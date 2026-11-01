Київ перейшов на екстрені відключення, Житомирщина знеструмлена: де не буде світла 1 листопада

У неділю, 1 листопада, у Києві через наслідки російських обстрілів енергетичної інфраструктури діятимуть екстрені відключення світла, тому мешканцям столиці не варто орієнтуватися на звичайні погодинні графіки. Зокрема, через атаки, у Житомирській області знеструмлено 650 населених пунктів. У Харківській, Черкаській, Полтавській та Чернігівській областях запровадять планові обмеження обсягом від 1,5 до 2,5 черги, а для промисловості діятимуть графіки обмеження потужності.

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Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Причиною стали пошкодження енергетичних об'єктів унаслідок російських обстрілів. Водночас енергетики попереджають, що ситуація в об'єднаній енергосистемі залишається нестабільною, тому протягом дня графіки можуть змінюватися.

Графік відключення світла 1 листопада: який режим діятиме

За інформацією "Укренерго", у неділю передбачені такі обмеження:

з 06:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіхє категорій споживачів обсягом від 1,5 до 2,5 черги;

з 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості.

Обсяг у 2,5 черги означає, що одночасно без електроенергії можуть залишатися до 31,25% споживачів, якщо кожна черга охоплює 12,5% від загальної кількості. Фактична тривалість знеструмлень залежить від регіону, конкретної черги та рішень оператора системи розподілу.

Важливо враховувати, що оприлюднені погодинні графіки не гарантують незмінного розкладу. Якщо ситуація в енергосистемі погіршиться, диспетчери можуть збільшити обсяг обмежень або застосувати додаткові заходи.

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Київ: запровадили екстрені відключення світла

У столиці ситуація складніша: через постійні російські обстріли енергетичної інфраструктури в Києві застосували екстрені відключення електроенергії. Про це повідомили енергетики, наголосивши, що наразі йдеться саме про екстрені знеструмлення.

Мешканцям столиці не варто орієнтуватися на звичайний погодинний розклад, фактичний час відсутності електроенергії може не збігатися з попередньо оприлюдненими графіками. Фахівці працюють над відновленням пошкодженого обладнання, щойно це дозволяє безпекова ситуація. Енергетики запевняють, що роблять усе можливе, аби якомога швидше повернути електропостачання в оселі киян.

Головні історії дня

Перевіряти актуальну інформацію щодо відключень у столиці можна за конкретною адресою через офіційні ресурси ДТЕК Київські електромережі та міські інформаційні сервіси. У разі екстрених обмежень графіки можуть бути недоступними або не відповідати фактичній ситуації.

Житомирщина: знеструмлено понад 650 населених пунктів

Російські війська знову завдали ударів по енергетичній інфраструктурі Житомирської області. Унаслідок останньої атаки без електропостачання залишилися понад 650 населених пунктів регіону.

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Наразі енергетики працюють над відновленням пошкодженого обладнання та поверненням електроенергії жителям області. Роботи тривають, а їхні темпи залежать від безпекової ситуації та можливості фахівців дістатися до пошкоджених об'єктів.

За попередньою інформацією, повідомлень про загиблих і постраждалих унаслідок ворожих ударів не надходило. Мешканцям області рекомендують стежити за офіційними повідомленнями щодо відновлення електропостачання.

Харківська область: графік відключень на 1 листопада

За вказівкою НЕК "Укренерго", у Харківській області 1 листопада діятимуть графіки погодинних відключень. Обмеження запроваджені з 06:00 до 24:00 через складну ситуацію в об'єднаній енергосистемі, спричинену російськими обстрілами.

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"Харківобленерго" оприлюднило такий розклад знеструмлень за чергами та підчергами (час орієнтовний і враховує перемикання):

1.1 – 06:00-07:30, 14:30-18:00;

1.2 – 13:00-18:00;

2.1 – 06:00-07:30, 14:30-18:00;

2.2 – 06:00-07:30,14:30-18:00;

3.1 – 07:30-11:00,14:30-21:00;

3.2 – 10:00-11:00,18:00-21:00;

4.1 – 07:30-11:00,18:00-21:00;

4.2 – 07:30-11:00,18:00-21:00;

5.1 – 11:00-14:30,18:00-21:00;

5.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00;

6.1 – 11:00-14:30, 21:00-24:00;

6.2 – 11:00-14:30, 21:00-24:00.

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Таким чином, для деяких підчерг сумарна тривалість відключень становитиме до 6,5 години, а для інших – до 7 годин. Найдовші періоди без електроенергії передбачені для підчерг 3.1 та 4.1 – у них світло може бути відсутнім сумарно 10 годин.

Дізнатися, до якої черги належить конкретна адреса, можна в оприлюдненому переліку адрес "Харківобленерго". Для промислових підприємств і бізнесу в області з 06:00 до 24:00 також діятимуть графіки обмеження потужності. Споживачам рекомендують стежити за оновленнями, оскільки енергетична ситуація може змінюватися.

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Черкаська область: оприлюднено графіки для всіх черг

У Черкаській області 1 листопада погодинні відключення також запровадять із 06:00 до 24:00. Причиною стали постійні російські обстріли та наслідки попередніх ракетно-дронових атак. За інформацією "Черкасиобленерго", графік передбачає такий розподіл:

1.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

1.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;

2.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 20:00-21:00;

2.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

3.1 – 06:00-08:00, 13:00-14:00, 18:00-20:00;

3.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00;

4.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

4.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

5.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

5.2 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

6.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00.

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Залежно від підчерги сумарна тривалість знеструмлень становитиме від 4 до 6 годин. Відключення розподілені на декілька часових проміжків, тому споживачам варто заздалегідь врахувати їх під час планування побутових справ. Дізнатися свою чергу можна через офіційні чат-боти "Черкасиобленерго":

Полтавська область: коли вимикатимуть електроенергію

У Полтавській області 1 листопада застосовуватимуть графіки погодинних відключень із різним обсягом обмежень протягом дня. Відповідний розклад оприлюднило "Полтаваобленерго". Згідно з повідомленням компанії, передбачено такий режим:

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з 06:00 до 13:00 – 1,5 черги;

з 13:00 до 16:00 – 2 черги;

з 16:00 до 21:00 – 2,5 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Найбільший обсяг обмежень передбачений у другій половині дня – з 16:00 до 21:00. У цей період без електроенергії одночасно можуть залишатися до 31,25% споживачів.

Чернігівська область: як перевірити свою чергу

У Чернігівській області 1 листопада також діятиме графік погодинних відключень за розпорядженням НЕК "Укренерго". Водночас, "Чернігівобленерго" не наводить у повідомленні єдиного часового розкладу для всіх підчерг, а пропонує споживачам перевіряти персональну інформацію за номером особового рахунку або адресою. Зробити це можна кількома способами:

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на офіційному сайті "Чернігівобленерго";

через Viber-бот компанії;

через офіційний Telegram-бот – ChernigivOEbot.

У компанії також попередили, що в разі зміни ситуації в енергосистемі графіки можуть коригуватися. Окремо споживачів закликали ощадливо використовувати електроенергію після відновлення постачання, особливо якщо їхні будинки підключені до ліній із критичною інфраструктурою.

Чим погодинні відключення відрізняються від екстрених

В Україні застосовують декілька механізмів обмеження електропостачання. Вони відрізняються причинами запровадження, швидкістю реагування та можливістю заздалегідь спрогнозувати час знеструмлення.

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Графіки погодинних відключень (ГПВ) – це планові обмеження, які застосовують у разі прогнозованого дефіциту електроенергії. Вони дають змогу заздалегідь розподілити навантаження між групами споживачів. Завдяки цьому люди можуть орієнтуватися на визначені години, коли електроенергія буде відсутня.

Екстрені відключення застосовують тоді, коли ситуація в енергосистемі потребує термінового зниження навантаження. Зазначається, що це може бути пов'язано з пошкодженням енергетичного обладнання, наслідками ракетних і дронових атак або іншими аварійними обставинами. У такому випадку звичайні графіки можуть не діяти, а передбачити точний час повернення електроенергії складніше.

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Графіки обмеження потужності (ГОП) стосуються передусім промислових підприємств і бізнесу. Вони передбачають необхідність зменшити споживання електроенергії до встановленого рівня, а не обов'язково повністю припинити її використання.

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, українців неодноразово попереджали, що зима 2026-27 років стане однією з найскладніших в історії через систематичні тривалі відключення електроенергії. Тому населенню слід готуватися до прийдешніх викликів – запастися водою, продовольством, ліками, подбати про автономність тепло та пожежну безпеку.