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Понад 70 аварійних бригад працюють третю добу: яка ситуація з відновленням електро- і водопостачання у Дніпрі

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read1 хв
156
Понад 70 аварійних бригад працюють третю добу: яка ситуація з відновленням електро- і водопостачання у Дніпрі
Блекаут у Дніпрі. Джерело: sobitie.com.ua

Станом на вечір суботи, 31 жовтня, у Дніпрі повернули світло ще 20 тисячам абонентів. Місто продовжувало оговтуватися від блекауту, який своїми ударами влаштували російські війська. 

Відновлював роботу й "Дніпроводоканал". Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Олександр Ганжа. 

"Незабаром відновлять водопостачання мешканцям обласного центру, які залишалися без води", – написав він. 

Ганжа розповів, що вже третю добу понад 70 аварійних бригад без упину працюють над відновленням електропостачання на Дніпропетровщині.

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На вечір 31 жовтня без світла залишалися майже 100 тисяч абонентів у Дніпровському, Кам’янському та Павлоградському районах області. Там пункти незламності перевели на цілодобовий режим роботи.

"Ворог уже третю добу атакує енергосистему області. Вона виснажена й залишається нестабільною. Прошу всіх ощадно споживати електроенергію. Не вмикайте одночасно кілька потужних електроприладів. За можливості відкладіть їх використання у пікові години", – закликали в ОВА. 

Ми писали про те, що в Дніпрі без електропостачання внаслідок російських атак залишалися десятки тисяч абонентів. Для цих людей у місті розгорнули Пункти надання допомоги Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Вони працюють на пʼяти локаціях.

Як повідомляв OBOZ.UA, ввечері у четвер, 29 жовтня, росіяни вкотре вдарили з повітря по Дніпру. Після чергового обстрілу у місті та частково у області зникло електропостачання. Також через відсутність електричного струму в обласному центрі почалися перебої з водопостачанням.

Станом на 30 жовтня, у частині регіонів України було запроваджено погодинні відключення електроенергії. У Дніпрі ж після російської атаки була дуже складна ситуація зі світлом, запровадили екстрені відключення, а мер міста оголосив про блекаут. Також графіки не діяли у Києві на правому березі та в деяких районах Киівщини.

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