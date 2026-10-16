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Росія хоче лишити Київ повністю без електроенергії: енергетики розкрили тактику обстрілів

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
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Відключення електроенергії. Ілюстративне зображення
Відключення електроенергії. Ілюстративне зображення. Джерело: Dmytro Vynohradov / Unsplash

Російські війська послідовно атакують ТЕЦ Києва та ключові підстанції, через які місто отримує електроенергію з інших областей. Таким чином ворог прагне залишити столицю України без власної електроенергії та відрізати від постачання з інших регіонів.

Про це повідомили в ДТЕК. Там пояснили нову тактику РФ – вона полягає в тому, щоб знищити енергетичну інфраструктуру, створивши "вузьке місце", через яке буде неможливо доставити до Києва необхідну кількість електроенергії з інших регіонів.

"Але енергетики комунальних підприємств Укренерго та ДТЕК працюють разом, щоб відновити пошкоджене обладнання і повернути киянам світло. Всі зусилля зараз спрямовані на створення більшої прогнозованості для людей", – запевнили в ДТЕК.

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Росія обрала нові цілі для атак

Російські війська змінили тактику атак на українську енергосистему та перейшли від обстрілів підстанцій і генерації до цілеспрямованого знищення критично важливих ділянок магістральних ліній, де швидко організувати резервне живлення є технічно найскладнішим завданням. Проведення ремонтів суттєво уповільнюється через безпекову ситуацію. Тривалі повітряні тривоги та ризик повторних прицільних ударів по аварійних бригадах не дозволяють фахівцям працювати безперервно. Основні фактори впливу на відновлення:

  • російські війська неодноразово завдавали ударів безпосередньо по місцях виконання аварійних робіт;
  • через тривалі тривоги бригади змушені максимально ефективно використовувати короткі паузи між обстрілами для якнайшвидшого заживлення споживачів;
  • тривають переговори з міжнародними союзниками щодо постачання додаткового обладнання та матеріалів для аварійного запасу.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, вранці 14 жовтня російські війська завдали ударів балістикою по енергетичній інфраструктурі Києва. За повідомленнями моніторингових каналів, було атаковано ТЕЦ, ТЕС та електропідстанції. Згодом про це ж написав і міський голова.

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