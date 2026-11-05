Країна ЄС може відновити "особливий експорт електроенергії до України: що це дасть

Словаччина готова відновити аварійне постачання електроенергії Україні. "Укренерго" та словацький оператор системи передачі SEPS вже працюють над відновленням відповідного договору.

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Як повідомили в "Укренерго", це питання стало одним із ключових в енергетичній сфері під час міжурядових консультацій України та Словаччини, які відбулися 5 листопада. Словаччина припинила екстрене постачання електроенергії Україні у лютому.

"Відновлення дії договору дозволить операторам систем передачі оперативно надавати один одному допомогу у разі виникнення аварійних ситуацій в енергосистемах. Для України цей механізм має особливе значення в умовах постійних російських атак на енергетичну інфраструктуру", – повідомили в "Укренерго".

Голова НЕК "Укренерго" Віталій Зайченко назвав це одним із важливих кроків до посилення енергетичної співпраці між Україною і Словаччиною. А відновлення аварійного імпорту електроенергії дозволить оперативно реагувати на аварійні ситуації.

Слід зауважити, що це стосується тільки аварійного постачання електроенергії, а не про комерційного імпорту загалом, який не припинявся, а протягом серпня навіть зріс майже на половину, про що свідчать дані ExPro.

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Що передувало

Словаччина припинила аварійне постачання електроенергії в Україну з 23 лютого 2026 року. Прем'єр-міністр країни Роберт Фіцо ухвалив це рішення у відповідь на зупинку транзиту російської нафти через нафтопровід "Дружба" територією України після пошкодження гвзотрвнспортної інфраструктури внаслідок російського обстрілу.

Словаччина розцінила зупинку нафтотранзиту як загрозу своїй енергетичній безпеці, ввела надзвичайний стан у нафтовій галузі, припинила експорт дизпалива в Україну, а згодом словацький оператор системи передачі SEPS також ініціював розірвання угоди з "Укренерго" щодо аварійного постачання.

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Також OBOZ.UA повідомлял, що з 18 вересня до 19 жовтня, коли вже почалися щоденні обстріли енергетичної інфраструктури, Україна не лише купувала електроенергію за кордоном, але й продавала її країнам Європи. Причому показники експорту суттєво перевищували імпорт, а найбільше було продано Угорщині.