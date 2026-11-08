На Дніпропетровщині 600 тисяч людей залишилися без світла після атаки РФ: критичні об'єкти перевели на генератори

У Дніпропетровській області російські терористи продовжують знищувати об’єкти енергетичної інфраструктури. Унаслідок чергового обстрілу понад 600 тисяч людей залишилися без електрики в Дніпровському, Кам’янському, Самарівському, Павлоградському та Синельниківському районах.

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Лікарні та об’єкти критичної інфраструктури переходять на роботу від генераторів. Про це повідомили у Дніпропетровській обласній військовій адміністрації.

Наслідки обстрілу

Енергетичний холдинг ДТЕК повідомив, що на Дніпропетровщині ворог знову масовано атакував енергетику. Через атаку в ніч на 8 листопада пошкоджено важливі енергооб’єкти області. Енергетики наголосили, що ремонтні роботи ускладнюються повторними атаками. Водночас у ДТЕК попередили, що першочергове завдання – заживити критичну інфраструктуру.

Своєю чергою обласна адміністрація звернулася до тих жителів регіону, у яких ще є електропостачання. Чиновники попросили мирних жителів ощадливо споживати електроенергію, адже "стабільність енергосистеми залежить від кожного з нас".

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук розповів, які райони постраждали від нічної атаки. За його словами, інфраструктура пошкоджена у Дніпровському та Кам’янському районах. Росіяни вдарили по об’єктах безпілотниками.

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Нагадаємо, увечері, 7 листопада, російські окупанти завдали удару БпЛА по Хмельницькому. Під атакою опинилася житлова забудова міста. Одна людина зазнала травм, також пошкоджено приватні будинки, крім того, у багатоповерхівці вибито вікна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що вдень 7 листопада російська окупаційна армія завдала ударів по Полтавській області. Під ворожу атаку потрапили Кременчук і Градизька громада. Унаслідок обстрілу четверо мирних жителів дістали поранення.

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