Енергетики визначились із новим графіком: які відключення світла будуть 12 листопада
У четвер, 12 листопада, більшість регіонів України знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Обсяг обмежень становитиме до 3 черг, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.
Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".
Графік відключення світла на завтра, 12 листопада: який режим
Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів
- з 00:00 до 23:59 – від 1 до 3 черг, це трохи менше, ніж днем раніше, коли обсяг досягав 4 черг.
Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості
- з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Київ: який графік відключення світла завтра
Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:
- у чат-боті;
- на сайті;
- у застосунку "Київ Цифровий";
- гаряча лінія "Струм" – за номером 1549 можна дізнатися про застосування графіків, наявність світла за адресою та подальші дії в разі відключення.
Також тепер у Києві вимикатимуть зовнішнє освітлення. Таке рішення було ухвалено через дефіцит електроенергії, який виник внаслідок ворожих атак, повідомили в КП "Київміськсвітло".
Миколаївська область: як відключатимуть світло 12 листопада
У регіоні з 06:00 до 23:59 можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Орієнтовний розклад відключень "Миколаївобленерго" радить дивитися на сайті.
Графік відключення електроенергії за адресою для всіх областей: де дивитися
Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:
Як повідомляв OBOZ.UA, за словами президента Володимира Зеленського, Україна розробила план для проходження зими. Він передбачає заходи для захисту енергетичної інфраструктури, забезпечення запасів пального та підтримки громадян у разі перебоїв з електрикою.