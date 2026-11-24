Через низку російських ударів Трипільська теплова електростанція (ТЕС), яка до повномасштабної війни була найбільшою електростанцією Київської області, зазнала масштабних руйнувань. Вартість необхідного обладнання для заміни попередньо оцінюється у щонайменше 100 млн євро, а терміни відновлення роботи ТЕС взагалі не називаються.

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Про це це заявив "Радіо Свобода" директор підприємства Юрій Харко. Він зазначив, що наразі ТЕС повністю втратила можливість виробляти електроенергію та тепло, а на її території триває розбір завалів, втім відновлення станції не припиняють розглядати як необхідність.

Ситуація на Трипільській ТЕС

Юрій Харко нагадав, що до повномасштабного вторгнення встановлена потужність Трипільської ТЕС становила 1800 МВт, а електроенергію, яка на ній вироблялася, постачали споживачам у Київській, Черкаській, Житомирській та Чернігівській областях.

У квітні 2024 року підприємство практично повністю знищили російські удари. Проте зусиллями "Центренерго" та працівників ТЕС вдалося частково відновити генерацію, і станція знову запрацювала.

Після цього атаки продовжилися – зокрема вони відбувалися і у листопаді 2026 року. За словами Харка, після 2024 року по Трипільській і Зміївській ТЕС завдали понад 200 ракетно-дронових ударів. А після цьогорічних осінніх атак Трипільська ТЕС знову втратила можливість генерувати електроенергію і нині не виробляє ані електрики, ані тепла, а на її території і досі розбирають завали.

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Чи запустять електростанцю знову

Попри масштабні руйнування, відновлення станції вважають необхідним. Харко пояснює це не лише потребами енергосистеми, а й тим, що на підприємстві працює понад тисяча людей, а поруч розташоване місто Українка, яке історично залежить від ТЕС.

Водночас назвати конкретні терміни повернення генерації директор станції не зміг, пославшись на безпекові ризики. За його словами, кожна нова атака завдає різних пошкоджень – страждають як основне енергетичне обладнання, так і будівлі та споруди.

Головні історії дня

На відновлення підприємств "Центренерго" у 2025 році спрямували 60% прибутку компанії. За словами Харка, кошти законтрактували за приблизно 100 договорами для робіт на Трипільській і Зміївській ТЕС.

Однак для подальшої роботи потрібне нове обладнання. Його закупівля, за попередніми оцінками, коштуватиме не менше 100 млн євро. Крім того, через Фонд підтримки енергетики підприємства вже отримали близько 1 млрд грн допомоги.

Основну частину витрат на відновлення покриває сама компанія. Міжнародні партнери переважно допомагають електротехнічним обладнанням – генераторами, трансформаторами, кабельно-провідниковою продукцією, а також будівельними матеріалами.

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Однак головною перешкодою для робіт залишається не лише фінансування чи пошук обладнання. Через тривалі повітряні тривоги працівники не можуть працювати на об'єкті цілодобово: за словами директора, тривоги можуть тривати 17-23 години на добу.

Загроза нових ударів

На станції будують захисні споруди, однак вони не здатні повністю гарантувати безпеку такого великого об'єкта. Причина – значна площа підприємства, висота будівель і розташування тепломеханічного обладнання всередині них.

За словами Харка, без протиповітряної оборони захистити Трипільську ТЕС на 100% неможливо. Фортифікаційні конструкції можуть лише зменшити масштаби пошкоджень унаслідок влучань.

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Ще одна проблема – повторне знищення обладнання, яке вже вдалося встановити. Директор станції розповів, що іноді після двох-трьох місяців робіт працівники наступного дня виявляють, що змонтоване обладнання зруйноване новим ракетним ударом. Через це резерви поступово вичерпуються, а підприємство потребує подальшої підтримки міжнародних партнерів.

Раніше OBOZ.UA вже повідомляв про масовану російську атаку на енергетичні об'єкти України, внаслідок якої одразу три теплоелектростанції ДТЕК припинили свою роботу. Щоб повністю зруйнувати ТЕС ворог застосував десятки ракет і безпілотників.