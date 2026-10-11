Київ може залишатися до 14 годин без світла? До чого готуватися взимку та чи загрожує столиці блекаут

У Києві взимку 2026-2027 років відключення електроенергії за оптимістичним сценарієм можуть тривати 4-6 годин, а за песимістичним – до 12-14 годин на добу в окремі періоди сильних морозів та інтенсивних російських атак. Водночас, Росія не має достатніх ресурсів для повної ізоляції столичного енергетичного вузла, хоча суттєві обмеження електропостачання залишаються можливими.

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Про це розповів директор Центру досліджень енергетики Олександр Харченко в коментарі медіа. За його словами, російські війська вже намагалися ізолювати київський енергетичний вузол, однак досягти поставленої мети не змогли.

Скільки годин без світла можуть залишатися кияни взимку

За оцінкою Харченка, тривалість відключень електроенергії у столиці залежатиме насамперед від температури повітря та подальших дій Росії. Експерт розглядає два основні сценарії проходження опалювального сезону – оптимістичний та песимістичний.

За оптимістичним сценарієм відключення можуть тривати 4-6 годин. Такий варіант можливий навіть за досить сильних морозів, якщо енергосистема зможе забезпечувати необхідний баланс між виробництвом і споживанням електроенергії. Якщо ж зима виявиться відносно теплою, ситуація може бути значно легшою.

Натомість песимістичний сценарій передбачає суттєво триваліші обмеження. Якщо температура повітря різко знизиться, а російські атаки залишатимуться такими ж інтенсивними, як зараз, у певні періоди кияни можуть проводити без електроенергії більшу частину доби.

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"За оптимістичним сценарієм у нас будуть відключення, які триватимуть 4-6 годин. За умови досить таких інтенсивних морозів. Якщо морозів не буде, то в принципі буде сильно легше. Що стосується песимістичного сценарію, то цілком можливо, що якщо буде дуже холодно, і інтенсивність атак залишиться такою, якою є, то в якісь моменти в нас будуть обмеження 12-14 годин на добу", – пояснив Харченко.

Таким чином, за найгіршого сценарію електропостачання може бути відсутнім протягом 12-14 годин на добу, а світло залишатиметься доступним сумарно приблизно 10-12 годин. Водночас це не означає, що такі обмеження діятимуть щодня або що електроенергії не буде 14 годин поспіль.

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Чому Росія намагається залишити Київ без електроенергії

Однією з основних цілей останніх російських атак, за словами експерта, була спроба ізолювати київський енергетичний вузол. Йдеться про порушення можливості передавати необхідні обсяги електроенергії до столиці через пошкодження ключових елементів енергетичної інфраструктури.

Київ є одним із найбільших центрів споживання електроенергії в Україні. Для забезпечення його потреб важливе значення мають не лише місцеві генерувальні потужності, а й можливість отримувати електроенергію з інших частин об'єднаної енергосистеми.

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Саме тому пошкодження магістральних електромереж, підстанцій та іншого обладнання може спричиняти дефіцит доступної потужності навіть тоді, коли електроенергія в енергосистемі загалом виробляється. Однак, як наголосив Харченко, сценарій ізоляції столиці був відомий заздалегідь. Енергетики готувалися до можливих ударів і розробляли заходи для оперативного відновлення електропостачання.

За результатами останніх атак Росії не вдалося повністю знеструмити Київ. Хоча окремі об'єкти та райони зіткнулися з обмеженнями, енергетична інфраструктура продовжила функціонувати.

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"Київ погасити їм не вдалося. Є певні обмеження, були вимушені відключення і обмеження метрополітену, частини водоканалу, але одночасно ми побачили, що ті заходи, які готувалися, щоб швидко усувати наслідки таких ударів, вони дають свої результати", – зазначив експерт.

За його словами, підготовлені механізми реагування дозволяють досить швидко повертати електроенергію на об'єкти, які залишилися без живлення, відновлювати водопостачання та продовжувати ремонт пошкодженої інфраструктури.

Чи можливий повний блекаут у Києві взимку

Попри прогноз щодо тривалих відключень, Харченко не вважає реалістичним сценарій, за якого Росія зможе повністю ізолювати київський енергетичний вузол. На його думку, противник не має достатніх ресурсів, щоб досягти такого результату. Водночас це не виключає нових серйозних пошкоджень, аварійних відключень та обмежень електропостачання.

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Основна загроза полягає не стільки в повному припиненні подачі електроенергії до столиці, скільки в суттєвому скороченні доступної потужності. У такому випадку енергетикам доведеться обмежувати споживання, щоб зберегти стабільність роботи енергосистеми.

Зимовий період традиційно створює додаткове навантаження на енергетичну систему. Зі зниженням температури зростає споживання електроенергії, оскільки населення активніше користується обігрівачами, електричними котлами, бойлерами та іншими побутовими приладами.

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Чи залишаться кияни без води та опалення

Проблеми з електропостачанням можуть впливати не лише на освітлення квартир і роботу побутової техніки, а й на функціонування іншої міської інфраструктури. Зокрема, для стабільного водопостачання необхідна робота насосного обладнання, а функціонування систем централізованого теплопостачання також залежить від електроживлення відповідних об'єктів.

Під час останніх атак, як зазначив Харченко, обмеження вже зачіпали частину об'єктів водоканалу. Однак підготовлені заходи дозволили відновлювати їхню роботу та повертати послуги споживачам. Водночас наявність резервних джерел живлення не гарантує безперебійної роботи всіх систем у кожному районі столиці.

Як повідомляв OBOZ.UA раніше, через цілеспрямовані російські атаки на українську енергетичну інфраструктуру, енергосистема тимчасово втратила частину пропускної спроможності і було запроваджено графіки відключень світла. Але в західних регіонах обмежень виявилося менше, ніж в решті.