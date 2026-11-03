Росія нанесла десятки ударів по енергетиці України: почалися екстрені відключення, а графіки різко погіршали
У вівторок, 3 листопада, у частині регіонів України було запроваджено відключення електроенергії. Кількість областей, які це зачепило, зросла, а самі графіки стали відчутно жорсткішими – максимальний обсяг обмежень виріс з 2,5 до 4 черг споживачів (їх можуть відключати одночасно). Водночас через масований російський удар по енергетиці в багатьох регіонах уже запровадили екстрені (аварійні) відключення.
Погодинний розклад, зокрема, не діє в Києві, на Київщині, у Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській областях – через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", – заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.
Відключення світла 3 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати
- Найскладніша ситуація з електропостачанням – на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині. Там унаслідок пошкодження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.
- Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби, то які раніше вони застосовувалися в основному з 06:00.
- Одночасно відключати планували від 0,5 до 4 груп споживачів, утім реальні обсяги обмежень вже перевищили план.
- РФ масовано атакувала енергетику Україну вночі та вранці. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.
- У Дніпрі, ймовірно, пошкоджено ТЕЦ.
- На півдні Одещини Росія опівночі атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Енергетики заявили про значні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме часу.
- Харків частково залишився без тепла та гарячої води.
- Внаслідок удару по Вінниччині багато населених пунктів без світла.
- У Києві виникли проблеми із живленням електротранспорту, а графіки відключень не діють.
- Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.
- Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.
- Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам усю вироблену електроенергію.
Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами
Київ
Зранку за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Графіки не діють орієнтовно з 07:20.
Після стабілізації ситуації столиця повернеться до індивідуальних погодинних графіків. Річ у тім, що загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. А дізнатися свій розклад відключень можна лише за конкретною адресою:
Також зранку в столиці через зникнення напруги виникли проблеми з курсуванням електротранспорту. Зокрема:
- було призупинено рух фунікулера;
- не ходили тролейбуси №№ 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41;
- без напруги лишились трамваї на маршрутах №№ 14 та 15.
Київська область
Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки наразі не діють у всіх районах області.
Після стабілізації ситуації в енергосистемі область повернеться до відключень за розкладом. Утім, графіки на 3 листопада доволі жорсткі:
Вінницька область
Внаслідок нічної комбінованої ракетно-дронової атаки на Вінниччині пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Місцеві жителі повідомляють, що низка населених пунктів у області залишилися без світла.
"Ситуація в енергосистемі є дуже складною. У вашому регіоні застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють", – зазначили в обленерго.
Черкаська область
Ще з 03:16 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Важливо, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ):
- 1.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;
- 1.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 2.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 2.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;
- 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 3.2 – 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 4.1 – 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 4.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;
- 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 5.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;
- 6.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.
Одеська область
Опівночі РФ атакувала енергетичний обʼєкт на півдні Одеської області. "Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", – зазначили в ДТЕК.
У тих, у кого після російських ударів є світло, діють погодинні графіки. Порівняно з багатьма іншими регіонами, розклад доволі м'який:
Чернігівська область
Застосовано графік аварійних відключень (ГАВ). Раніше оприлюднений розклад не діє.
Дніпропетровська область
Діють екстрені відключення. Наразі погодинний розклад не застосовується.
Сумська область
Приблизно о 7 ранку командою "Укренерго" в регіоні запровадили аварійні відключення. Розклад знеструмлень наразі не діяв.
Однак після 10:00 "Сумиобленерго" заявило про оновлення погодинного графіку відключень. Сумарна кількість часу без світла на Сумщині за добу сягає 16 годин.
Полтавська область
В області діють погодинні графіки. Утім, режим обмежень жорсткий:
- з 00:00 по 01:00 – 0,5 черги;
- з 01:00 по 03:30 – 1,5 черги;
- з 03:30 по 09:00 – 3 черги;
- з 09:00 по 23:59 – 4 черги.
Житомирська область
В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:
- з 03:00 до 06:00 – 2,5 черги;
- з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;
- з 08:00 до 22:00 – 4 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.
Харківська область
Діють погодинні відключення світла. Попередній розклад такий:
- 1.1 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 11,5 години);
- 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 10 годин);
- 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);
- 3.2 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);
- 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.2 – 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);
- 5.2 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);
- 6.1 – 05:00-08:00, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин);
- 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин).
Миколаївська область
Діють погодинні відключення електроенергії, причому лише з 9:00 до 22:00. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:
Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.