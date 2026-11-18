РФ знову атакувала енергетику України: який режим відключень світла тепер діє
У середу, 18 листопада, у більшості регіонів України відбуваються погодинні відключення світла. Крім того, низка регіонів стикнулася з аварійними знеструмленнями, адже Росія не полишає атак на українську енергетику.
Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. Ситуацію також прокоментував прем'єр міністр України Сергій Корецький. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.
Головне, що потрібно знати
- Росія знову атакувала енергетику України: на Харківщині – високовольтну підстанцію, на Хмельниччині – лінію електропередач. Також є руйнування енергетичної інфраструктури в Житомирі.
- У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.
- Обмеження для населення заплановані в обсязі від 1 до 3 черг, тобто сумарно на добу світла може не бути по 4-16 годин.
- Екстрені відключення діють у Полтавській та Харківській областях.
- Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, тож споживачам варто постійно перевіряти дані.
Відключення світла 18 листопада: графіки сьогодні
Київ
Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:
- чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;
- офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;
- застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;
- гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.
Крім того, у соцмережах повідомляють, що в Дарницькому районі у частини споживачів зникло світло поза графіками. Офіційно ці дані наразі не підтверджені.
Київська область
В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:
Запорізька область
Введено погодинні відключення. Графік змінився:
- 1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години);
- 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години);
- 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин);
- 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);
- 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);
- 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);
- 5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);
- 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Дніпропетровська область
Діють графіки стабілізаційних відключень:
Харківська область
Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:
- 1.1 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);
- 1.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);
- 2.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);
- 4.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 11,5 години);
- 6.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).
Полтавська область
У регіоні діють аварійні відключення. Після стабілізації ситуації очікується повернення до графіків із такими обсягами:
- з 00:00 по 05:30 застосовується відключення в обсязі 2,5 черги;
- з 05:30 по 09:30 – 2 черги;
- з 09:00 по 10:30 – 2,5 черги;
- з 10:30 по 22:00 – 3 черги;
- з 22:00 по 23:59 – 2,5 черги.
Черкаська область
Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік таки:
- 1.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (сумарно 8 годин);
- 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин);
- 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);
- 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);
- 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);
- 4.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);
- 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин).
Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі"", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філії:
- 1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);
- 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);
- 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).
Одеська область
За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:
Житомирська область
Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:
- з 08:00 до 12:00 – 3 черги;
- з 12:00 до 14:00 – 2 черги;
- з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;
- з 22:00 до 24:00 – 2 черги.
Хмельницька область
Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:
- 1.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин);
- 1.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 2.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);
- 2.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 3.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);
- 3.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);
- 4.1 – 06:00-10:00 (сумарно 4 години);
- 4.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);
- 5.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 5.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);
- 6.1 – 10:00-14:00 (сумарно 4 години);
- 6.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години).
Чернігівська область
Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання було знеструмлено близько 17 тисяч абонентів у Ніжині. У решті області діють відключення за графіками. Розклад такий:
Сумська область
Діють погодинні відключення. За графіком світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.
Миколаївська область
У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:
- 1.1 – 05:30-08:00 (сумарно 2,5 години);
- 1.2 – 05:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 6 годин);
- 2.1 – 13:30-15:00, 22:00-00:00 (сумарно 3,5 години);
- 2.2 – 11:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 13:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 5 годин);
- 3.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.1 – 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години);
- 4.2 – 08:00-11:30, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);
- 5.1 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);
- 5.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 15:00-18:30, 22:00-00:00 (сумарно 5,5 години);
- 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).
Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла
На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.