Почалися аварійні відключення, є проблеми з водою: де найгірша ситуація зі світлом 14 жовтня

В Україні 14 жовтня у частині регіонів продовжуються відключення електроенергії. Утім, не всім вимикають світло за графіками – у деяких районах Києва з самого ранку був застосований аварійний (екстрений) режим і виникли проблеми з водою. Погодинні обмеження водночас діють у Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

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Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Головне, що потрібно знати

Вночі РФ застосувала 39 балістик і більше 120 ударних дронів та баражуючих боєприпасів проти енергетики України та критичної інфраструктури в Києві, в Київській області та в Харкові, заявив президент Володимир Зеленський вранці 14 жовтня.

Щонайменше 600 тисяч людей залишилися без електрики внаслідок атаки. За словами Зеленького, є "відчутні пошкодження" обʼєктів та обладнання на 26 елементах електроенергетичного комплекс у і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу.

у і на чотирьох об’єктах нафтогазового комплексу. За попереднім планом, 14 жовтня з 6:00 до 23:59 діють погодинні відключення для населення обсягом від 0,5 до 2 черг.

Водночас енергетики одразу не виключали застосування аварійних відключень , які й були запроваджені в частині столиці.

, які й були запроваджені в частині столиці. Також продовжуються відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо, з 16:00 до 22:00 радять обмежити користування потужними електроприладами.

У Міненерго вже пояснювали повернення графіків відключень насамперед російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження мереж зменшують обсяги електроенергії, які можна передати споживачам.

Відключення світла 14 жовтня: графіки за регіонами

Київ

У Дарницькому, Дніпровському, Печерському, Соломʼянському та в частині Голосіївського району з раннього ранку запроваджено аварійні відключення. Погодинні графіки там не діють. Причиною стала нічна російська атака.

Крім того, у Печерському районі знизився тиск води. "Через ворожі обстріли знеструмлено одну з водопровідних насосних станцій столиці. У домівках мешканців району тимчасово може бути понижений тиск у водопровідній мережі або відсутнє водопостачання. Система водовідведення міста працює у штатному режимі", – заявили в КМДА.

В усіх інших районах продовжуються погодинні відключення. Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими – тоді було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:

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у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

Діють погодинні відключення, які почалися з шостої ранку. Загальний розклад такий:

Головні історії дня

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 08:00-10:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00 (сумарно 4 години);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години).

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Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 13 жовтня становить:

з 6:00 по 8:00 – 0,5 черги;

з 8:00 по 16:00 – 1,5 черги;

з 16:00 по 22:00 – 2 черги;

з 22:00 по 23:59 – 1,5 черги.

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Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють з 6 ранку, а розподіл за групами такий:

Харківська область

Обленерго опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 14 жовтня:

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1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 2.2 – 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 06:00-08:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 13:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 3.2 – 08:00-10:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин);

– 08:00-10:00, 15:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 7 годин); 4.1 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 5.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 5.2 – 08:00-10:00, 14:00-16:00 (сумарно 4 години);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00 (сумарно 4 години); 6.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 6.2 – 12:00-14:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години).

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Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. "Якщо ситуація в енергосистемі змінюватиметься, графік коригуватиметься", – попередили в обленерго.

Як повідомляв OBOZ.UA, мешканцям багатоквартирних будинків в Україні радять до зими забезпечити резервне живлення циркуляційних насосів, утеплити спільні приміщення та звернути увагу на порожні квартири, де під час морозів можуть замерзнути труби. Через можливі тривалі відключення електроенергії будинки з централізованим опаленням можуть зіткнутися з перебоями теплопостачання.