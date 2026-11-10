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Енергетики оголосили новий графік відключень світла: який режим запровадять 11 листопада

Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
Time to read2 хв
774
Відключення світла в Одесі. Ілюстративне фото
Який буде графік відключення світла 11 листопада. Ілюстрація. Джерело: Getty Images

У середу, 11 листопада, у більшості регіонів України діятимуть погодинні відключення електроенергії. Їхній обсяг становитиме до 4 черг, тобто одночасно відключатимуть більше половини споживачів, а світла може не бути до 12-16 годин на добу. Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися.

Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго". Частина обленерго публікує конкретні графіки.

Графік відключення світла на завтра: який формат оголосили

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

  • з 00:00 до 23:59– від 1,5 до 4 черг.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

  • з 00:00 до 23:59 – іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.
Що таке черги відключень і як вони працюють

Що таке черги відключень і як вони працюють. Джерело: Укренерго

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Київ: який графік відключення світла завтра

Загального графіку відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді були введені індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

Як відключатимуть світло в Миколаївській області 11 листопада

У регіоні з 06:00 до 23:59 можливе застосування графіків погодинних відключень (ГПВ). Орієнтовний розклад відключень "Миколаївобленерго" радить дивитися на сайті.

Де дізнатися графік відключення електроенергії для свого регіону

Енергетики регулярно радять українцям стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область

https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, перепади напруги після відновлення електропостачання загрожують поломками холодильників, котлів і телевізорів. Щоб уберегти побутові прилади, їх потрібно відключати від мережі під час знеструмлення та підключати поступово після повернення світла.

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