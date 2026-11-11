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Енергетики визначились із новим графіком: які відключення світла будуть 12 листопада

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
954
Відключення світла в Україні. Ілюстрація
Відключення світла в Україні. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

У четвер, 12 листопада, більшість регіонів України знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Обсяг обмежень становитиме до 3 черг, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.

Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".

Графік відключення світла на завтра, 12 листопада: який режим

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

  • з 00:00 до 23:59 – від 1 до 3 черг, це трохи менше, ніж днем раніше, коли обсяг досягав 4 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

  • з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
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Що таке черги відключень і як вони працюють

Що таке черги відключень і як вони працюють. Джерело: Укренерго

Київ: який графік відключення світла завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

  • у чат-боті;
  • на сайті;
  • у застосунку "Київ Цифровий";
  • гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.

Також тепер у Києві вимикатимуть зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак, повідомили в КП "Київміськсвітло".

Миколаївська область: як відключатимуть світло 12 листопада

У регіоні з 06:00 до 23:59 можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Орієнтовний розклад відключень "Миколаївобленерго" радить дивитися на сайті.

Графік відключення електроенергії за адресою для всіх областей: де дивитися

Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила план для проходження зими. Він передбачає заходи для захисту енергетичної інфраструктури, забезпечення запасів пального та підтримки громадян у разі перебоїв з електрикою.

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