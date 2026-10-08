Почалися екстрені відключення світла: у Києві та деяких областях запроваджено "аварійний режим"
В Україні 8 жовтня у частині регіонів знову запроваджені погодинні відключення електроенергії. Графіки застосовують з 00:00 до 23:59. Відключення для побутових споживачів відбуваються, зокрема, у Києві, на Київщині, у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях. При цьому зранку режим було відчутно посилено, а в Києві, на Чернігівщині, Сумщині, Харківщині та Житомирщині, а також у частині Київщини після 9 години запровадили аварійні відключення.
Про наявність обмежень повідомило "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за ситуацією.
Відключення світла 8 жовтня: головне
- Обсяг обмежень за планом мав становити від 0,5 до 1,5 черг залежно від часу доби, утім, за даними обленерго, його було збільшено до 1,5-3 черг (з шести).
- У разі погіршення ситуації в окремих регіонах можуть застосовуватися аварійні відключення. Це вже відбулося в низці регіонів.
- Українців закликають ощадливо користуватися електроенергією, коли вона є.
Київ
У столиці після 9:30 ранку запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, попередили споживачів про знеструмлення неможливо.
Коли аварійні відключення скасують, обмеження діятимуть цілодобово. Відомо, що у деяких груп тривалість одного запланованого відключення сягає 7,5 годин.
Загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна за конкретною адресою:
Київська область
Обмеження застосовуються також до кінця доби. Одне відключення може тривати до 5 годин. При цьому у Броварському, Бучанському, Вишгородському та Бориспільському районах запроваджено екстрені відключення, там графіки не діють.
Черкаська область
З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:
- 1.1 – 11:00-13:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
- 1.2 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
- 2.1 – 07:00-09:00, 11:00-14:00, 17:00-19:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин);
- 2.2 – 11:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);
- 3.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);
- 3.2 – 08:00-11:00, 14:00-17:00 (сумарно 6 годин);
- 4.1 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-22:00 (сумарно 8 годин);
- 4.2 – 07:00-10:00, 13:00-15:00, 17:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);
- 5.1 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
- 5.2 – 09:00-11:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 7 годин);
- 6.1 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 7 годин);
- 6.2 – 10:00-13:00, 15:00-17:00, 19:00-21:00, 23:00-00:00 (сумарно 8 годин).
Сумська область
О 09:38 на Сумщини введені графіки аварійних відключень. "Причина – пошкодження енергосистеми внаслідок систематичних атак армії РФ", – повідомили в обленерго.
Після стабілізації ситуації область повернеться до планових графіків. Попередньо було заплановано такий розклад:
Полтавська область
За даними обленерго, з 00:00 по 07:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1,5 черг. Вже з 07:00 по 08:30 обсяг відключень зростає до 2 черг, а з 8:30 до 15:00 – до 3 черг. З 15:00 по 22:00 запроваджений ГПВ в обсязі 2,5 черг, з 22:00 по 23:59 – 2 черг.
Житомирська область
В регіоні також запроваджено аварійні відключення. Коли їх скасують, ймовірно, діятиме такий графік:
Харківська область
В області введено аварійні відключення. "Одночасно продовжують діяти графіки погодинних відключень. Аварійні відключення будуть скасовані після стабілізації ситуації в енергосистемі", – повідомили в "Харківобленерго".
Раніше обленерго опублікувало перелік черг за адресами, а також орієнтовні години відсутності електропостачання на 8 жовтня:
- 1.1 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 1.2 – 13:00-16:30 (сумарно 3,5 години);
- 2.1 – 15:00-16:30 (сумарно 1,5 години);
- 2.2 – 02:30-06:00 (сумарно 3,5 години);
- 3.1 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);
- 3.2 – 16:30-20:00 (сумарно 3,5 години);
- 4.1 – 07:00-09:30, 16:30-20:00 (сумарно 6 годин);
- 4.2 – 06:00-09:30 (сумарно 3,5 години);
- 5.1 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);
- 5.2 – 20:00-23:30 (сумарно 3,5 години);
- 6.1 – 00:00-02:30, 10:00-13:00, 20:00-22:00 (сумарно 7,5 годин);
- 6.2 – 10:00-13:00 (сумарно 3 години).
Чернігівська область
Графік тимчасово не діє, запроваджено аварійні відключення. При цьому в обленерго раніше вже попереджали про таку ймовірність. Планові відключення після нормалізації ситуації діятимуть, ймовірно, за таким графіком:
Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році
Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, масові відключення світла за графіками повернулися з 6 жовтня. Ситуацію пояснили наслідками нових російських ударів по енергетиці України.
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