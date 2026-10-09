Графіки не діють: у Києві та на Київщині оголосили екстрені відключення

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняMагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
"Ліси України" – державне підприємство з одними з найбільших зарплат в країніПрацівники держпідприємства під час війни підняли собі зарплати до мільйонів: в "Лісах України" космічні суми отримують навіть менеджериЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоЯкий вигляд має 19-річна "Міс Україна Земля", яка вже скоро позмагається за корону з конкурентками з усього світу. ФотоУ Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відеоУ Тверській області атаковано завод, який виробляє паливо для ракет Х-55 та Х-101. Фото і відеоармія Росії втратиСили оборони відмінусували ще 1710 окупантів та спалили понад 600 одиниць автотехніки РФ: дані ГенштабуІлюстративне фото. ГороскопНе приймайте рішень під впливом емоцій: для Риб це найкращий день для вирішення фінансових питань, а Близнюкам пощастить – гороскоп на 9 жовтняЇї сімʼю називали аристократами: як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разомЇї сімʼю називали аристократами: як жила Людмила Янукович до шлюбу з президентом і що за випадок з цеглиною звів їх разомЗа старі 25 копійок заплатять 20 тисячЗа українські 25 копійок заплатять 20 тисяч: у якому році має бути випущена монетаРосія вимагає від Нідерландів видати їй суддів МКС: що відбуваєтьсяРосія вимагає від Нідерландів видати їй суддів МКС: що відбуваєтьсяатака шахедівРосія знову атакувала Україну дронами, сили ППО знешкодили 114 зі 136 цілей: наслідки в областях. Фото та відеоРосія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відеоРосія атакувала Запоріжжя: загинув чоловік, серед поранених – дитина. Фото і відео

Графіки не діють: у Києві та на Київщині оголосили екстрені відключення

Ксенія Капустинська
Ксенія Капустинська
Time to read5 хв
icon 75
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація
Відключення електроенергії в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images, ДТЕК, колаж OBOZ.UA

В Україні 9 жовтня у частині районів Києва та Київщини з самого ранку знову запроваджені аварійні (екстрені) відключення електроенергії. Попередньо оприлюднені графіки знеструмлення там наразі не діють. Планові ж відключення світла за погодинним розкладом застосовуються у Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях.

Про загальну ситуацію повідомили в "Укренерго", а деталі публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Відключення світла 9 жовтня: головне

  • Планувалося, що 9 жовтня у Києві та на Київщині діятимуть погодинні відключення обсягом від 0,5 до 2 черг.
  • Утім, зранку через зумовлену російськими обстрілами складну ситуацію в енергосистемі були запроваджені аварійні відключення.
  • Екстрений режим скасують після стабілізації ситуації в енергосистемі.
  • В інших регіонах, де діють обмеження, продовжуються відключення за графіками.
  • Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо.
Читайте також
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 23,5 т.
Екстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областей
icon 23,5 т.
Екстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областей
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 7,5 т.
Без опалення та світла по 16 годин на добу? Українцям розкрили реальний сценарій на зиму
icon 7,5 т.
Без опалення та світла по 16 годин на добу? Українцям розкрили реальний сценарій на зиму
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 5,6 т.
В Україні запроваджують жорсткіші графіки: як відключатимуть світло 9 жовтня
icon 5,6 т.
В Україні запроваджують жорсткіші графіки: як відключатимуть світло 9 жовтня

Графіки відключень за регіонами

Київ

У столиці на правому березі запроваджено аварійні (екстрені) відключення. Це означає, що графік тимчасово не діє, а попередили споживачів про знеструмлення неможливо. Також у соцмережах повідомляють про проблеми з водопостачанням у Оболонському районі.

На лівому березі продовжують діяти погодинні графіки. Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій можна за конкретною адресою:

У ДТЕК раніше вже пояснили, що до аварійних відключень призвело пошкодження російськими обстрілами високовольтних мереж та обладнання. Тож, головна причина дефіциту струму в столиці – проблеми не з генерацією, а з передачею електроенергії.

Київська область

Як і в Києві, аварійні відключення застосували не по всій області. Екстрений режим діє у Бучанському та Вишгородському районах.

Причиною, як уже інформували в ДТЕК, стала атака ворога на енергосистему регіону. "Сталася атака на один із важливих для Києва енергооб’єктів",повідомляв також міністр енергетики Денис Шмигаль.

Для решти Київщини продовжують діяти погодинні графіки. Розклад такий:

Графік відключення світла на Київщині 9 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 9 жовтня. Джерело: ДТЕК

Графік відключення світла на Київщині 9 жовтня

Графік відключення світла на Київщині 9 жовтня. Джерело: ДТЕК

Черкаська область

З 00:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання (графік оновлено):

  • 1.1 – 05:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 6 годин);
  • 1.2 – 06:00-07:00, 15:00-17:00, 21:00-23:00 (сумарно 5 годин);
  • 2.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
  • 2.2 – 07:00-09:00, 16:00-18:00, 23:00-00:00 (сумарно 5 годин);
  • 3.1 – 03:00-05:00, 13:00-15:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);
  • 3.2 – 01:00-03:00, 12:00-14:00, 19:00-21:00 (сумарно 6 годин);
  • 4.1 – 08:00-10:00, 17:00-19:00 (сумарно 4 години);
  • 4.2 – 07:00-09:00, 15:00-17:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);
  • 5.1 – 09:00-11:00, 17:00-19:00, 23:00-24:00 (сумарно 5 годин);
  • 5.2 – 00:00-01:00, 10:00-12:00, 19:00-21:00 (сумарно 5 годин);
  • 6.1 – 06:00-08:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);
  • 6.2 – 00:00-01:00, 11:00-13:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин).

Сумська область

Діють відключення світла за погодинним розкладом. В обленерго опублікували оновлений графік на 9 жовтня. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Графік відключення світла на Сумщині 9 жовтня

Графік відключення світла на Сумщині 9 жовтня. Джерело: Сумиобленерго

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, Росія планує відключити від енергосистеми три українські АЕС – Рівненську, Хмельницьку та Південноукраїнську, а також намагається створити умови для скорочення електропостачання Києва, Харкова й Одеси до 90%. Під загрозою також опалення, водопостачання та каналізація у великих містах.

Схожі теми
Відключення електрики в Україніенергосистема УкраїниелектроенергіяЕнергетикаМіністерство енергетики України"Укренерго"обленергоДТЕККиїв
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись