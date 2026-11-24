У вівторок, 24 листопада, в частині регіонів Україні цілодобово діють графіки відключення світла. Їхній обсяг становить0,5-3,5 черги, що трохи менше, ніж напередодні. Водночас на Харківщині було запроваджено аварійні відключення.

Відео дня

Про загальний стан енергетики повідомили в "Укренерго" та Міністерстві енергетики. OBOZ.UA слідкує за тим, що відбувається.

"Через пошкодження обладнання внаслідок попередніх ворожих атак та зниження напруги у високовольтній мережі у Харківській області вимушено застосовуються аварійні відключення. Повернення до прогнозованих графіків відбудеться після стабілізації ситуації в енергосистемі", – зазначив перший заступник міністра енергетики Артем Некрасов.

Головне, що потрібно знати

Внаслідок обстрілів частина споживачів у Житомирській, Запорізькій, Рівненській, Харківській та Чернігівській областях залишається без електропостачання.

залишається без електропостачання. З вечора планувалося, що світло вимикатимуть за графіками в обсязі від 0,5 до 3,5 черги . Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів одночасно.

. Тобто в пікові години можуть вимикати до понад половини споживачів одночасно. Крім населення, відключення стосуються промисловості та бізнесу.

Протягом тижня Росія 100 разів цілеспрямовано атакувала українську енергетику .

. Актуальні графіки відключень радять перевіряти на офіційних сторінках операторів системи розподілу (обленерго).

Після відновлення електропостачання можливі перепади напруги або повторні аварійні знеструмлення.

Відключення світла 24 листопада: графіки по областях

Київ

Діють погодинні графіки. Загального розкладу за всіма групами в Києві не існує вже майже рік. Тож, перевірити графіки можна виключно за конкретною адресою:

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чат-бот "ДТЕК Київські електромережі" – дозволяє перевірити інформацію про електропостачання;

офіційний сайт ДТЕК – потрібно вказати адресу, щоб отримати актуальні дані;

застосунок "Київ Цифровий" – також можна перевірити інформацію про відключення за своєю адресою;

гаряча лінія "Струм" за номером 1549 – можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та дії в разі відключення.

Київська область

Діють відключення світла за графіками, однак зведеного розкладу ДТЕК не публікує. Неофіційні ресурси наводять такий розподіл за групами:

Головні історії дня

Одеська область

Енергетики на Одещині намагаються стабілізувати ситуацію після масштабних обстрілів. У ДТЕК попередили: мережі надзвичайно вразливі до перевантажень.

"Тому маємо важливе прохання: коли у вас з’являється світло, не вмикайте всі електроприлади одночасно. Користуйтеся бойлерами, пральними машинами, обігрівачами та іншою потужною технікою по черзі", – заявили в компанії.

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Загалом діють стабілізаційні відключення електроенергії. Орієнтовний розклад:

1.1 – 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-00:30, 08:00-10:30, 17:00-22:30 (сумарно 8,5 години); 1.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 2.2 – 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-00:30, 08:00-13:30, 17:00-21:00 (сумарно 10 годин); 3.1 – 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-01:00, 10:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 11,5 години); 3.2 – 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 00:00-03:00, 10:00-14:00, 20:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 4.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-17:00 (сумарно 5 годин); 4.2 – 12:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

– 12:00-17:00, 20:30-24:00 (сумарно 8,5 години); 5.1 – 07:00-10:00, 13:30-17:00 (сумарно 6,5 години);

– 07:00-10:00, 13:30-17:00 (сумарно 6,5 години); 5.2 – 07:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 07:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 8,5 години); 6.1 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години);

– 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 06:00-08:30, 13:30-20:30 (сумарно 9,5 години).

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Дніпропетровська область

Ситуація залишається складною. У Дніпрі, Дніпровському, Самарівському, Камʼянському та Павлоградському районах введені екстрені відключення. Графіки тут не діють. У решті області – графіки стабілізаційних відключень:

Харківська область

Діють аварійні відключення. Одночасно з ними продовжуються і відключення за графіком:

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1.1 – 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 12 годин);

– 00:00-01:30, 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 12 годин); 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-01:30, 06:00-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 14,5 години); 2.1 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години); 2.2 – 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години);

– 08:30-15:30, 19:00-22:30 (сумарно 10,5 години); 3.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 13 годин);

– 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 13 годин); 3.2 – 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

– 01:30-05:00, 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 6 годин);

– 15:30-20:00, 22:30-24:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 15:30-19:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години);

– 15:30-19:00, 20:00-24:00 (сумарно 7,5 години); 5.1 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин); 5.2 – 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин);

– 05:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 7 годин); 6.1 – 06:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 9,5 години);

– 06:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 9,5 години); 6.2 – 06:00-08:30, 12:00-19:00, 22:30-24:00 (сумарно 11 годин).

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Полтавська область

Діє погодинний графік із такими обсягами:

з 00:00 по 06:00 застосовується відключення в обсязі 1 черги;

з 06:00 по 12:00 – 2,5 черги;

з 12:00 по 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 по 23:59 – 2,5 черги.

Хмельницька область

Діє погодинний графік. Розклад було оновлено:

1.1 – 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 04:00-07:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 1.2 – 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин);

– 01:00-04:00, 12:00-16:00, 19:00-22:00 (сумарно 10 годин); 2.1 – 12:00-17:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-17:00 (сумарно 5 годин); 2.2 – 00:00-01:00, 12:00-17:00 (сумарно 6 годин);

– 00:00-01:00, 12:00-17:00 (сумарно 6 годин); 3.1 – 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 4.1 – 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-10:00, 14:00-19:00 (сумарно 9 годин); 4.2 – 07:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 9 годин);

– 07:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-12:00, 16:00-20:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин);

– 01:00-04:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00 (сумарно 10 годин); 6.1 – 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин);

– 04:00-06:00, 10:00-14:00, 17:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 11 годин); 6.2 – 00:00-01:00, 10:00-14:00, 18:00-22:00 (сумарно 9 годин).

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Сумська область

Станом на ранок в області є знеструмлення через технологічні причини, унаслідок бойових дій і негоди:

у Сумському та Охтирському районах;

у місті Суми;

на Конотопщині.

"Крім того, внаслідок бойових дій без електропостачання залишаються окремі споживачі. Здебільшого йдеться про прикордонні території, де проведення ремонтно-відновлювальних робіт ускладнене активними бойовими діями", – заявили в обленерго.

Загалом діють погодинні відключення. Графік передбачає, що світла може не бути сумарно до 13 годин за добу.

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Вінницька область

У регіоні з 06:00 до 24:00 запроваджено погодинні відключення світла. Загальний розклад обленерго не публікує. Тож, знайти графік за конкретною адресою можна:

у чат-боті у Viber;

у чат-боті в Telegram;

у розділі "Онлайн графік погодинних відключень" (доступний пошук по адресы, ЕІС коду та особовому рахунку);

в особистому кабінеті на сайті обленерго.

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Львівська область

Діє погодинний розклад. Утім, відключення заплановані не для всіх споживачів:

Закарпаття

Запроваджено графіки відключень світла, діє погодинний режим. Графік такий:

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Прикарпаття

Діють погодинні графіки. Розклад такий:

Запорізька область

Введено погодинні відключення. Графік такий:

1.1 – 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин);

– 05:30-10:30, 14:30-19:30 (сумарно 10 годин); 1.2 – 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години);

– 00:00-04:30, 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 14,5 години); 2.1 – 16:00-20:30 (сумарно 4,5 години);

– 16:00-20:30 (сумарно 4,5 години); 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 3.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 3.2 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 23:30-24:00 (сумарно 10,5 години); 4.1 – 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин);

– 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години);

– 00:00-04:30, 11:30-16:30, 22:00-24:00 (сумарно 11,5 години); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 05:30-10:30, 14:30-19:30, 23:30-24:00 (сумарно 11 годин); 5.2 – 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин);

– 08:30-13:30, 17:30-22:30 (сумарно 10 годин); 6.1 – 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 04:00-09:00, 13:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 00:00-00:30, 10:00-15:00, 19:00-24:00 (сумарно 10,5 години).

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Чернігівська область

Діють відключення за графіками. У розклад було внесено зміни:

до 03:00 продовжили відключення для черги 4.2;

з 03:00 до 06:00 додатково відключали чергу 3.2.

Черкаська область

Запроваджено погодинні відключення. Загальний оновлений графік такий:

1.1 – 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин);

– 10:00-13:00, 16:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 8 годин); 1.2 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин); 2.1 – 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (сумарно 8 годин);

– 06:00-08:00, 11:00-14:00, 16:00-19:00 (сумарно 8 годин); 2.2 – 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-15:00, 17:00-20:00, 23:00-24:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 9 годин);

– 02:00-04:00, 08:00-10:00, 12:00-15:00, 18:00-20:00 (сумарно 9 годин); 3.2 – 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 13:00-16:00, 19:00-21:00 (сумарно 8 годин); 4.1 – 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин);

– 00:00-02:00, 06:00-08:00, 13:00-16:00, 18:00-21:00 (сумарно 10 годин); 4.2 – 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-21:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин); 5.2 – 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин);

– 04:00-06:00, 11:00-13:00, 15:00-18:00, 21:00-23:00 (сумарно 9 годин); 6.1 – 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин);

– 08:00-11:00, 14:00-18:00, 20:00-22:00 (сумарно 9 годин); 6.2 – 11:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-23:00 (сумарно 8 годин).

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У низці громад Черкащини графіки відрізняються. Зокрема, в частині Уманського району на період виконання аварійно-відновлювальних робіт застосовуються тимчасові індивідуальні графіки. Вони стосуються споживачів ВСП "Уманські енергетичні мережі", Жашківської філії, Монастирищенської філії, Христинівської філій:

1.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 2.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 3.2 – 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин);

– 00:00-03:00, 06:00-09:00, 12:00-15:00, 18:00-21:00 (сумарно 12 годин); 4.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 5.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин);

– 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин); 6.2 – 03:00-06:00, 09:00-12:00, 15:00-18:00, 21:00-24:00 (сумарно 12 годин).

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Житомирська область

Діють погодинні графіки. Обсяг відключень електроенергії такий:

з 00:00 до 06:00 – 0,5 черги;

з 06:00 до 08:00 – 2 черги;

з 08:00 до 12:00 – 2,5 черги;

з 12:00 до 20:00 – 3,5 черги;

з 20:00 до 22:00 – 2 черги;

з 22:00 до 24:00 – 1,5 черги.

Тернопільська область

Діють погодинні відключення. Як свідчать графіки за різними адресами у Тернополі, впродовж доби електроенергію вимикатимуть до трьох разів на добу – світла може не бути понад 8-9 годин. Переглянути свій графік та дізнатися до якої підчерги належить адреса можна на офіційному сайті обленерго.

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Миколаївська область

У регіоні застосовуються погодинні графіки. Орієнтовний розклад такий:

1.1 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 9 годин);

– 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 9 годин); 1.2 – 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 7,5 години);

– 00:00-00:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 7,5 години); 2.1 – 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 11,5 години);

– 00:30-04:00, 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-22:30 (сумарно 11,5 години); 2.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин); 3.1 – 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);

– 00:00-00:30, 04:00-07:30, 11:00-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин); 3.2 – 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9,5 години);

– 07:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9,5 години); 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (сумарно 8,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 14:30-20:30 (сумарно 8,5 години); 4.2 – 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин);

– 11:30-18:00, 21:30-00:00 (сумарно 9 годин); 5.1 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9,5 години);

– 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9,5 години); 5.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (сумарно 6,5 години);

– 00:00-00:30, 07:30-11:00, 18:00-20:30 (сумарно 6,5 години); 6.1 – 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 10,5 години);

– 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 10,5 години); 6.2 – 00:00-00:30, 07:30-11:00, 14:30-20:30 (сумарно 10 годин).

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Графік та черга відключень: де дізнатися в кожній області

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

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