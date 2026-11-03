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Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло

Михайло ЛевакінМихайло Левакін
Time to read2 хв
39
Вимкнення світла в Україні. Ілюстрація
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

Унаслідок російської атаки на енергетичну інфраструктуру Житомир повністю залишився без електропостачання. Без світла також окремі райони у самій Житомирської області, а ще на Волині та Хмельниччині.

Перебої з електропостачанням сталися на тлі вечірньої російської атаки по Україні 3 листопада. Місцева влада обіцяє вже зранку середи відкрити в атакованих містах Пункти незласності.

Що відомо про атаку

Зокрема, Житомирська міськрада пізно ввечері повідомила, що "ворог атакував енергетичну інфраструктуру" міста, і "якщо до ранку електропостачання не буде відновлено, завтра з 9:00 ранку в громаді будуть розгорнуті Пункти незламності".

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло

Повідомлення у мережі про відсутність світла. Джерело: скриншот

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Атакованим став і адміністративний центр Волинської області Луцьк. За інформацією місцевої влади та жителів, "перебої з електропостачанням" спостерігаються як в Луцьку, так і а Ковелі.

Міський голова останнього Ігор Чайка уточнив, що поки світла в місті немає, "Ковельводоканал" переходить на резервні джерела живлення.

Проте воду в Ковелі, якщо ситуація з енергопостачанням не зміниться, слід очікувати лише 4 листопада, з 06:00 до 09:00, а "подальший графік підприємство оприлюднить на своїх офіційних ресурсах".

Волинський Любомль також залишилися без світла.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло

Повідомлення у мережі про відсутність світла. Джерело: скриншот

Повідомлять про відсутність світла та води і містяни Нетішина та Славути, що на Хмельниччині.

Росія атакувала енергетичну інфраструктуру в північно-західному регіоні: у Житомирі, Луцьку і Ковелі зникло світло

Повідомлення у мережі про відсутність світла. Джерело: скриншот

Де ще проблеми зі світлом

3агалом 3 листопада РФ масовано атакувала енергетику Україну з ночі. Під ударом опинилися енергетичні об’єкти у 10 областях, зокрема було завдано ударів десятками ракет і дронів по трьом теплоелектростанціям ДТЕК, після чого вони припинили генерацію електроенергії.

На цьому тлі у Києві від самого ранку були запроваджені екстрені відключення, а також через зникнення напруги тривають проблеми з курсуванням електротранспорту.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, енергетики були змушені обмежити потужність атомних електростанцій в Україні, оскільки через російські удари пошкоджені підстанції, "Укренерго" та ДТЕК не можуть передати споживачам усю вироблену електроенергію. Українців попередили, що державні енергооб'єкти досі не повністю захищені, а Росія може посилювати атаки на Київський регіон, щоб погіршити становище України напередодні можливих мирних переговорів.

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УкраїнаЖитомирЛуцькНетішинКовель
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