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Енергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділю

Дар'я ДуроваДар'я Дурова
Time to read2 хв
1,1 т.
Енергетики оголосили графік відключень на 25 жовтня: де не буде світла в неділю
Ситуація з енергетикою в Україні. Ілюстративне фото. Джерело: Freepik

Вночі 25 жовтня Україна буде зі світлом, але вже вранці в неділю в частині регіонів енергетики застосовуватимуть графіки відключень електроенергії. Обмеження торкнуться як домогосподарств, так і компаній і підприємств.

Про це попередила в Telegram національна енергетична компанія "Укренерго". "Причина запровадження обмежень – наслідки масованих російських атак на енергооб'єкти", – зазначила пресслужба.

Заходи обмеження споживання плануються:

  • із 06:00 до 23:59 – графіки обмеження потужності для промисловості;
  • із 07:00 до 23:59 – графіки погодинних відключень для всіх категорій споживачів (обсягом від 1 до 2 черг).
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Не виключені й аварійні ситуації. "Внаслідок російських обстрілів ситуація в енергосистемі може змінюватись", – попередили в "Укренерго". Енергетики закликали ощадливо використовувати електрику.

Де дивитися графіки відключень світла за адресою

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго
Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed
Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0
Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns
Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns
Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/
Запоріжжя www.zoe.com.ua/
Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns
Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns
Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout
Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті)
Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv
Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns
Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table
Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли)
Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента)
Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71
Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo
Херсон та Херсонська область

https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті)

Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new
Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off
Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/
Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як писав OBOZ.UA:

– Взимку в нашій країні можливі тривалі відключення світла через пошкодження енергетичної інфраструктури й обмежені можливості заживлення окремих регіонів. У випадку негативного сценарію відключення можуть тривати до 20 годин на добу.

– У The Guardian вважають, що Росія систематично атакує енергоінфраструктуру, намагаючись позбавити жителів великих українських міст електроенергії, опалення та водопостачання. Зокрема, агресор може спробувати вивести з енергосистеми три АЕС і суттєво обмежити електропостачання Києва, Харкова й Одеси. Під загрозою також каналізація у великих містах, що може призвести до масштабної гуманітарної кризи.

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