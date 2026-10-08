Почалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Ілюстрація - біженці з УкраїниСуд ЄС ухвалив важливе для біженців з України рішення: що важливо знатиНацбанк продає золоті 20 грн з особливим дизайномНБУ "видає" українцям золоті 20 грн з особливим дизайном: як вони виглядаютьВи почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війниВи почуєте оголошення, але не розслабляйтеся: "дух" Ніни Матвієнко явився провидиці та зробив пророцтво про кінець війниПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазиніПідлітків вчать замішувати вейпи просто в магазині, а замість чеків видають обманки: OBOZ.UA з'ясував, як влаштована торгівля "курилками"ЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФЗСУ відмінусували ще 1830 окупантів та спалили сотні одиниць техніки: Генштаб опублікував дані про втрати армії РФДо +24, але з дощами: чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолоданняДо +24, але з дощами: чим здивує погода українців у середині жовтня і коли прийде похолоданняУкраїна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗСУкраїна готова до зустрічі у жовтні щодо миру – МЗСІлюстрація. ГороскопЕмоційно важкий день, але не варто зосереджуватися на негативі: Риби – більше сміливості, а Тельці отримають подарунок – гороскоп на 8 жовтняІлюстративне фото, атака на Київ, наслідки обстрілу.Від ліків та інструментів до свіжих продуктів і туалетного паперу: які бізнеси знищено внаслідок атаки РФПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISWПриціл на енергетиці: Росія адаптує реактивні дрони до зимової кампанії терору – ISW

Почалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read6 хв
icon 2,1 т.
Важливе
Відключення світла в Україні. Ілюстрація
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

В Україні 8 жовтня у частині регіонів знову запроваджені погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях. При цьому зранку режим було відчутно посилено, а в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Житомирщині, а також у частині Київщини після 9 години запровадили аварійні відключення.

Про наявність обмежень повідомило "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за ситуацією.

Відключення світла 8 жовтня: головне

  • Обсяг обмежень за планом мав становити від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби, утім, за даними обленерго, його було збільшено до 1,5-3 черг (з шести).
  • У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Це вже відбулося в низці регіонів.
  • Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, коли вона є.
Читайте також
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 5,9 т.
Українців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня
icon 5,9 т.
Українців попередили про цілодобові графіки: що буде з відключеннями світла 8 жовтня
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,0 т.
Понад 18 тисяч українців залишилися без газу після атаки РФ: у Прилуках пошкоджено газопровід
icon 2,0 т.
Понад 18 тисяч українців залишилися без газу після атаки РФ: у Прилуках пошкоджено газопровід
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 7,5 т.
Українцям масово відключають світло: які графіки діють 7 жовтня у Києві й областях
icon 7,5 т.
Українцям масово відключають світло: які графіки діють 7 жовтня у Києві й областях

Київ

У столиці після 9:30 ранку запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, попередили споживачів про знеструмлення неможливо.

Коли аварійні відключення скасують, обмеження діятимуть цілодобово. Відомо, що у деяких груп тривалість одного запланованого відключення сягає 7,5 годин.

Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:

Київська область

Обмеження застосовуються також до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин. При цьому у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення, там графіки не діють.

Графік відключення світла на Київщині 8 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 8 жовтня. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

  • 1.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
  • 2.1 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);
  • 2.2 – 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);
  • 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);
  • 3.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-22:00 (сумарно 8 годин);
  • 4.2 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
  • 5.1 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.2 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);
  • 6.1 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);
  • 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин).

Сумська область

О 09:38 на Сумщини введені графіки аварійних відключень. "Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ", – повідомили в обленерго.

Після стабілізації ситуації область повернеться до планових графіків. Попередньо було заплановано такий розклад:

Графік відключення світла на Сумщині 8 жовтня

Графік відключення світла на Сумщині 8 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Полтавська область

За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черг. Вже з 07:00 по 08:30 обсяг відключень зростає до 2 черг, а з 8:30 до 15:00 – до 3 черг. З 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг, з 22:00 по 23:59 – 2 черг.

Графік відключення світла на Полтавщині 8 жовтня

Графік відключення світла на Полтавщині 8 жовтня. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В регіоні також запроваджено аварійні відключення. Коли їх скасують, ймовірно, діятиме такий графік:

Графік відключення світла на Житомирщині 8 жовтня

Графік відключення світла на Житомирщині 8 жовтня. Джерело: Житомиробленерго

Харківська область

В області введено аварійні відключення. "Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – повідомили в "Харківобленерго".

Раніше обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 8 жовтня:

  • 1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
  • 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
  • 2.1 – 15:00-16:30 (сумарно 1,5 години);
  • 2.2 – 02:30-06:00 (сумарно 3,5 години);
  • 3.1 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);
  • 3.2 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);
  • 4.1 – 07:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.2 – 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.1 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);
  • 5.2 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);
  • 6.1 – 00:00-02:30, 10:00-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 7,5 годин);
  • 6.2 – 10:00-13:00 (сумарно 3 години).

Чернігівська область

Графік тимчасово не діє, запроваджено аварійні відключення. При цьому в обленерго раніше вже попереджали про таку ймовірність. Планові відключення після нормалізації ситуації діятимуть, ймовірно, за таким графіком:

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 жовтня

Графік відключення світла на Чернігівщині 8 жовтня. Джерело: Чернігівобленерго

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.

Схожі теми
Відключення електрики в Україніенергосистема УкраїниУкраїнаКиївХарківЖитомирЧернігівЧеркасиПолтаваелектроенергіяобленерго"Укренерго"ДТЕКЕнергетикаМіністерство енергетики України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись