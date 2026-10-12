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Росія атакувала видобуток газу в Україні: в "Нафтогазі" розкрили наслідки

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
icon 2,1 т.
Ілюстрація - ДСНС гасить пожежу
Росія завдала удару по газовидобувній інфраструктурі в Україні. Джерело: ДСНС

Перед початком опалювального сезону в Україні російські війська атакували реактивним дроном газовидобувну інфраструктуру групи "Нафтогаз" у Харківській області. Внаслідок удару виникла пожежа, але ніхто не постраждав, оскільки працівники підприємства перебували в укритті.

Про це повідомив виконувач обов'язків голови правління "Нафтогазу" Сергій Федоренко на своїй сторінці у Facebook. Він наголосив, що фахівці групи вже працюють над ліквідацією аварійної ситуації та усуненням пошкоджень.

"Через атаку було пошкоджено критичне обладнання. Наші працівники роблять все можливе, щоб якнайшвидше усунути наслідки влучання та не допустити ризиків для стабільної роботи енергосистеми", – написав Федоренко.

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Слід зазначити, що обстріли об'єктів газовидобутку та нафтогазового комплексу регулярно відбуваються в різних регіонах, завдаючи значної шкоди критичній енергетичній інфраструктурі країни. Зокрема:

  • 22 вересня стало відомо про удар балістичними ракетами по нафтогазовій інфраструктурі в Полтавській області – щонайменше п’ять ракет вдарили по технологічних об’єктах, які й так тривалий час зупинені та не працювали;
  • проти ночі 3 вересня під ударом опинилися одразу кілька виробничих підприємств "Укрнафти", внаслідок чого виникли пожежі;
  • а увечері 31 серпня російські війська завдали ракетно-дронового удару по Одеській ТЕЦ, яка теж входить до групи "Нафтогаз".

Як вже повідомляв OBOZ.UA, у Прилуках через російську атаку 7 жовтня було пошкоджено газопровід середнього тиску, внаслідок чого понад 18 тисяч жителів міста тимчасово залишилися без газу. Крім того, російська ракета зруйнувала цілий під'їзд житлового будинку, серед мешканців якого були працівники Групи "Нафтогаз", – відомо про загибель однієї співробітниці, а розбір завалів триває.

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