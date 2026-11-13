Що вигідніше – бойлер чи гаряча вода з крана: киянам показали справжню вартість

У Києві в листопаді 2026 року централізована гаряча вода коштує дешевше, ніж нагрівання води бойлером. За розрахунками, кубометр води, нагрітий бойлером із 10 до 55 градусів, обійдеться приблизно у 290 грн – з урахуванням вартості електроенергії, холодної води та водовідведення. Такий самий обсяг централізованої гарячої води коштуватиме близько 125 грн.

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Про це пише OBOZ.UA. Утім, варто розуміти, що такий розрахунок приблизний в не врахує температуру "міської" води, налаштування конкретного водонагрівача та наявність двозонного лічильника електроенергії (для власників двозонних лічильників нічний тариф із 23:00 до 07:00 становив 2,16 грн за кВт*год).

Так, виключно за тарифами різниця становить 164,9 грн за кубометр: нагрівання бойлером коштує орієнтовно 289,73 грн (52,3 кВт*год × 4,32 грн + 63,79 грн), а централізована гаряча вода – 124,83 грн (97,89 грн + 26,94 грн).

Скільки коштує електроенергія для бойлера

Кабінет міністрів ужовтні-2026 продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що для побутових споживачів тариф на електрику й надалі становитиме 4,32 грн за кВт*год.

Для житла з електроопаленням, без газифікації або централізованого теплопостачання з 1 жовтня по 30 квітня також діє пільговий тариф – 2,64 грн за кВт*од. Однак звичайний електричний бойлер сам по собі не дає права на знижену ціну.

Щоб порахувати вартість нагрівання води, потрібно помножити кількість кіловат-годин, які бойлер спожив за місяць, на 4,32 грн. Для розрахунку знадобляться саме показники саме водонагрівача, а не загальне споживання електроенергії квартирою.

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Щоб дізнатися споживання електроенергії окремим приладом за місяць, можна

скористатися розетковим ватметром;

розрахувати споживання за формулою;

встановити розумну розетку.

Формула вимагає знання номінальної потужності приладу -- вона вказана в паспорті або на шильдику у Вт. Цей показник потрібно розділити на 1000, щоби перевести в кіловати (кВт). Отримане число множиться на кількість годин роботи приладу на день, а потім на 30 днів.

Скільки коштує вода для бойлера

Бойлер нагріває холодну воду, тож до вартості електроенергії треба додати ціну води та водовідведення. У Києві з 25 вересня 2026 року населення платить 63,79 грн за кубометр холодної води разом із водовідведенням:

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36,85 грн становить плата за водопостачання;

а 26,94 грн – за відведення стоків.

Для нагрівання кубометра води з 10 до 55 градусів в середньому потрібно близько 52,3 кВт*год електроенергії. За тарифом 4,32 грн це приблизно 226 грн. Разом із холодною водою та водовідведенням виходить близько 290 грн за кубометр. Це орієнтовний розрахунок, який не враховує тепловтрат бойлера.

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Фахівці називають оптимальною температуру нагрівання води в бойлері 50-60 градусів: за такого налаштування він споживає менше електроенергії, ніж за 70-80 градусів.

Скільки коштує централізована гаряча вода

У Києві тариф на гарячу воду для населення становить 97,89 грн за кубометр на час воєнного стану. Протягом опалювального сезону 2026-2027 років він не змінюватиметься.

До цієї суми потрібно додати водовідведення гарячої води – 26,94 грн за кубометр. З ним змінна вартість кубометра централізованої гарячої води становить орієнтовно 124,83 грн.

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За наведеним прикладом, коли воду нагрівають до 55 градусів, централізоване гаряче водопостачання обходиться приблизно у 2,3 раза дешевше, ніж бойлер. Утім, варто враховувати, що через складну ситуацію в енергосистемі постачання "міської" гарячої води може відбуватися з перебоями, а температура теплоносія -- бути нижчою за 55 градусів.

Також власникам бойлерів варто пам'ятати: використання бойлера не скасовує необхідності звітувати про витрати централізованої гарячої води. Тож, якщо споживач не відмовився від цієї послуги в установленому порядку, він має щомісяця передавати показання лічильника гарячої води, навіть якщо вони нульові. Інакше плату можуть нарахувати за показаннями будинкового лічильника або за нормами споживання.

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