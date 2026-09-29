Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиFoodObozНаукаМоя школаКіноПриколиНовини Білорусі
Сервіси
RadioObozГДЗПідручникиОнлайн укроки
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомТрамп і Сі домовилися не загострювати: що отримали США, Китай та Україна за результатами зустрічі лідерів двох наддержав. Інтерв’ю з ОгризкомКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниКоли осінні канікули 2026: скільки триватиме відпочинок у школах УкраїниТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахТримають місто у блокаді: ідентифіковано окупантів, які можуть бути причетними до гуманітарної катастрофи в ОлешкахВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоВідбивалась 45 хвилин: у Стамбулі кішка врятувала квартиру від пограбування. Фото і відеоІлюстрація. Чоловік у магазиніВ АТБ проблеми з поставками товарів: чого стало менше в магазинахІлюстрація - фотофіксація ДТПМЗС звернулося до громадян за кордоном: що "заборонили" робити українцям в ЄСНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоНа Дніпропетровщині внаслідок російського удару загинули двоє підлітків. ФотоВтрати Росії в УкраїніЗСУ відмінусували за добу ще 1440 окупантів та спалили три танки: дані Генштабу22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото22-річна дочка Моніки Беллуччі вийшла в світ у "подертій" сукні від кутюр. Фото

Міненерго розкрило плани щодо тарифів на електроенергію: скільки коштуватиме кВт*год

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Time to read2 хв
icon 14,9 т.
Ілюстрація - електроенергія, ЛЕП
Яким буде тариф на електроенергію. Ілюстраційне зображення
Джерело: Freepik

В Україні тариф на електроенергію залишать на рівні 4,32 грн за кВт*год щонайменше до кінця осінньо-зимового періоду 2026–2027 років. Також зберігатиметься пільговий тариф на електроенергію для тих, хто використовує електричне опалення.

Про це йдеться у відповіді першого заступника міністра енергетики Артема Некрасова на запит OBOZ.UA. "Наразі планується продовжити дію постанови Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 № 483 до кінця осінньо-зимового періоду 2026–2027 рр. без зміни ціни на електричну енергію для побутових споживачів", – зазначається у відповіді на запит.

Яким буде тариф на електроенергію

Яким буде тариф на електроенергію

Читайте також
Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
icon 8,9 т.
В Україні історично обвалилося споживання електроенергії: що це означає і що буде далі
icon 8,9 т.
В Україні історично обвалилося споживання електроенергії: що це означає і що буде далі
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 1,0 т.
Українцям нагадали важливе правило щодо лічильників: як не заплатити зайвого
icon 1,0 т.
Українцям нагадали важливе правило щодо лічильників: як не заплатити зайвого
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 2,6 т.
Цей документ варто зберігати до 2031 року: українцям, які сплачують за комуналку, дали важливу пораду
icon 2,6 т.
Цей документ варто зберігати до 2031 року: українцям, які сплачують за комуналку, дали важливу пораду

Відповідно до постанови Кабміну № 632, фіксована ціна для побутових споживачів встановлена на рівні 4,32 грн за кВт*год, яка діє до 31 жовтня 2026 року. Крім того, для домогосподарств, які використовують електричне опалення, у період із 1 жовтня до 30 квітня застосовується пільговий тариф у розмірі 2,64 грн за кВт*год за умови споживання до 2000 кВт*год на місяць.

"Відповідно до законодавства ціна електричної енергії для кінцевого непобутового споживача формується з урахуванням вартості електричної енергії, придбаної на ринку, тарифів на послуги з передачі та розподілу електричної енергії, вартості послуг постачальника та податку на додану вартість", – пояснив Некрасов.

Додатково про чинні тарифи та умови:

Для побутових споживачів (населення):

  • Базовий тариф – 4,32 грн/кВт*год (діє незалежно від обсягу споживання).
  • Опалювальний сезон (з 1 жовтня по 30 квітня) для будинків із електроопаленням – 2,64 грн/кВт*год (за умови, що споживання не перевищує 2000 кВт*год на місяць; усе, що вище цього ліміту, оплачується за стандартним тарифом 4,32 грн).

Як раніше писав OBOZ.UA, в Україні в 2026-му тарифи на газ можуть змінитись тільки у випадку, якщо щонайменше в першій половині року закінчиться повномасштабна війна. В уряді вже готуються до перегляду цін, однак наразі немає навіть приблизного бачення, яким має бути тариф. Підвищення до тої вартості, яка може вважатись ринковою, спровокує зростання боргів. Різкого зростання вартості, ймовірно, не буде.

Схожі теми
Тарифи ЖКГ і субсидіїелектроенергіятарифиМіністерство енергетики УкраїниКабінет міністрів України
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись