Графіки припинили діяти: де в Україні світла відключають не за розкладом 10 листопада

Україна продовжує страждати від систематичний атак на свою енергетику зі сторони Росії, з огляду на що у вівторок, 10 листопада, у низці регіонів діють відключення електроенергії – максимальний обсяг обмежень сягає 4 черг. Крім того, через обстріли енергосистеми на Сумщині та Полтавщині запроваджено екстрені (аварійні) відключення.

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Крім того, на Дніпропетровщині фіксують масштабні відключення через пошкодження важливого енергообладнання Росією. Також близько 150 тис. споживачів залишилися без світла через аварію на Чернігівщині.

Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки в регіонах публікують відповідальні за них обленерго. OBOZ.UA слідкує за ситуацією в енергетиці.

Відключення світла 3 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати

Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби .

. Одночасно відключати планували від 2 до 4 груп споживачів, хоча оператори розподіли звітують, що в деяких областях цей показник доходить до 5 груп.

Крім того, діють триває режим обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

Українців закликають споживати просять споживати електроенергію ощадливо і обмежувати використання потужних електроприладів у вечірні години.

Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам всю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення – тобто світло відключають за індивідуальними погодинними графіками. Проте що загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік, тому дізнатися свій розклад відключень можна лишеза конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

На Київщині також діють стабілізаційні відключення. Хоча графіки ДТЕК не публікував.

Харківська область

Діють погодинні відключення світла. Попередній розклад такий:

1.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

2.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);

2.2 – 00:00-01:30, 08:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 12 годин);

3.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);

3.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);

4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

4.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);

5.1 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

5.2 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

6.2 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

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Вінницька область

Графіки погодинних відключень діють із 06:00 до 24:00. Перевірити графік відключень можна на офіційних ресурсах обленерго:

Черкаська область

У регіоні застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) для таких груп:

1.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

1.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);

2.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);

2.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);

3.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);

3.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);

4.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);

4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);

5.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);

5.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин);

6.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);

6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин).

Головні історії дня

Одеська область

В "ДТЕК Одеські електромережі" зазначили, що діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Чернігівська область

Діють опубліковані напередодні графіки погодинних відключень (ГАВ) з деякими поправками: з 8:20 почалися відключення для черги 2.1, а також їх продовжили до 11 для черги 1.2. Загалом графік такий:

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Крім того, внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Дніпропетровська область

Напередодні Росія атакувала важливе енергообладнання регіону, що спричинило масштабні відключення в області. Внаслідок цього без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського, а також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

Сумська область

За командою "Укренерго" в регіоні запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1-5 черг споживачів. Розклад знеструмлень наразі не діє.

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"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу! При ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, бо це аварійна ситуація", – зазначили в "Сумиобленерго".

Після стабілізації ситуації область повернеться до відключень за графіками:

Полтавська область

З 9:09 застосовано графік аварійного відключення електроенергії (ГАВ). В обленерго нагадали, що причиною запровадження заходів є наслідки російських атак на енергооб’єкти. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від "Укренерго", зокрема діятиме такий режим:

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з 00:00 по 06:00 – ГПВ для 3 черг;

з 06:00 по 08:00 – ГПВ для 3.5 черг;

з 08:00 по 22:00 – ГПВ для 4 черг;

з 22:00 по 23:59 – ГПВ для 3 черг.

Житомирська область

В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:

з 00:00 до 06:00 – 3 черги;

з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;

з 08:00 до 22:00 – 4 черги;

з 22:00 до 24:00 – 3 черги

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Миколаївська область

Діють погодинні відключення, причому графік дещо м’якший, ніж у багатьох інших регіонах:

1.1 – 14:30-21:30 (сумарно 7 годин);

1.2 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-22:30 (сумарно 10 годин);

2.1 – 05:30-07:30, 14:30-21:30 (сумарно 9 годин);

2.2 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 8,5 години);

3.1 – 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9 годин);

3.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

4.1 – 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:30-18:00 (сумарно 9,5 години);

4.2 – 05:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 12 годин);

5.1 – 00:00-00:30, 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);

5.2 – 07:30-11:00, 18:00-21:30 (сумарно 7 годин);

6.1 – 07:30-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);

6.2 – 07:30-11:00, 18:00-22:30 (сумарно 8 годин).

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Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.