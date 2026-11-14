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Що буде з тарифом на газ у 2027 році: названо вартість кожного куб.м

Олександр ЛитвинОлександр Литвин
Time to read2 хв
117
На кухонній газовій плиті горить блакитне полум’я
За планом «Фіксований» спожитий газ оплачують до 25 числа наступного місяця. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

В Україні у 2027-му газ для населення не подорожчає за умови, якщо не скасують діючий мораторій. Уряд продовжив пільгові умови постачання щонайменше до 31 березня. Річний тариф "Нафтогазу" зафіксований до 30 квітня 2027 року включно та становить 7,96 грн.

Про продовження спеціальних обов’язків на ринку газу повідомив Кабінет Міністрів України, також про це йдеться в законі про мораторій на підвищення цін на газ для населення.

Скільки коштуватиме газ у 2027 році

Для клієнтів газопостачальної компанії "Нафтогаз України" ціна за планом "Фіксований" становить 7,96 грн за кубометр із ПДВ, без вартості розподілу. Компанія вказує, що поточний період дії цієї пропозиції – з 1 травня 2026 року до 30 квітня 2027 року включно.

Прем’єр-міністр Сергій Корецький 28 вересня повідомив, що уряд зберіг чинні пільгові ціни для населення та виробників тепла до кінця березня 2027 року. За його словами, рішення ухвалили в умовах мораторію на підвищення тарифів, який Верховна Рада запровадила на час воєнного стану.

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"Для населення це означає, що ціна на газ протягом усього осінньо-зимового періоду залишиться незмінною. Це також дозволить зберегти пільгові тарифи для підприємств теплопостачання, продовжити умови щодо продажу природного газу операторам газорозподільних систем і для когенерації на прифронтових територіях", – пояснив перший віцепрем’єр-міністр України – міністр енергетики Денис Шмигаль.

Як мораторій захищатиме від подорожчання

Мораторій діє протягом воєнного стану та ще шість місяців після місяця, у якому його припинять або скасують.

Отже, після завершення нинішнього річного тарифного періоду постачальники залишатимуться обмеженими законодавчою забороною на подорожчання. Строк мораторію прив’язаний до воєнного стану та перехідного періоду після нього.

Побутовий газовий лічильник на трубі в житловому приміщенні

Закон окремо забороняє підвищувати тарифи на розподіл газу для побутових споживачів. Джерело: Згенеровано ШІ/OBOZ.UA

Окремо закон забороняє підвищувати тарифи на розподіл природного газу для побутових споживачів. На той самий строк заморожені тарифи на

  • теплову енергію
  • опалення
  • постачання гарячої води для населення

Відколи діє тариф "Фіксований"

Історія річного плану "Фіксований" почалася 1 травня 2021 року: від цієї дати "Нафтогаз України" автоматично перевів на нього своїх наявних клієнтів відповідно до рішення НКРЕКП №572 від 7 квітня 2021 року. У травні 2027 року від запровадження цього плану мине шість років.

У поточному тарифному періоді, який почався 1 травня 2026 року, компанія зберегла ціну 7,96 грн за кубометр. Річна фіксація дозволяє споживачам розраховувати витрати за однаковою ціною протягом усього строку пропозиції.

Платити за фактично спожитий газ клієнти мають щомісяця до 25 числа наступного місяця. План доступний отримувачам пільг і субсидій: перехід на нього не впливає на їх наявність чи нарахування.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, в Україні можуть заборонити відключати цілі будинки від комунікацій, якщо один із сусідів не платить за комунальні послуги. Для цього хочуть створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновлення процедур стягнення заборгованості.

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