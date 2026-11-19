В Україні сонячні панелі на балконі не гарантують електроенергії під час блекауту, щоб квартира мала резервне живлення, необхідно встановити гібридний інвертор та акумулятор, інакше мережева станція автоматично вимкнеться після зникнення напруги. Вартість системи потужністю 2 кВт може становити близько 90 тис. грн, а її ефективність залежатиме від сезону, розташування панелей і кількості підключених приладів.

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OBOZ.UA зібрав усю необхідну інформацію про встановлення сонячних панелей на балконах квартир, скільки коштує така система, наскільки вона ефективна в різні пори року та чи допоможе забезпечити електроенергією під час відключень світла. У матеріалі спираємося на пояснення фахівців компанії Solar Ggroup, які розповіли про технічні нюанси, необхідне обладнання та правила облаштування домашньої сонячної електростанції.

Чому сонячні панелі на балконі можуть не працювати під час блекауту

Найпоширеніша помилка під час встановлення сонячної електростанції у квартирі – придбання панелей без системи резервного живлення. Власники розраховують, що обладнання вироблятиме електроенергію вдень і забезпечуватиме квартиру світлом під час відключень. Проте це працює не з усіма типами станцій.

Фахівці пояснюють, що існують два основні варіанти домашніх сонячних електростанцій – мережеві та гібридні. Вони мають різні можливості, а тому перед купівлею важливо розуміти, для чого саме потрібна система. Мережева сонячна електростанція працює за наявності напруги в загальній електромережі. Вироблена панелями електроенергія використовується для потреб квартири, але після зникнення напруги інвертор автоматично вимикається.

"Чисто мережева СЕС (без акумулятора) при зникненні напруги в мережі автоматично вимикається, оскільки інвертор живиться за рахунок мережі", – пояснили спеціалісти Solar Ggroup. Тобто навіть якщо на балконі встановлені сонячні панелі, а надворі сонячна погода, квартира може залишитися без електроенергії. Причина полягає не у відсутності генерації, а в особливостях роботи мережевого інвертора.

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Інша ситуація з гібридною сонячною електростанцією. Вона має акумулятор, у якому накопичується вироблена електроенергія. Коли централізоване постачання припиняється, інвертор перемикає підключені прилади на живлення від батареї. Удень акумулятор може додатково заряджатися від сонячних панелей.

Яке правило потрібно виконати, щоб мати світло під час відключень

Головне правило для власників квартир, які планують встановити сонячні панелі заради автономності, – обов'язково передбачити гібридний інвертор та акумулятор у складі системи. Без накопичувача електроенергія, яку виробляють панелі, не буде доступною для використання вночі, увечері або під час аварійного відключення мережі. Саме акумулятор дає змогу зберігати надлишок генерації та використовувати його тоді, коли сонячного випромінювання недостатньо або централізоване електропостачання зникло.

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За словами фахівців, гібридна станція з акумулятором призначена саме для роботи під час блекаутів. Коли напруга в мережі зникає, інвертор перемикає підключене навантаження на батарею, а вдень вона може продовжувати заряджатися від панелей.

Тому під час вибору обладнання потрібно дивитися не лише на кількість і потужність сонячних модулів. Важливо перевірити, чи підтримує інвертор резервне живлення, чи є акумулятор і які прилади можна під'єднати до системи. Водночас, навіть правильно підібрана станція не забезпечить необмежену автономність. Тривалість роботи залежить від ємності батареї та кількості електроприладів, які споживають енергію.

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Скільки коштують сонячні панелі для квартири у 2026 році

Вартість квартирної сонячної електростанції залежить від її потужності, кількості панелей, характеристик інвертора та ємності акумулятора. Для багатоповерхівок зазвичай розглядають компактні системи, які можна розмістити на балконі або лоджії. Орієнтовно доступні три варіанти комплектації:

Тип системи Що входить до комплекту Вартість із монтажем Для яких потреб підходить Мінісистема на 1 кВт 2-3 панелі по 450-500 Вт, інвертор 1,5 кВт, акумулятор 1,2–2,4 кВт·год 38-55 тис. грн Освітлення, Wi-Fi, холодильник, заряджання гаджетів і ноутбука Оптимальна на 2 кВт 4-5 панелей, інвертор 3 кВт, акумулятор 3,5-5 кВт·год 75-110 тис. грн Щоденне споживання, робота комп'ютера, телевізора, пральної машини та мікрохвильовки Максимальна на 3-4 кВт 6-8 панелей, інвертор 5 кВт, акумулятор 5-10 кВт·год 130-180 тис. грн Великі квартири з високим споживанням, кондиціонером, бойлером та індукційною плитою

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Найбільш збалансованим варіантом для квартири вважається система потужністю близько 2 кВт. Її середня вартість становить приблизно 90 тис. грн, хоча остаточна сума залежить від обладнання та складності монтажу.

Важливо враховувати, що потужність панелей та ємність акумулятора – різні характеристики. Перша визначає, скільки електроенергії система може виробляти за сприятливих умов, а друга – який запас енергії можна накопичити для подальшого використання.

Скільки електроенергії виробляють панелі взимку та влітку

Ще один важливий нюанс квартирних сонячних електростанцій – сезонність. В Україні кількість електроенергії, яку виробляють панелі, суттєво змінюється протягом року. Навесні та влітку генерація найвища завдяки довшому світловому дню та більшій кількості сонячних годин.

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За наведеними розрахунками, система потужністю 2 кВт може виробляти приблизно 6-10 кВт·год на добу, або 200-260 кВт·год на місяць. Восени та взимку ситуація змінюється. Через коротший світловий день, хмарність і низьке положення сонця генерація може зменшуватися у 4-6 разів. Для системи потужністю 2 кВт це орієнтовно 1-2,5 кВт·год на добу та 30-60 кВт·год на місяць.

На виробіток впливає і спосіб розміщення панелей. У багатоповерхівках їх часто встановлюють вертикально або під кутом, який не є оптимальним для максимальної генерації. Через це річний виробіток може бути на 20-30% нижчим, ніж у дахових станцій із правильно підібраним нахилом.

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Загалом квартирна сонячна електростанція потужністю 2 кВт може виробляти приблизно 1500-1800 кВт·год електроенергії на рік. Але ці показники є орієнтовними, фактичний результат залежить від орієнтації балкона, затінення, кута встановлення та погодних умов.

Скільки можна заощадити після встановлення сонячних панелей

Окрім резервного живлення, сонячна електростанція дає змогу зменшити споживання електроенергії із загальної мережі. Однак розмір економії залежить від того, скільки електроенергії виробляє система та яку частину цього обсягу домогосподарство може використати.

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Для розрахунку можна взяти тариф 4,32 грн за 1 кВт·год і сонячну електростанцію потужністю 2 кВт із середньою вартістю 90 тис. грн.

Рівень споживання Споживання на рік Витрати без СЕС Покриття сонячною генерацією Річна економія Орієнтовна окупність Низьке – 150 кВт·год/місяць 1800 кВт·год 7776 грн 70% 5444 грн 16,5 року Середнє – 250 кВт·год/місяць 3000 кВт·год 12 960 грн 55% 7128 грн 12,6 року Високе – 400 кВт·год/місяць 4800 кВт·год 20 736 грн 36% 7560 грн 11,9 року

За таких умов власник квартири із середнім рівнем споживання може заощаджувати приблизно 7,1 тис. грн на рік. Проте за вартості обладнання близько 90 тис. грн повернення вкладених коштів може тривати понад 12 років.

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Отже, встановлення панелей у квартирі не варто розглядати як спосіб швидко заробити або суттєво зменшити рахунки за електроенергію. Значною мірою це інвестиція в енергетичну безпеку та комфорт, особливо для тих, хто хоче мати резервне живлення під час відключень.

Чи можна встановити сонячні панелі на балконі без дозволу

Перед монтажем обладнання в багатоквартирному будинку потрібно врахувати не лише технічні можливості, а й юридичні обмеження. Зокрема, важливо, де саме розміщуватимуться панелі – всередині балкона, на його огородженні, зовнішньому фасаді чи на даху.

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Якщо обладнання встановлюють усередині заскленої лоджії або на власному парапеті без виходу за архітектурні межі будинку, зазвичай додаткові погодження не потрібні. Інша ситуація, якщо панелі планують закріпити на зовнішній стіні багатоповерхівки. Фасад належить до спільного майна співвласників будинку, тому для такого монтажу необхідно отримати відповідне погодження ОСББ або рішення зборів співвласників.

Складнішим може бути встановлення обладнання на даху. Він також належить до спільного майна, а тому використання конструкцій для особистої сонячної електростанції потребує узгодження з ОСББ або управителем. Крім того, необхідно врахувати навантаження на конструкції та технічні вимоги до монтажу.

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Є й інші обмеження, які можуть вплинути на ефективність системи. Найкраще панелі працюють, якщо спрямовані на південь, південний схід або південний захід. Якщо балкон виходить на північ або постійно затінений сусідніми будинками чи деревами, очікувана генерація може бути значно нижчою.

Окрему увагу потрібно приділити кріпленням. На висоті обладнання зазнає значного вітрового навантаження, тому конструкції мають бути надійно закріплені. Також необхідно дотримуватися вимог пожежної безпеки, акумулятор та інвертор потрібно розміщувати з урахуванням вентиляції та відстаней до займистих матеріалів.

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Які прилади можна підключити до квартирної сонячної станції

Можливості автономного живлення залежать від потужності інвертора, ємності акумулятора та загального навантаження. Компактна система може забезпечувати роботу найнеобхіднішої техніки, але не обов'язково всіх електроприладів у квартирі одночасно. Наприклад, невелика станція може живити:

холодильник;

Wi-Fi-роутер;

LED-освітлення;

ноутбук і комп'ютер;

зарядні пристрої для телефонів та інших гаджетів.

Пральна машина, мікрохвильовка, кондиціонер, бойлер та індукційна плита потребують значно більше електроенергії. Для їх одночасної роботи знадобиться потужніший інвертор і акумулятор із більшою ємністю.

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Фахівці наводять орієнтовний приклад, за базового навантаження, коли працюють холодильник, роутер, кілька LED-ламп і зарядні пристрої, система може забезпечувати автономність близько семи годин. Якщо ж додатково використовувати кондиціонер або бойлер, запас енергії вичерпуватиметься значно швидше.

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