звернутися до суду, а за наявності підстав – попросити поновити строк для оскарження.