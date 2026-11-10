Платіжки приходять навіть тим, хто не користувався газом: чи треба платити українцям

Плата за споживання газу є одним з рутинних явищ для споживачів цієї комунальної послуги. Але не можна забувати також про пов’язану із нею послугу – розподіл газу. Цю платіжку доведеться сплачувати, навіть тим, хто безпосередньо газом не користувався.

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Про це повідомили у державній компанії "Газорозподільні мережі України". "Відсутність споживання газу не припиняє нарахування за його розподіл", – наголосили там.

Хто отримує платіжки за доставку газу

Платіжки щомісяця приходять всім споживачам, чий договір про розподіл природного газу залишається чинним. Тобто це стосується не лише тих, хто лишається приєднаним до газорозподільної мережі, а й навіть, якщо:

газопостачання тимчасово припинене ;

; газове обладнання опломбоване.

Як нараховують плату

Розмір суми розраховується індивідуально – на основі обсягів споживання за попередній газовий рік. Він починається 1 жовтня і триває до 30 вересня.

Для споживачів, які не використовували газ або спожили мене за встановлений мінімум, застосовується мінімальна річна замовлена потужність. Вона залежить від типу використання газу:

тільки для приготування їжі (39 куб. м);

для приготування їжі та підігріву води (126 куб. м);

для комплексного використання газу, зокрема опалення, а також для непобутових споживачів (314 куб. м).

Якщо газопостачання до всього об’єкта побутового споживача припинене, мінімальна річна замовлена потужність становить 39 куб. м.

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Як припинити нарахування

Єдиною підставою для припинення нарахування плати є розірвання договору про розподіл газу. Для цього власник або його уповноважений представник має подати відповідну заяву до центру обслуговування клієнтів "Газмереж" у своєму регіоні.

"Перед поданням заяви рекомендуємо уточнити у своїй філії порядок розірвання договору, технічні умови від’єднання та майбутнього відновлення розподілу газу, а також вартість відповідних робіт. У деяких випадках збереження мінімального платежу може бути вигіднішим за подальше повторне приєднання", – зазначили у держкомпанії.

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Плата нараховується з урахуванням повного календарного місяця, у якому договір було розірвано.

Також OBOZ.UA повідомляв, що українці можуть вимагати зменшення платіжок за опалення, гарячу й холодну воду та водовідведення, якщо ці послуги не надавалися під час тривалих відключень світла або їхня якість не відповідала нормативам. Для цього потрібно звернутися до постачальника, домогтися складання акта-претензії, а якщо його представник не з'явився – оформити документ самостійно за участю двох сусідів.