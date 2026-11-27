Українцям доведеться звикати до нового способу передачі показників газових лічильників. Уже з 28 листопада 2026 року "Нафтогаз" планує припинити приймати дані через звичайний особистий кабінет на сайті. Основним каналом для цього має стати мобільний застосунок "Куб".

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Про це повідомляється на сайты "Нафтогазу". Це означає, що українцям буде потрібно:

встановити програму на смартфон;

авторизуватися;

додати особовий рахунок, за яким здійснюється облік споживання газу.

Водночас, відмова від старого способу не означає, що українці втратять можливість передавати показання. Для споживачів залишатимуться доступними інші канали зв'язку, зокрема SMS-повідомлення, чат-боти та телефонні сервіси.

Чому виникли проблеми із застосунком "Куб"

Навколо нового мобільного застосунку "Куб" розгорнувся скандал. Судячи зі скарг українців, проблеми стосуються не лише невдалого оновлення програмного забезпечення, а й безпосередньо можливості передати та перевірити показники лічильника. Зокрема, користувачі скаржаться, що:

застосунок складно встановити та пройти реєстрацію;

виникають проблеми з отриманням кодів підтвердження;

неможливо виправити помилково введені показники;

є питання щодо правильності відображення переданих даних;

незрозуміло, хто є власником застосунку та відповідає за його роботу;

користувачів непокоїть обсяг дозволів, які запитує програма.

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Чому нововведення може стати проблемою для пенсіонерів

Окреме питання – доступність нового способу передачі показників для людей старшого віку. Пенсіонери, яким 70-80 років, не зобов'язані бути фахівцями з мобільних застосунків, щоб виконати елементарний обов'язок – передати показники газового лічильника.

Якщо звичний особистий кабінет перестане приймати дані, а новий застосунок виявиться складним для використання, частина споживачів може зіткнутися з труднощами під час виконання цієї процедури.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, українцям, чиї будинки та квартири обладнані газовими плитами, рекомендують встановити сигналізатор газу. Цей пристрій забезпечує постійний контроль якості повітря. Ціни на нього варіюються від 1 335 до 2 400 грн.

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