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Енергетики оголосили графік відключень на 28 жовтня: де не буде світла у середу

Софія ЗакревськаСофія Закревська
Time to read2 хв
318
Ілюстрація: людина підпалює свічку, як ілюстрація до відключень електроенергії
Відключення електроенергії. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

У середу, 28 жовтня, в Україні знову вимикатимуть світло з 06:00 до опівночі та застосовуватимуть графіки обмеження потужності для промисловості. Причиною є наслідки масованих російських атак на енергооб’єкти.

Про це повідомили в "Укренерго". Будуть застосовуватися такі обмеження:

• 06:00 – 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;

• 06:00 – 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1.5 до 2.5 черги).

"Увага! Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись. Стежте за повідомленнями та графіками відключень на офіційних сторінках операторів систем розподілу (обленерго) у вашому регіоні. Коли електроенергія з’являється за графіком – будь ласка, споживайте її ощадливо!" – закликали в "Укренерго".

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Де дізнатися актуальний графік відключення світла

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 27 жовтня в частині регіонів України знову було запроваджено планові відключення електроенергії за годинами. Зокрема, графіки ввели у Києві, на Київщині, у Сумській, Житомирській, Полтавській, Черкаській, Харківській і Чернігівській областях.

Регіонів із відключеннями поменшало, проте самі графіки стали жорсткішими, а з 17:00 їх посилили додатково. Окремо зафіксовано аварійні відключення (не графіки) на Хмельниччині – внаслідок обстрілів, а також масові знеструмлення в Чернігові – через аварію.

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