Росія нанесла десятки ударів по енергетиці України: почалися екстрені відключення, а графіки різко погіршали

У вівторок, 3 листопада, у частині регіонів України було запроваджено відключення електроенергії. Кількість областей, які це зачепило, зросла, а самі графіки стали відчутно жорсткішими – максимальний обсяг обмежень виріс з 2,5 до 4 черг споживачів (їх можуть відключати одночасно). Водночас через масований російський удар по енергетиці в багатьох регіонах уже запровадили екстрені (аварійні) відключення.

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Погодинний розклад, зокрема, не діє в Києві, на Київщині, у Дніпропетровській, Вінницькій, Черкаській, Чернігівській областях – через пошкодження обладнання та зниження напруги у високовольтній мережі. Про загальний режим відключень для населення заявили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики, а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

"Росія завдала прицільних ракетних і дронових ударів по електростанціях, підстанціях систем передачі та розподілу електроенергії, а також теплоелектроцентралях. Лише протягом минулої доби ворог цілеспрямовано атакував енергетичну інфраструктуру понад 20 разів", – заявив заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Відключення світла 3 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати

Найскладніша ситуація з електропостачанням – на Вінниччині, Житомирщині та Харківщині . Там унаслідок пошкодження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам.

з електропостачанням – . Там унаслідок пошкодження обладнання порушені можливості передачі електроенергії споживачам. Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби , то які раніше вони застосовувалися в основному з 06:00.

, то які раніше вони застосовувалися в основному з 06:00. Одночасно відключати планували від 0,5 до 4 груп споживачів, утім реальні обсяги обмежень вже перевищили план .

. РФ масовано атакувала енергетику Україну вночі та вранці. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях : Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській.

: Вінницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Житомирській, Рівненській, Одеській, Чернігівській, Чернівецькій, Хмельницькій та Харківській. У Дніпрі , ймовірно, пошкоджено ТЕЦ.

, ймовірно, пошкоджено ТЕЦ. На півдні Одещини Росія опівночі атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Енергетики заявили про значні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме часу.

Росія опівночі атакувала енергетичний об'єкт ДТЕК. Енергетики заявили про значні руйнування, а відновлення обладнання потребуватиме часу. Харків частково залишився без тепла та гарячої води.

частково залишився без тепла та гарячої води. Внаслідок удару по Вінниччині багато населених пунктів без світла.

багато населених пунктів без світла. У Києві виникли проблеми із живленням електротранспорту, а графіки відключень не діють.

виникли проблеми із живленням електротранспорту, а графіки відключень не діють. Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.

Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам усю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами

Київ

Зранку за командою "Укренерго" запроваджені екстрені відключення, повідомили в ДТЕК. Графіки не діють орієнтовно з 07:20.

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Після стабілізації ситуації столиця повернеться до індивідуальних погодинних графіків. Річ у тім, що загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. А дізнатися свій розклад відключень можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Також зранку в столиці через зникнення напруги виникли проблеми з курсуванням електротранспорту. Зокрема:

було призупинено рух фунікулера;

не ходили тролейбуси №№ 4, 5, 6, 7, 11, 16, 18, 23, 24, 25, 26, 28, 35, 39, 41;

без напруги лишились трамваї на маршрутах №№ 14 та 15.

Головні історії дня

Київська область

Аварійні відключення зачепили і Київщину. Графіки наразі не діють у всіх районах області.

Після стабілізації ситуації в енергосистемі область повернеться до відключень за розкладом. Утім, графіки на 3 листопада доволі жорсткі:

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Вінницька область

Внаслідок нічної комбінованої ракетно-дронової атаки на Вінниччині пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури, повідомила начальниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна. Місцеві жителі повідомляють, що низка населених пунктів у області залишилися без світла.

"Ситуація в енергосистемі є дуже складною. У вашому регіоні застосовані аварійні відключення. Раніше оприлюднені графіки погодинних відключень наразі не діють", – зазначили в обленерго.

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Черкаська область

Ще з 03:16 у Черкаській області застосовані графіки аварійних відключень (ГАВ). Важливо, що одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень (ГПВ):

1.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00; 1.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 2.1 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 2.2 – 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00;

– 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00; 3.1 – 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 3.2 – 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 03:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 4.1 – 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 02:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 4.2 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00;

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00; 5.1 – 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 02:00-04:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 5.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 6.1 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00;

– 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00; 6.2 – 03:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00.

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Одеська область

Опівночі РФ атакувала енергетичний обʼєкт на півдні Одеської області. "Руйнування значні. Відновлення обладнання потребуватиме часу. Енергетики почали роботи одразу, щойно це стало безпечно", – зазначили в ДТЕК.

У тих, у кого після російських ударів є світло, діють погодинні графіки. Порівняно з багатьма іншими регіонами, розклад доволі м'який:

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Чернігівська область

Застосовано графік аварійних відключень (ГАВ). Раніше оприлюднений розклад не діє.

Дніпропетровська область

Діють екстрені відключення. Наразі погодинний розклад не застосовується.

Сумська область

Приблизно о 7 ранку командою "Укренерго" в регіоні запровадили аварійні відключення. Розклад знеструмлень наразі не діяв.

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Однак після 10:00 "Сумиобленерго" заявило про оновлення погодинного графіку відключень. Сумарна кількість часу без світла на Сумщині за добу сягає 16 годин.

Полтавська область

В області діють погодинні графіки. Утім, режим обмежень жорсткий:

з 00:00 по 01:00 – 0,5 черги;

з 01:00 по 03:30 – 1,5 черги;

з 03:30 по 09:00 – 3 черги;

з 09:00 по 23:59 – 4 черги.

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Житомирська область

В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:

з 03:00 до 06:00 – 2,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 до 22:00 – 4 черги;

з 22:00 до 24:00 – 3,5 черги.

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Харківська область

Діють погодинні відключення світла. Попередній розклад такий:

1.1 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 1.2 – 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-12:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 2.1 – 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 11,5 години); 2.2 – 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 10 годин);

– 08:30-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 10 годин); 3.1 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години); 3.2 – 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 12:00-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 8,5 години); 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 12,5 години);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 12,5 години); 4.2 – 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 08:30-15:30, 22:00-24:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години); 5.2 – 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години);

– 06:00-08:00, 15:30-19:00 (сумарно 5,5 години); 6.1 – 05:00-08:00, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин);

– 05:00-08:00, 12:00-19:00 (сумарно 10 годин); 6.2 – 06:00-08:00, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин).

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Миколаївська область

Діють погодинні відключення електроенергії, причому лише з 9:00 до 22:00. Розклад м'якший, ніж у багатьох регіонах:

Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві не працюють на виробництво електроенергії три великі теплоелектроцентралі – ТЕЦ-4, ТЕЦ-5 та ТЕЦ-6, які зазнали пошкоджень під час російської атаки 7 січня 2026 року. Через це столиця має обмежені можливості власної генерації, а швидко стабілізувати електропостачання не вдасться.