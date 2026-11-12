Енергетики показали величезну вирву на місці удару РФ по підстанції. Відео

Росія продовжує завдавати щоденних ударів по критичній інфраструктурі України. Систематично мішеннями стають об’єкти енергосистеми – на місці одного з них після чергового обстрілу утворилася вирва розміром з будинок.

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Про це повідомили в "Укренерго". "Вирва розміром з будинок утворилась після одного з сотень російських ударів на території нашої підстанцій", – йдеться у повідомленні.

Де була розташована підстанція чи коли стався обстріл – не розголошується. Але зазначається, що стратегія Росії полягає у нанесенні повторних ударів – щоб зруйнувати обладнання до завершення відновлювальних робіт. За таких умов повністю зберегти обладнання не допоможуть навіть захисні споруди.

"Цього року Росія змінила тактику та значно посилила атаки по енергетиці. Ворог цілодобово бʼє по ключових обʼєктах компанії реактивними дронами і балістикою", – наголошують в "Укренерго".

Енергетики запевнили, що, навіть попри спроби РФ занурити Україну у темряву та холод, їм вдається тримати баланс в енергосистемі та відновлювати пошкоджене. Для цього ремонтні бригади працюють цілодобово, у негоду і під загрозою повторних атак.

Нова стратегія РФ

Російська армія добре розуміє особливості української енергосистеми та її вразливі місця і тому цілеспрямовано атакує обладнання, від якого залежить передача електроенергії між основними генерувальними потужностями та регіонами споживання. Зокрема, Росія навмисне атакує ключові підстанції 750 і 330 кВ, через які електроенергія з Рівненської та Хмельницької АЕС передається до Києва, центральних і східних областей.

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Ключова проблема полягає в тому, що атомні електростанції можуть виробляти значні обсяги електроенергії, однак для її доставки споживачам необхідна справна магістральна інфраструктура. Підстанції напругою 750 і 330 кВ є важливими елементами української енергосистеми.

Підстанції, які забезпечують передачу електроенергії від атомних електростанцій, мають особливе значення для стабільності енергосистеми. Якщо їхня пропускна здатність зменшується, навіть наявність достатньої генерації не гарантує, що вироблену електроенергію можна буде доставити до споживачів у необхідному обсязі.

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