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Що вигідніше – бойлер чи гаряча вода з крана: киянам показали справжню вартість

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read3 хв
186
Чоловік миє руки під краном у ванній кімнаті, на стіні встановлений водонагрівач
Бойлер не скасовує потреби щомісяця передавати показання лічильника гарячої води. Ілюстрація. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

У Києві в листопаді 2026 року централізована гаряча вода коштує дешевше, ніж нагрівання води бойлером. За розрахунками, кубометр води, нагрітий бойлером із 10 до 55 градусів, обійдеться приблизно у 290 грн – з урахуванням вартості електроенергії, холодної води та водовідведення. Такий самий обсяг централізованої гарячої води коштуватиме близько 125 грн.

Про це пише OBOZ.UA. Утім, варто розуміти, що такий розрахунок приблизний в не врахує температуру "міської" води, налаштування конкретного водонагрівача та наявність двозонного лічильника електроенергії (для власників двозонних лічильників нічний тариф із 23:00 до 07:00 становив 2,16 грн за кВт*год).

Так, виключно за тарифами різниця становить 164,9 грн за кубометр: нагрівання бойлером коштує орієнтовно 289,73 грн (52,3 кВт*год × 4,32 грн + 63,79 грн), а централізована гаряча вода – 124,83 грн (97,89 грн + 26,94 грн).

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Скільки коштує електроенергія для бойлера

Кабінет міністрів ужовтні-2026 продовжив дію спеціальних обов'язків на ринку електроенергії до 30 квітня 2027 року. Це означає, що для побутових споживачів тариф на електрику й надалі становитиме 4,32 грн за кВт*год.

Для житла з електроопаленням, без газифікації або централізованого теплопостачання з 1 жовтня по 30 квітня також діє пільговий тариф – 2,64 грн за кВт*од. Однак звичайний електричний бойлер сам по собі не дає права на знижену ціну.

Щоб порахувати вартість нагрівання води, потрібно помножити кількість кіловат-годин, які бойлер спожив за місяць, на 4,32 грн. Для розрахунку знадобляться саме показники саме водонагрівача, а не загальне споживання електроенергії квартирою.

Щоб дізнатися споживання електроенергії окремим приладом за місяць, можна

  • скористатися розетковим ватметром;
  • розрахувати споживання за формулою;
  • встановити розумну розетку.

Формула вимагає знання номінальної потужності приладу -- вона вказана в паспорті або на шильдику у Вт. Цей показник потрібно розділити на 1000, щоби перевести в кіловати (кВт). Отримане число множиться на кількість годин роботи приладу на день, а потім на 30 днів.

Скільки коштує вода для бойлера

Бойлер нагріває холодну воду, тож до вартості електроенергії треба додати ціну води та водовідведення. У Києві з 25 вересня 2026 року населення платить 63,79 грн за кубометр холодної води разом із водовідведенням:

  • 36,85 грн становить плата за водопостачання;
  • а 26,94 грн – за відведення стоків.

Для нагрівання кубометра води з 10 до 55 градусів в середньому потрібно близько 52,3 кВт*год електроенергії. За тарифом 4,32 грн це приблизно 226 грн. Разом із холодною водою та водовідведенням виходить близько 290 грн за кубометр. Це орієнтовний розрахунок, який не враховує тепловтрат бойлера.

Інфографіка з бойлером і розрахунком витрат: 52,3 кВт·год електроенергії та 290 грн за кубометр води

Розрахунок не враховує тепловтрати бойлера, тому фактичні витрати можуть бути вищими. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Фахівці називають оптимальною температуру нагрівання води в бойлері 50-60 градусів: за такого налаштування він споживає менше електроенергії, ніж за 70-80 градусів.

Скільки коштує централізована гаряча вода

У Києві тариф на гарячу воду для населення становить 97,89 грн за кубометр на час воєнного стану. Протягом опалювального сезону 2026-2027 років він не змінюватиметься.

До цієї суми потрібно додати водовідведення гарячої води – 26,94 грн за кубометр. З ним змінна вартість кубометра централізованої гарячої води становить орієнтовно 124,83 грн.

За наведеним прикладом, коли воду нагрівають до 55 градусів, централізоване гаряче водопостачання обходиться приблизно у 2,3 раза дешевше, ніж бойлер. Утім, варто враховувати, що через складну ситуацію в енергосистемі постачання "міської" гарячої води може відбуватися з перебоями, а температура теплоносія -- бути нижчою за 55 градусів.

Також власникам бойлерів варто пам'ятати: використання бойлера не скасовує необхідності звітувати про витрати централізованої гарячої води. Тож, якщо споживач не відмовився від цієї послуги в установленому порядку, він має щомісяця передавати показання лічильника гарячої води, навіть якщо вони нульові. Інакше плату можуть нарахувати за показаннями будинкового лічильника або за нормами споживання.

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні сонячні панелі для будинку коштують вже як автомобіль. Їхнє встановлення може окупитися щойнайменше за 6,5-9 років. 

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