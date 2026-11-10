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Графіки припинили діяти: де в Україні світла відключають не за розкладом 10 листопада

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read9 хв
102
Який режим в енергосистемі регіонів України діє 10 листопада
Який режим в енергосистемі регіонів України діє 10 листопада. Джерело: Freepik

Україна продовжує страждати від систематичний атак на свою енергетику зі сторони Росії, з огляду на що у вівторок, 10 листопада, у низці регіонів діють відключення електроенергії – максимальний обсяг обмежень сягає 4 черг. Крім того, через обстріли енергосистеми на Сумщині та Полтавщині запроваджено екстрені (аварійні) відключення.

Крім того, на Дніпропетровщині фіксують масштабні відключення через пошкодження важливого енергообладнання Росією. Також близько 150 тис. споживачів залишилися без світла через аварію на Чернігівщині.

Про ситуацію загалом повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки в регіонах публікують відповідальні за них обленерго. OBOZ.UA слідкує за ситуацією в енергетиці.

Відключення світла 3 листопада: наслідки обстрілів та що варто знати

  • Погодинні графіки для населення діють з 00:00 і до кінця доби.
  • Одночасно відключати планували від 2 до 4 груп споживачів, хоча оператори розподіли звітують, що в деяких областях цей показник доходить до 5 груп.
  • Крім того, діють триває режим обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
  • Українців закликають споживати просять споживати електроенергію ощадливо і обмежувати використання потужних електроприладів у вечірні години.
  • Відключення відбуваються не через нестачу генерації – пошкодження підстанцій призвело до того, що енергосистема не може передати споживачам всю вироблену електроенергію.

Графіки відключення світла сьогодні: розклад та ситуація за регіонами

Київ

У столиці діють стабілізаційні відключення – тобто світло відключають за індивідуальними погодинними графіками. Проте що загального розкладу за групами в Києві не існує вже майже рік, тому дізнатися свій розклад відключень можна лишеза конкретною адресою:

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Київська область

На Київщині також діють стабілізаційні відключення. Хоча графіки ДТЕК не публікував.

Харківська область

Діють погодинні відключення світла. Попередній розклад такий:

  • 1.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);
  • 1.2 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);
  • 2.1 – 00:00-01:30, 06:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 14 годин);
  • 2.2 – 00:00-01:30, 08:00-12:00, 15:30-22:00 (сумарно 12 годин);
  • 3.1 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);
  • 3.2 – 00:00-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 17 годин);
  • 4.1 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);
  • 4.2 – 01:30-05:00, 08:30-15:30, 19:00-24:00 (сумарно 15,5 години);
  • 5.1 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 5.2 – 01:30-08:30, 12:00-19:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 6.1 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);
  • 6.2 – 05:00-08:30, 12:00-19:00 (сумарно 10,5 години);

Вінницька область

Графіки погодинних відключень діють із 06:00 до 24:00. Перевірити графік відключень можна на офіційних ресурсах обленерго:

Черкаська область

У регіоні застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) для таких груп:

  • 1.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 1.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 2.1 – 00:00-02:00, 04:00-08:00, 10:00-14:00, 16:00-20:00, 22:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 2.2 – 00:00-03:00, 05:00-09:00, 11:00-15:00, 17:00-21:00, 23:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 3.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);
  • 3.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);
  • 4.1 – 00:00-04:00, 06:00-10:00, 12:00-16:00, 18:00-22:00 (сумарно 16 годин);
  • 4.2 – 01:00-05:00, 07:00-11:00, 13:00-17:00, 19:00-23:00 (сумарно 16 годин);
  • 5.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 5.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 6.1 – 02:00-06:00, 08:00-12:00, 14:00-18:00, 20:00-24:00 (сумарно 16 годин);
  • 6.2 – 00:00-01:00, 03:00-07:00, 09:00-13:00, 15:00-19:00, 21:00-24:00 (сумарно 16 годин).

Одеська область

В "ДТЕК Одеські електромережі" зазначили, що діють стабілізаційні відключення електроенергії.

Чернігівська область

Діють опубліковані напередодні графіки погодинних відключень (ГАВ) з деякими поправками: з 8:20 почалися відключення для черги 2.1, а також їх продовжили до 11 для черги 1.2. Загалом графік такий:

Графіки відключень електроенергії в Сумській області

Графіки відключень електроенергії в Сумській області. Джерело: Сумиобленерго

Крім того, внаслідок аварії на об'єкті електропостачання знеструмлено близько 150 тисяч абонентів у Корюківському і Чернігівському районах, а також у містах Чернігів і Славутич.

Дніпропетровська область

Напередодні Росія атакувала важливе енергообладнання регіону, що спричинило масштабні відключення в області. Внаслідок цього без світла залишилась велика частина Дніпра та Кам’янського, а також було знеструмлено критичну інфраструктуру.

Сумська область

За командою "Укренерго" в регіоні запровадили графіки аварійних відключень (ГАВ) для 1-5 черг споживачів. Розклад знеструмлень наразі не діє.

"Черга за графіками аварійних відключень не співпадає з чергою при погодинних, зверніть на це увагу! При ГАВ немає визначеного часу відновлення розподілу електроенергії, бо це аварійна ситуація", – зазначили в "Сумиобленерго".

Після стабілізації ситуації область повернеться до відключень за графіками:

Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині

Яка ситуація зі світлом на Чернігівщині. Джерело: Чернігівобленерго

Полтавська область

З 9:09 застосовано графік аварійного відключення електроенергії (ГАВ). В обленерго нагадали, що причиною запровадження заходів є наслідки російських атак на енергооб’єкти. Послуга з розподілу електричної енергії буде відновлена після ліквідації аварійної ситуації та отримання відповідних команд від "Укренерго", зокрема діятиме такий режим:

  • з 00:00 по 06:00 – ГПВ для 3 черг;
  • з 06:00 по 08:00 – ГПВ для 3.5 черг;
  • з 08:00 по 22:00 – ГПВ для 4 черг;
  • з 22:00 по 23:59 – ГПВ для 3 черг.
Графіки відключень світла на Полтавщині

Графіки відключень світла на Полтавщині. Джерело: Полтаваобленерго

Житомирська область

В області діють погодинні графіки. Розклад за обсягами такий:

  • з 00:00 до 06:00 – 3 черги;
  • з 06:00 до 08:00 – 3,5 черги;
  • з 08:00 до 22:00 – 4 черги;
  • з 22:00 до 24:00 – 3 черги
Коли не буде світла у Житомирській області

Коли не буде світла у Житомирській області. Джерело: Житомиробленерго

Миколаївська область

Діють погодинні відключення, причому графік дещо м’якший, ніж у багатьох інших регіонах:

  • 1.1 – 14:30-21:30 (сумарно 7 годин);
  • 1.2 – 05:30-07:30, 11:00-14:30, 18:00-22:30 (сумарно 10 годин);
  • 2.1 – 05:30-07:30, 14:30-21:30 (сумарно 9 годин);
  • 2.2 – 00:00-00:30, 05:30-07:30, 11:00-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 8,5 години);
  • 3.1 – 05:30-07:30, 11:00-18:00 (сумарно 9 годин);
  • 3.2 – 11:00-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);
  • 4.1 – 00:00-00:30, 05:30-11:00, 14:30-18:00 (сумарно 9,5 години);
  • 4.2 – 05:30-11:00, 14:30-18:00, 21:30-24:00 (сумарно 12 годин);
  • 5.1 – 00:00-00:30, 07:30-14:30, 18:00-21:30 (сумарно 11 годин);
  • 5.2 – 07:30-11:00, 18:00-21:30 (сумарно 7 годин);
  • 6.1 – 07:30-14:30, 21:30-24:00 (сумарно 9,5 години);
  • 6.2 – 07:30-11:00, 18:00-22:30 (сумарно 8 годин).

Графік відключення світла за вулицею: де знайти в 2026 році

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

Регіон

Спеціальний розділ на сайті обленерго

Вінниця та область

https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed

Волинь

https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0

Дніпро та область

https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns

Донецька область

https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns

Житомир та область

https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php

Закарпаття

https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/

Запоріжжя

www.zoe.com.ua/

Київ

https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns

Київська область

https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns

Кіровоградська область

https://kiroe.com.ua/electricity-blackout

Львів та область

https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)

Миколаїв та область

https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv

Одеса та область

https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns

Полтава та область

https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/

Івано-Франківськ, Прикарпаття

https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table

Рівне та область

https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)

Суми та область

https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)

Тернопіль та область

https://www.toe.com.ua/news/71

Харків та Харківська область

https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo

Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область

https://hoe.com.ua/shutdown/new

Черкаси та область

https://cherkasyoblenergo.com/off

Чернівці та область

https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/

Чернігівська область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, в Україні перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.

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