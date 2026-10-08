Почалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"

В Україні 8 жовтня у частині регіонів знову запроваджені погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях. При цьому зранку режим було відчутно посилено, а в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Житомирщині, а також у частині Київщини після 9 години запровадили аварійні відключення.

Відео дня

Про наявність обмежень повідомило "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за ситуацією.

Відключення світла 8 жовтня: головне

Обсяг обмежень за планом мав становити від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби, утім, за даними обленерго, його було збільшено до 1,5-3 черг (з шести).

(з шести). У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення . Це вже відбулося в низці регіонів.

. Це вже відбулося в низці регіонів. Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, коли вона є.

Київ

У столиці після 9:30 ранку запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, попередили споживачів про знеструмлення неможливо.

Коли аварійні відключення скасують, обмеження діятимуть цілодобово. Відомо, що у деяких груп тривалість одного запланованого відключення сягає 7,5 годин.

Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

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Київська область

Обмеження застосовуються також до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин. При цьому у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення, там графіки не діють.

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

Головні історії дня

1.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 11:00-13:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

– 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);

– 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);

– 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 3.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-22:00 (сумарно 8 годин);

– 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-22:00 (сумарно 8 годин); 4.2 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

– 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);

– 09:00-11:00, 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);

– 09:00-11:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин); 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин).

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Сумська область

О 09:38 на Сумщини введені графіки аварійних відключень. "Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ", – повідомили в обленерго.

Після стабілізації ситуації область повернеться до планових графіків. Попередньо було заплановано такий розклад:

Полтавська область

За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черг. Вже з 07:00 по 08:30 обсяг відключень зростає до 2 черг, а з 8:30 до 15:00 – до 3 черг. З 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг, з 22:00 по 23:59 – 2 черг.

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Житомирська область

В регіоні також запроваджено аварійні відключення. Коли їх скасують, ймовірно, діятиме такий графік:

Харківська область

В області введено аварійні відключення. "Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – повідомили в "Харківобленерго".

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Раніше обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 8 жовтня:

1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);

– 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 15:00-16:30 (сумарно 1,5 години);

– 15:00-16:30 (сумарно 1,5 години); 2.2 – 02:30-06:00 (сумарно 3,5 години);

– 02:30-06:00 (сумарно 3,5 години); 3.1 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);

– 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);

– 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години); 4.1 – 07:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 6 годин);

– 07:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години);

– 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години); 5.1 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);

– 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години); 5.2 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);

– 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 00:00-02:30, 10:00-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 7,5 годин);

– 00:00-02:30, 10:00-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 7,5 годин); 6.2 – 10:00-13:00 (сумарно 3 години).

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Чернігівська область

Графік тимчасово не діє, запроваджено аварійні відключення. При цьому в обленерго раніше вже попереджали про таку ймовірність. Планові відключення після нормалізації ситуації діятимуть, ймовірно, за таким графіком:

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.