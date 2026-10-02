Путін хоче влаштувати для України "комунальний апокаліпсис": медіа розкрили майбутню тактику РФ

Українська влада готується до того, що Кремль змінить тактику знищення інфраструктури України. Зокрема фокус може бути зміщено з об'єктів ТЕС та ГЕС на атомну генерацію та системи централізованого водопостачання.

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Про це свідчать дані із секретного російського плану, який міністр енергетики України Денис Шмигаль презентував європейським партнерам у Парижі, повідомляє The New York Times. Втім, зазначається, що підтвердити автентичність документа журналісти не змогли.

Кремль хоче "виключити" атомну генерацію

Найбільш критичною загрозою в документі визначено намір Москви повністю зупинити роботу трьох діючих українських атомних електростанцій, які є основою всієї енергосистеми країни.

Російські війська планують випустити масовані хвилі ракет по ключових розподільчих підстанціях, що з'єднують АЕС із загальнодержавною мережею. Пошкодження вузлів видачі потужності призведе до автоматичного відключення блоків АЕС від мережі та їхньої вимушеної зупинки.

Крім того, вони розташовані безпосередньо за 1,5 км від атомних реакторів. Це створює колосальні ризики для ядерної та радіаційної безпеки.

Удар по водопостачанню та каналізації

План описує перші в історії цієї війни безпрецедентні за масштабом удари по водогосподарській інфраструктурі українських міст. Для знищення системи забезпечення водою ворог має намір задіяти десятки балістичних ракет та керованих авіабомб.

Головні цілі комунального удару

Насосні станції питної води.

Головні очисні споруди.

Міські каналізаційні мережі.

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Прицільні руйнування цих об'єктів мають на меті паралізувати життєзабезпечення найбільших мегаполісів: Києва, Харкова та Одеси.

Таким чином, ворог розраховує зупинити 90% подачі електроенергії та тепла, а також спровокувати повний колапс водопостачання та водовідведення. За даними джерел NYT, такі плани сильно занепокоїли українську влади, оскільки вони мають обмежені резервні плани на випадок критичного та тривалого знеструмлення насосних систем по всій країні.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, проти ночі 30 вересня Росія завдала масованого удару по українській енергетиці. І хоча з літа не минуло ані дня, щоб ворог атакував енергетичні об’єкти, остання атака стала найбільшою з кінця минулого опалювального сезону. Зокрема було пошкоджено Трипільску ТЕС.