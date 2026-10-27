Графіки посилили, але не для всіх: які відключення світла діють у Києві та 7 областях

У вівторок, 27 жовтня, в частині регіонів України знову запроваджено планові відключення електроенергії за годинами. Зокрема, графіки діють у Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Чернігівській областях. Регіонів із відключеннями поменшало, проте самі графіки стали жорсткішими.

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Про загальний режим відключень населення заявили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення електроенергії 27 жовтня: головне, що потрібно знати

Для населення графіки діють з 6:00 до 23:59 , одночасно відключають від 18,75% до 31,25% споживачів (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Це більше, ніж було в понеділок , коли мінімальний обсяг обмежень становив 1 групу.

, одночасно відключають від (від 1,5 до 2,5 групи по 12,5% кожна). Це , коли мінімальний обсяг обмежень становив 1 групу. У деяких регіонах час застосування обмежень відрізняється від загального – можуть відключати навіть вночі, або навпаки починати пізніше, ніж з 6 ранку.

Тривають відключення за графіками для промисловості та бізнесу. У Запорізькій області, наприклад, застосовано лише їх, а населенню світло не вимикають.

Енергетики не виключають застосування аварійних відключень у разі погіршення ситуації.

у разі погіршення ситуації. Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо. Обмежувати використання потужних електроприладів особливо рекомендується по вечорах.

Графіки відключення світла у регіонах сьогодні

Київ

По всій столиці діють погодинні відключення. Загального графіку за групами споживачів для Києва, утім, не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Київська область

В усій області тривають погодинні відключення, які розпочалися о шостій ранку.

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Полтавська область

За даними обленерго, згідно з погодинним графіком, обсяг відключень у Полтавській області 22 жовтня становить:

з 06:00 до 10:00 – 1,5 черги;

з 10:00 до 15:00 – 2 черги;

з 15:00 до 21:00 – 2,5 черги;

з 21:00 до 23:59 – 1,5 черги.

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовано графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):

Головні історії дня

1.1 – 12:00-14:00;

– 12:00-14:00; 1.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00;

– 12:00-14:00, 18:00-20:00; 2.1 – 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 14:00-16:00, 18:00-20:00; 2.2 – 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00;

– 10:00-12:00, 18:00-20:00, 22:00-24:00; 3.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 18:00-20:00; 3.2 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00; 4.1 – 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00;

– 10:00-12:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00; 4.2 – 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00;

– 12:00-14:00, 16:00-18:00, 20:00-22:00; 5.1 – 12:00-14:00, 20:00-22:00;

– 12:00-14:00, 20:00-22:00; 5.2 – 16:00-18:00;

– 16:00-18:00; 6.1 – 16:00-18:00, 22:00-24:00;

– 16:00-18:00, 22:00-24:00; 6.2 – 16:00-18:00, 22:00-24:00.

Сумська область

Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години, сумарна за добу – 6 годин.

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Водночас місто Конотоп уже четверту добу залишається без світла. Причиною стали російські атаки, а терміни відновлення електропостачання досі невідомі, розповів міський голова Артем Семеніхін.

Внаслідок російських атак пошкоджені навчальні заклади, а місцева лікарня змушена працювати за допомогою генераторів. До того ж у більшості частині Конотопа немає газу. Воду подають за графіком: з 06:00 до 09:00 та з 18:00 до 21:00.

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Житомирська область

З 09:00 до 10:00 діють відключення у 2 черги, з 10:00 до 21:00 – 2,5 черга, а з 21:00 до опівночі – 1,5. Години без світла за групами такі:

Харківська область

"Харківобленерго" опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 27 жовтня (графік оновлено):

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1.1 – 10:00-12:00, 15:30-22:30 (сумарно 9 годин);

– 10:00-12:00, 15:30-22:30 (сумарно 9 годин); 1.2 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин); 2.1 – 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин);

– 08:30-12:00, 19:00-22:30 (сумарно 7 годин); 2.2 – 08:30-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години);

– 08:30-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години); 3.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин); 3.2 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин); 4.1 – 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин);

– 12:00-15:30, 22:30-24:00 (сумарно 5 годин); 4.2 – 12:00-15:30, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години);

– 12:00-15:30, 19:00-21:00 (сумарно 5,5 години); 5.1 – 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години);

– 06:00-08:30, 15:00-19:00 (сумарно 6,5 години); 5.2 – 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години);

– 15:30-19:00 (сумарно 3,5 години); 6.1 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 06:00-08:30, 15:30-19:00 (сумарно 6 годин).

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Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. У разі зміни ситуації обленерго може переписати розклад.

Графік відключення світла за вулицею для кожного регіону: де дивитися

На сайтах операторів системи розподілу (обленерго) публікують не лише графіки відключень світла, а й розподіл споживачів за групами (чергами). Посилання на офіційні сайти – в таблиці:

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Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, з 1 листопада українці платитимуть за електроенергію за чинним тарифом – 4,32 грн за 1 кВт*ч. Підвищення ціни на світло не варто очікувати щонайменше до кінця квітня 2027 року – саме до цього часу діятиме ПСО.