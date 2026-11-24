Місцеві бюджети можуть втратити частину коштів, необхідних для опалювального сезону 2026/2027. Асоціація міст України (АМУ) закликає уряд зберегти за громадами 64% податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) та не вилучати у 2027 році кошти реверсної дотації. Ще одна проблема – складнощі із заготівлею деревини для опалення, особливо у прифронтових регіонах.

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Про це йдеться у зверненні правління АМУ до прем'єр-міністра Сергія Корецького. Асоціація пропонує уряду десять кроків для належного проходження зими, серед яких – спрощення порядку закупівлі деревини.

Славутський міський голова Василь Сидор, співголова робочої групи правління АМУ, наголошує, що для стабільної роботи громад узимку потрібні як зміни в процедурах забезпечення паливом, так і збереження фінансових ресурсів місцевого самоврядування. Він закликає Кабмін ухвалити відповідну постанову та залишити громадам 64% ПДФО і кошти реверсної дотації.

Чому громадам складно заготовляти деревину на зиму

Городнянський міський голова Андрій Богдан звернув увагу на надмірне державне регулювання, яке, за його словами, обмежує можливості муніципалітетів забезпечувати населення паливом.

"Місцеві жителі, муніципалітети мають величезні проблеми із заготівлею деревини на зиму. Ці проблеми пов’язані із надмірним державним регулюванням, яке обмежує можливості місцевої влади, особливо в прифронтових громадах", – заявив Богдан.

Він також попередив про ризик скорочення надходжень до місцевих бюджетів. За його словами, уряд може вилучити 4% ПДФО, а також кошти реверсної дотації у 218 громад. Із них 152 – сільські та селищні.

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АМУ наполягає, що без збереження цих надходжень громадам буде складніше фінансувати підготовку до зими та забезпечувати роботу комунальних установ. У разі якщо відповідні положення не врахують під час підготовки Держбюджету-2027 до другого читання, опалювальний сезон може опинитися під загрозою.

Окрім збереження податкових надходжень і реверсної дотації, Асоціація пропонує спростити процедури заготівлі та закупівлі деревини, щоб місцева влада могла оперативніше забезпечувати паливом населення й комунальні установи.

Головні історії дня

Як повідомляв OBOZ.UA, також існує проблема боргів перед тепловиками, яка тягнеться не перший рік. Наприкінці 2025-го АМУ вже повідомляла, що держава не відшкодувала теплопостачальним підприємствам різницю в тарифах на понад 64 млрд грн, а рахунки тепловиків у 14 громадах були заблоковані.