В Україні тариф на електроенергію залишать на рівні 4,32 грн за кВт*год щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Також зберігатиметься пільговий тариф на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення.

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Про це йдеться у відповіді першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова на запит OBOZ.UA. "Наразі планується продовжити дію постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 до кінця осінньо-зимового періоду 2026–2027 рр. без зміни ціни на електричну енергію для побутових споживачів", – зазначається у відповіді на запит.

Відповідно до постанови Кабміну № 632, фіксована ціна для побутових споживачів встановлена на рівні 4,32 грн за кВт*год, яка діє до 31 жовтня 2026 року. Крім того, для домогосподарств, які використовують електричне опалення, у період із 1 жовтня до 30 квітня застосовується пільговий тариф у розмірі 2,64 грн за кВт*год за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць.

"Відповідно до законодавства ціна електричної енергії для кінцевого непобутового споживача формується з урахуванням вартості електричної енергії, придбаної на ринку, тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії, вартості послуг постачальника та податку на додану вартість", – пояснив Некрасов.

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Додатково про чинні тарифи та умови:

Для побутових споживачів (населення):

Базовий тариф – 4,32 грн/кВт*год (діє незалежно від обсягу споживання).

Опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня) для будинків із електроопаленням – 2,64 грн/кВт*год (за умови, що споживання не перевищує 2000 кВт*год на місяць; усе, що вище цього ліміту, оплачується за стандартним тарифом 4,32 грн).

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні в 2026-му тарифи на газ можуть змінитись тільки у випадку, якщо щонайменше в першій половині року закінчиться повномасштабна війна. В уряді вже готуються до перегляду цін, однак наразі немає навіть приблизного бачення, яким має бути тариф. Підвищення до тої вартості, яка може вважатись ринковою, спровокує зростання боргів. Різкого зростання вартості, ймовірно, не буде.

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