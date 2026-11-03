Правила відключень українцям комуналки за борги можуть змінити: що пропонують нардепи

В Україні можуть заборонити відключати цілі будинки від комунікацій, якщо один із сусідів не платить за комунальні послуги. Для цього хочуть створити єдину електронну систему обліку будинків, переглянути порядок вибору управителя та оновлення процедур стягнення заборгованості.

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Відповідну норму передбачає законопроєкт №16209, авторами якого є три десятки народних депутатів Верховної Ради з різних фракцій. Вони пропонують провести житлову реформу, яка зачіпає інтереси ОСББ, управителів, а також власників квартир, нежитлових приміщень, машиномісць і житла в новобудовах.

Що хочуть змінити

Нардепи пропонують захистити сумлінних платників та врегулювати статус будинків без об'єднань співвласників. Для цього вони прописали у своєму законопроєкту:

припинення постачання послуг усьому будинку через борг окремого мешканця буде можливим лише за рішенням суду;

буде можливим лише за рішенням суду; обмеження для конкретного боржника застосовуватимуть виключно за умови попередження за 30 днів та наявності технічної можливості (без шкоди для інших сусідів);

та наявності технічної можливості (без шкоди для інших сусідів); у будинках, де не створено ОСББ, управління здійснюватиметься через просте товариство співвласників без статусу юридичної особи, яке діятиме за типовим положенням Кабміну;

термін угоди з управителем можна буде укладати на строк до трьох років , а змінити його співвласники зможуть достроково та без сплати штрафних санкцій (попередивши за два місяці);

, а змінити його співвласники зможуть достроково та без сплати штрафних санкцій (попередивши за два місяці); першого управителя забудовник обиратиме через відкритий конкурс, а обов'язок платити за послуги у покупця виникатиме лише з моменту підписання акта приймання-передачі (до цього витрати несе девелопер);

власники нежитлових частин будинків самостійно управлятимуть своїм майном, але сплачуватимуть за спільні загальнобудинкові потреби пропорційно до площі .

. власники машиномісць отримають статус колективних співвласників і зможуть брати участь в управлінні через уповноваженого представника.

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створити єдину електронну систему і реєстр будинків, але рішення зборів ОСББ набуватимуть чинності в день прийняття без очікування внесення до реєстру.

борги за утримання будинку та ЖКП стягуватимуть через спрощене наказне провадження із нарахуванням 3% річних, інфляційних втрат та пені.

У разі ухвалення законопроєкту №16209 більшість його положень набере чинності через шість місяців після офіційного опублікування.

Також OBOZ.UA повідомили, що в Україні готують реформу ринку нерухомості, яка може докорінно змінити систему роботи ріелторської сфери. Зокрема пропонується запровадити реєстр ріелторів і дворівневу систему допуску до професії, яка включатиме акредитацію агентів. Частині агентів заборонять працювати – зокрема тим, хто має судимість, російським громадянам та підсанкційним особам.

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