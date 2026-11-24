У деяких районах Краматорська вода в кранах не з’являється зовсім. До частини цих територій комунальники не можуть навіть доставляти воду автоцистернами через загрозу атак російських FPV-дронів. Працівники водоканалу оцінюють безпекову ситуацію перед кожним виїздом, але окремі райони вже фактично стали недоступними.

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Про це розповів в інтерв’ю директор Краматорського водоканалу Валентин Яковенко. За його словами, зараз місто отримує близько 3000 кубометрів води на добу. Її подають щодня, однак ситуація відрізняється залежно від району: десь вода є регулярно, а в інших місцях її немає взагалі.

"Тому в деякі райони ми привозимо воду, в деяких районах стоять колонки, а в деяких районах зовсім немає через безпекову ситуацію – туди ніхто не їде, і ми не знаємо, яка там ситуація і як люди виживають, інформації немає. Люди збирають заявки, ми кожен раз телефонуємо і кажемо: приїдемо чи не приїдемо", – пояснив Яковенко.

Він підтвердив, що до окремих районів водоканал не може дістатися саме через загрозу атак дронів, які полюють на людей і комунальну техніку. За словами директора, раніше бригади чекали на покращення обстановки й періодично могли виїжджати на такі території. Тепер деякі з них стали закритими зонами, куди комунальники навіть не намагаються потрапити.

Як альтернативу централізованому водопостачанню мешканці використовують свердловини, колонки та купують воду. Допомогу також надають донори: зокрема, розвозять воду пенсіонерам і малозабезпеченим людям.

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Однак альтернативні джерела можуть забезпечити лише 10-15% жителів міста. У старій частині Краматорська є підземні води, але у вищих районах, розташованих на висоті понад 100 метрів, немає ні свердловин, ні ручних колонок.

Краматорську необхідна евакуація

Через щоденні атаки російських дронів журналіст і військовий експерт, а нині командир взводу безпілотних систем бригади "Хартія" Юрій Бутусов раніше закликав організувати евакуацію цивільних із Краматорська та Слов’янська. На його думку, відповідальність за це має взяти на себе Ставка Верховного головнокомандувача.

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За словами журналіста, частина людей не усвідомлює небезпеки й відкладає виїзд, сподіваючись перечекати обстріли та згодом повернутися до своїх домівок. Через це евакуацію часто доводиться проводити в останній момент, коли російські дрони вже контролюють значну частину маршрутів і кожен виїзд пов'язаний із ризиком для життя.

Водночас через російські удари знищується логістика, автомобілі соціальних і медичних служб, а також мережі зв'язку. У разі подальшого погіршення ситуації люди, які залишаться у своїх домівках, можуть опинитися без можливості викликати допомогу.

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Із закликом евакуювати мешканців Краматорська, а також працівників комунальних служб виступив і Ігор Жданов. Він пояснив свою позицію тривалими перебоями з водою, електроенергією та теплом, а також небезпекою для ремонтних бригад, які відновлюють інфраструктуру під обстрілами.

"Люди виїжджають, але в місті залишаються ті, хто не може зробити цього самостійно. Їм треба допомогти виїхати. Так само треба подбати про працівників комунальних служб, які досі намагаються підтримувати життя міста й ризикують собою на кожному виїзді. Звертаюся до влади й військової адміністрації. Потрібно вже зараз ухвалити рішення про організовану евакуацію з Краматорська – і мешканців, і працівників комунальних служб", – пояснив Жданов.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше державні банки закрили всі відділення у Краматорську. Останнє представництво ПриватБанку припинило працювати з 13 листопада, а філії Ощадбанку закрилися 16 листопада.