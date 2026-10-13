РФ змінила тактику ударів по енергетиці: які регіони України можуть залишитися без світла

Росія останніми тижнями зосередила удари по ключових енергетичних підстанціях, через які електроенергія з атомних електростанцій передається до Києва, центральних і східних регіонів України, що створює ризики перебоїв зі світлом одразу в кількох областях. Київ поступово відновлює власну генерацію, однак частина критичного обладнання магістральних підстанцій досі залишається недостатньо захищеною, тому завершення будівництва захисних споруд є одним із важливих завдань перед зимою.

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Про це заявив нардеп Сергій Нагорняк ("Слуга нарожу"), коментуючи ситуацію в українській енергосистемі та підготовку до зимового періоду. За його словами, нинішні проблеми з електропостачанням не можна пояснювати виключно станом столичної генерації чи рівнем підготовки місцевої влади.

Росія змінила тактику: по яких енергооб'єктах тепер завдають ударів

За словами Нагорняка, протягом останніх тижнів російські атаки були спрямовані переважно на підстанції, які відіграють важливу роль у роботі української енергосистеми. Йдеться про об'єкти, що забезпечують передачу електроенергії між регіонами та дозволяють доставляти вироблену електростанціями електрику до споживачів.

Депутат звернув увагу, що в публічному просторі часто обговорюють пошкодження ліній електропередачі, однак, за його оцінкою, основна проблема останніх атак полягає саме в ураженні підстанцій. Він нагадав про один із випадків пошкодження лінії, яка з'єднує лівий і правий береги Києва. Її роботу вдалося відновити, проте удари по підстанціях створюють додаткові труднощі для стабільної передачі електроенергії.

За наведеними депутатом даними, останнім часом під російськими атаками опинилися чотири підстанції навколо столиці та ще одна безпосередньо в Києві. Об'єкти важливі не лише для електропостачання міста, а й для роботи міжрегіональних електричних мереж.

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Підстанції виконують важливу функцію в енергосистемі: вони забезпечують перетворення рівнів напруги та передачу електроенергії магістральними мережами. Навіть за наявності достатніх обсягів виробництва електрики пошкодження такого обладнання може обмежувати можливості її транспортування до споживачів.

Чому удари по підстанціях загрожують не лише Києву

Особливість об'єктів, про які говорить Нагорняк, полягає в їхньому значенні для передачі електроенергії між різними частинами України. За його словами, відповідні підстанції забезпечують транзит електроенергії, виробленої Рівненською та Хмельницькою атомними електростанціями, у напрямку Київського регіону, Черкащини, інших центральних областей та східної частини країни.

Головні історії дня

Українська енергосистема працює як єдина мережа, в якій виробництво, передача та споживання електроенергії взаємопов'язані. Тому пошкодження важливих вузлів передачі може створювати обмеження навіть у регіонах, де безпосередньо не було влучань в енергетичну інфраструктуру.

Наприклад, електростанція може продовжувати виробляти електроенергію, але через пошкодження мережевого обладнання можливості передавати її в необхідному обсязі можуть бути обмежені. У таких ситуаціях енергетикам доводиться змінювати схеми живлення, перерозподіляти навантаження та проводити аварійно-відновлювальні роботи. Залежно від масштабів пошкоджень це може позначатися на стабільності електропостачання.

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Чи вистачить Києву власної генерації

Окремо Нагорняк прокоментував ситуацію з виробництвом електроенергії безпосередньо у столиці. За його словами, у періоди максимального зимового навантаження Київ споживає приблизно 2 ГВт електроенергії. Водночас депутат не погодився з твердженням, що столиця повністю втратила власні генерувальні потужності.

За його словами, попри пошкодження енергетичних об'єктів, частину обладнання поступово відновлюють. Відповідні роботи проводилися ще навесні 2026 року. Нагорняк визнав, що проблеми залишаються, зокрема на міських теплоелектроцентралях. Однак це не означає, що Київ узагалі позбавлений можливості самостійно виробляти електроенергію.

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При цьому навіть відновлення місцевої генерації не усуває залежності столиці від загальноукраїнської енергосистеми. У зимовий період споживання зростає, а забезпечення необхідного обсягу електроенергії залежить як від роботи місцевих потужностей, так і від можливості отримувати її з інших регіонів.

Частина енергетичних об'єктів досі залишається без належного захисту

Однією з найбільших проблем Нагорняк назвав недостатню захищеність окремих елементів енергетичної інфраструктури. За його словами, на частині підстанцій залишаються незахищеними потужні трансформатори, будівлі релейного управління та інше обладнання, необхідне для стабільної роботи електричних мереж.

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Депутат вважає, що будівництво захисних споруд на об'єктах оператора системи передачі необхідно завершити якнайшвидше. Він також звернув увагу, що за попередні роки на багатьох енергетичних об'єктах уже встановили спеціальні залізобетонні конструкції, однак вони охоплюють не все обладнання.

Нагорняк також розкритикував підхід до підготовки енергетичної інфраструктури до зимового періоду. На його думку, нинішні проблеми не можна пояснювати виключно недоліками в роботі Київської міської влади. Він визнав, що до столиці є питання, зокрема щодо темпів будівництва розподіленої генерації, проте наголосив на відповідальності центральних органів влади та оператора системи передачі.

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