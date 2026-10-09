Енергетики оголосили графік відключень світла на 10 жовтня: який режим діятиме в Україні

Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
UA
RU
Картина дня
UA
RU
Картина дня
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Головне
БлогиСуспільствоСвітЕкономікаПолітикаРозслідуванняКартина дняМагазин VENETOСпецпроєкти
Розділи
Війна в Україні 2022ШоуLadyНовини медициниTravelТехнологіїАвтоГороскопиНаукаНовини освітиКіноПриколиНовини Білорусі
Новини України
КиївОдесаДніпроЛьвівЗапоріжжяХарківЧеркаси
Спорт
ФутболБаскетболБіатлонХокейБоксФормула -1ТенісІнші види спорту
Сервіси
МояШколаГДЗFoodObozНовини кулінарії
Підписатись
Гарячі теми
Повний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиПовний розклад збірної України з футболу у 2026 році: календар матчів, результати та звітиФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюФ'юрі – Джошуа: штучний інтелект назвав переможця супербоюСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабСили оборони уразили ЗРГК "Панцир-С1", місце запуску БПЛА та об’єкти забезпечення російської армії – ГенштабЕстонія домоглася незапровадження санкцій проти компанії з РФЄС виключив із санкцій росіянина і компанію з РФ: яка країна домоглась поступокВідключення світла в Києві в літній період. ІлюстраціяЕкстрені відключення більше не діють: у якому режимі вимикають світло у Києві та по областяхЦі прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте списокЦі прізвища вказують, що ви з роду поляків, румунів чи угорців: перевірте списокРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. ВідеоРосія вбила подружжя і їх дітей: у Прилуках прощаються з родиною Іванченків, які загинули під завалами п'ятиповерхівки. Відео"Рішення мають спрацювати найближчими тижнями": Зеленський провів селектор і назвав ключові завдання"Рішення мають спрацювати найближчими тижнями": Зеленський провів селектор і назвав ключові завданняВ українців "відбирають" більшу частину пенсіїВ українців "відбирають" більшу частину пенсії: кому залишать лише 25% виплатиДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція боюДжошуа – Ф'юрі: дата та час початку, прогноз, де дивитися та на якому каналі трансляція бою

Енергетики оголосили графік відключень світла на 10 жовтня: який режим діятиме в Україні

Роман КостюченкоРоман Костюченко
Time to read2 хв
icon 1,4 т.
Енергетики оголосили графік відключень світла на 10 жовтня
Енергетики оголосили графік відключень світла на 10 жовтня. Джерело: Андрій Жигайло

У частині регіонів України 10 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. За планом, їх застосовуватимуть з 06:00 до 23:59 – однак енергетики попереджають: зміни не виключені.

Про це повідомили в "Укренерго". Там зазначили:

  • Обсяг відключень становитиме від 1 до 2 черг
  • Обмеження вводяться не тільки для населення: для промисловості та бізнесу діятимуть графіки обмеження потужності – з 00:00 до 23:59.
  • Коли електроенергія з’явиться, користуватися нею потрібно буде економно.
У частині регіонів України 10 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії

У частині регіонів України 10 жовтня будуть діяти погодинні відключення електроенергії. Джерело: "Укренерго"

"Ситуація в енергосистемі може змінитися. Стежте за повідомленнями на сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні (посилання в таблиці нижче. – Ред.)", – йдеться в повідомленні.

Читайте також
Дарина ГерцеваДарина Герцева
icon 2,2 т.
Українцям відкрили сервіс допомоги на зиму: де отримати до 600 тис. грн і кому доступні виплати
icon 2,2 т.
Українцям відкрили сервіс допомоги на зиму: де отримати до 600 тис. грн і кому доступні виплати
Ксенія КапустинськаКсенія Капустинська
icon 24,8 т.
Екстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областей
icon 24,8 т.
Екстрений режим повернули: які графіки відключення світла діють у Києві та низці областей
Роман КостюченкоРоман Костюченко
icon 6,9 т.
В Україні запроваджують жорсткіші графіки: як відключатимуть світло 9 жовтня
icon 6,9 т.
В Україні запроваджують жорсткіші графіки: як відключатимуть світло 9 жовтня
Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир і область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в персональному кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (потрібно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль і область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків і Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон і Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Чому запроваджують графіки відключень і чим ГПВ відрізняються від ГАВ

Графіки відключень застосовують через дефіцит потужності. Вони допомагають зберегти стабільність енергосистеми після російських ударів по енергетичній інфраструктурі, пояснили в "Сумиобленерго". Додаткове навантаження також виникає під час різкого похолодання або потепління: споживання електроенергії зростає через роботу опалювальних приладів і кондиціонерів.

Команду на введення графіків погодинних (ГПВ) та аварійних відключень (ГАВ) по областях дає диспетчер НЕК "Укренерго". Він оцінює ситуацію в енергосистемі. Самі графіки ж розробляють заздалегідь, але під час війни їхнє застосування стало вимушеним заходом.

  • ГПВ – контрольовані відключення за графіком.

Графіки погодинних відключень застосовують, коли дефіцит потужності можна спрогнозувати й заздалегідь обмежити споживання. Електроенергію в такому разі вимикають у визначені години. Споживачі можуть орієнтовно знати, коли в їхніх домівках зникне світло.

ГПВ зменшують навантаження на енергосистему й допомагають запобігти аварійним відключенням. Такі відключення можуть бути масштабнішими та тривалішими.

  • ГАВ – коли електроенергію потрібно вимкнути терміново.

Графіки аварійних відключень застосовують, коли енергосистемі потрібно дуже швидко знизити навантаження – орієнтовно протягом 3-15 хвилин. Така потреба може виникнути, наприклад, після пошкодження енергооб'єктів унаслідок масованої атаки.

На відміну від ГПВ, точну тривалість аварійного відключення заздалегідь визначити неможливо. ГАВ використовують, щоб реагувати на масштабні аварійні ситуації в мережі.

Як повідомляв OBOZ.UA, водночас українцям радять уже зараз змінити свої звички споживання електроенергії, адже навіть прості кроки – від перенесення роботи побутової техніки до помірного використання обігрівачів можуть допомогти уникнути аварійних відключень світла. Також не варто відкладати підготовку до можливих блекаутів – запас води, продуктів, павербанків, ліхтариків та інших необхідних речей краще зробити завчасно.

Схожі теми
Відключення електрики в УкраїніУкраїна"Укренерго"Енергетикаелектроенергія
facebook0

Тільки перевірена інформація в нас у Telegram-каналі OBOZ.UA та у Viber.
Не ведіться на фейки!

ПідписатисьПідписатись