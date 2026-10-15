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Росія обрала нові цілі для ударів по енергетиці України: що хочуть знищити в першу чергу

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 9,9 т.
Ремонт на лінії електропередачі. Ілюстрація
Ремонт на лінії електропередачі. Ілюстрація. Джерело: Міненерго

Російські війська змінили тактику атак на українську енергосистему та перейшли від обстрілів підстанцій і генерації до цілеспрямованого знищення високовольтних ліній електропередачі. Додатковим викликом напередодні зими стало застосування балістичних ракет, реактивних ударних дронів та суттєве збільшення тривалості повітряних тривог.

Про це розповів голова правління НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко. За його словами, агресор свідомо цілить у критично важливі ділянки магістральних ліній, де швидко організувати резервне живлення є технічно найскладнішим завданням.

"В останні кілька місяців ворог суттєво ускладнив роботу українських енергетиків. Від ударів по високовольтних підстанціях і об’єктах генерації він перейшов уже до атак безпосередньо на високовольтні лінії електропередачі. Зокрема – у місцях, де оперативно організувати резервну схему живлення дуже складно. При цьому, загальна протяжність лише магістральної мережі НЕК "Укренерго" – це тисячі кілометрів", – наголосив Віталій Зайченко.

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Окрім магістралей "Укренерго", агресор активно атакує і мережі операторів систем розподілу (обленерго), намагаючись повністю розривати зв'язки між регіонами.

Що ускладнює відновлювальні роботи

Проведення ремонтів суттєво уповільнюється через безпекову ситуацію. Тривалі повітряні тривоги та ризик повторних прицільних ударів по аварійних бригадах не дозволяють фахівцям працювати безперервно. Основні фактори впливу на відновлення:

  • російські війська неодноразово завдавали ударів безпосередньо по місцях виконання аварійних робіт;
  • через тривалі тривоги бригади змушені максимально ефективно використовувати короткі паузи між обстрілами для якнайшвидшого заживлення споживачів;
  • тривають переговори з міжнародними союзниками щодо постачання додаткового обладнання та матеріалів для аварійного запасу.

Успішність проходження майбутньої зими, за оцінками очільника "Укренерго", безпосередньо залежатиме від інтенсивності нових обстрілів, температурних піків та оперативності постачання ремонтного устаткування. Наразі над захистом та відновленням мереж спільно працюють Уряд, енергокомпанії та Сили оборони України.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по енергетичній інфраструктурі Києва. За повідомленнями моніторингових каналів, було атаковано ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції. Згодом про це ж написав і міський голова.

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