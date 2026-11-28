У неділю, 29 листопада, у низці регіонів України люди знову стикнуться з погодинними відключеннями електроенергії. Енергетики запроваджують до трьох черг відключень, тобто в найбільш проблемні часові відрізки одночасно відключатимуть половину споживачів, а загалом світла може не бути до 12-16 годин на добу.

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Графіки застосовуватимуть цілодобово – з 00:00 до 23:59, проте в деяких областях розклад може відрізнятися. Про загальний режим відключень повідомило "Укренерго".

Графік відключення світла на завтра, 29 листопада: який режим

Графіки погодинних відключень (ГПВ) для побутових споживачів

"графіки погодинних відключень від 1 до 3 черг". Відключення триватимуть з 00:00 до 23:59.

Графіки обмеження потужності (ГОП) для бізнесу та промисловості

"графіки обмеження потужності"; з 00:00 до 23:59. Іноді передбачають не повні знеструмлення, а зменшення споживання струму.

Графіки відключення по областях

Станом на зараз, 20:00, жодне з обленерго країни не оприлюднило графіки на неділю. OBOZ.UA буде їх додавати, щойно вони з'явяться.

Графік відключення для всіх областей: де дивитися

Своєю чергою енергетики радять українцям регулярно стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Справа у тому, що складені й оприлюднені графіки можуть оперативно змінюватись.

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Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, тривалі відключення електроенергії та відсутність опалення взимку можуть призвести до швидкого охолодження всієї оселі. Однак навіть за таких умов можна довше зберігати комфортну температуру, якщо дотримуватися кількох простих правил.

Насамперед правоохоронці радять зосередитися на збереженні тепла в одній кімнаті, а не в усій квартирі,.

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