У середу, 18 листопада, у більшості регіонів України відбуваються погодинні відключення світла. Крім того, низка регіонів стикнулася з аварійними знеструмленнями, адже Росія не полишає атак на українську енергетику.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго. Ситуацію також прокоментував прем'єр міністр України Сергій Корецький. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Росія знову атакувала енергетику України: на Харківщині – високовольтну підстанцію, на Хмельниччині – лінію електропередач. Також є руйнування енергетичної інфраструктури в Житомирі .

– високовольтну підстанцію, на – лінію електропередач. Також є руйнування енергетичної інфраструктури в . У більшості регіонів України діють цілодобово графіки погодинних відключень електроенергії, а для промисловості – графіки обмеження потужності.

Обмеження для населення заплановані в обсязі від 1 до 3 черг, тобто сумарно на добу світла може не бути по 4-16 годин .

. Екстрені відключення діють у Полтавській та Харківській областях.

відключення діють у областях. Через постійні російські атаки ситуація з електропостачанням може швидко змінюватися протягом дня, тож споживачам варто постійно перевіряти дані.

Відключення світла 18 листопада: графіки сьогодні

Київ

Діють стабілізаційні відключення електроенергії. Утім, загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна лише за конкретною адресою:

чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Крім того, у соцмережах повідомляють, що в Дарницькому районі у частини споживачів зникло світло поза графіками. Офіційно ці дані наразі не підтверджені.

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Київська область

В області діють погодинні відключення електроенергії. ДТЕК не публікував загальний графік, однак неофіційні ресурси наводять такий зведений розклад:

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік змінився:

1.1 – 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 14,5 години); 1.2 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 2.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 3.1 – 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 18:00-23:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин);

– 04:00-09:00, 13:30-18:30 (сумарно 10 годин); 4.1 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 5.1 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 5.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.1 – 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин).

Головні історії дня

Дніпропетровська область

Діють графіки стабілізаційних відключень:

Харківська область

Запроваджено аварійні відключення. Одночасно з ними діють і погодинні графіки:

1.1 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 1.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.1 – 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години);

– 05:30-09:00, 12:30-19:30 (сумарно 10,5 години); 2.2 – 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин);

– 05:30-09:00, 16:00-19:30 (сумарно 7 годин); 3.1 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години); 3.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 16:00-23:00 (сумарно 12,5 години); 4.1 – 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години);

– 00:00-02:00, 05:30-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 12,5 години); 4.2 – 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 09:00-12:30, 19:30-23:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 5.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 12:30-16:00, 19:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.1 – 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 02:00-05:30, 09:00-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 6.2 – 02:00-05:30, 12:30-16:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин).

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Полтавська область

У регіоні діють аварійні відключення. Після стабілізації ситуації очікується повернення до графіків із такими обсягами:

з 00:00 по 05:30 застосовується відключення в обсязі 2,5 черги;

з 05:30 по 09:30 – 2 черги;

з 09:00 по 10:30 – 2,5 черги;

з 10:30 по 22:00 – 3 черги;

з 22:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний графік таки:

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1.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (сумарно 8 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-21:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 17:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 14:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 9 годин); 4.2 – 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 7 годин); 5.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (сумарно 6 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 15:00-17:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-12:00, 16:00-18:00, 23:00-24:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 10:00-12:00, 16:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин).

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Водночас у низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі"", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філії:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Одеська область

За наказом "Укренерго" діють погодинні відключення електроенергії. Зведений графік публікують лише неофіційно:

Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 08:00 до 12:00 – 3 черги;

з 12:00 до 14:00 – 2 черги;

з 14:00 до 22:00 – 2,5 черги;

з 22:00 до 24:00 – 2 черги.

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Хмельницька область

Застосовуються відключення світла за графіками. Орієнтовні години знеструмлень:

1.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 2.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 2.2 – 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 8 годин); 3.1 – 22:00-24:00 (сумарно 2 години);

– 22:00-24:00 (сумарно 2 години); 3.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 18:00-22:00 (сумарно 4 години); 4.1 – 06:00-10:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-10:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 18:00-22:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 5.2 – 14:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-18:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 10:00-14:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-14:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 18:00-22:00 (сумарно 4 години).

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Чернігівська область

Внаслідок аварії на об'єкті електропостачання було знеструмлено близько 17 тисяч абонентів у Ніжині. У решті області діють відключення за графіками. Розклад такий:

Сумська область

Діють погодинні відключення. За графіком світла може не бути сумарно до 12 годин за добу.

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Прогнозований розклад такий:

1.1 – 05:30-08:00 (сумарно 2,5 години);

– 05:30-08:00 (сумарно 2,5 години); 1.2 – 05:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 6 годин);

– 05:30-08:00, 15:00-18:30 (сумарно 6 годин); 2.1 – 13:30-15:00, 22:00-00:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-15:00, 22:00-00:00 (сумарно 3,5 години); 2.2 – 11:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин);

– 11:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 13:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 5 годин);

– 13:30-15:00, 18:30-22:00 (сумарно 5 годин); 3.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години);

– 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години); 4.1 – 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години);

– 08:00-11:30 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 08:00-11:30, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин);

– 08:00-11:30, 15:00-18:30 (сумарно 7 годин); 5.1 – 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години);

– 11:30-15:00 (сумарно 3,5 години); 5.2 – 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години);

– 15:00-18:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 15:00-18:30, 22:00-00:00 (сумарно 5,5 години);

– 15:00-18:30, 22:00-00:00 (сумарно 5,5 години); 6.2 – 18:30-22:00 (сумарно 3,5 години).

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Де дізнатися свій графік та чергу відключення світла

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні прискорилося зростання цін, серед іншого, дорожчаликомунальні послуги. За рік тарифи зросли загалом на 7,4%. Утім, не всі: вартість електроенергії залишилася на попередньому рівні, а водопостачання подорожчало одразу на 106,5%, тобто більш ніж удвічі.