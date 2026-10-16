Екстрені відключення світла та аварійна ситуація: які графіки діють у Києві та по областях 16 жовтня

В Україні 16 жовтня у частині регіонів запроваджено відключення електроенергії. Утім, погогодинні графіки діють не скрізь – у Києві через російську атаку знову введено аварійні (екстрені) відключення. Планові обмеження водночас запроваджено в Київській, Сумській, Полтавській, Черкаській, Житомирській, Харківській і Чернігівській областях, а на Одещині частина домівок залишилися без світла через російський обстріл.

Відео дня

Про загальний режим відключень повідомили в "Укренерго", а деталі та конкретні графіки публікують обленерго в своїх регіонах. OBOZ.UA стежить за тим, що відбувається.

Відключення світла 16 жовтня: головне, що потрібно знати

15 жовтня з 6:00 до 23:59 діють погодинні відключення для населення обсягом від 0,5 до 2 черг. Це більше ніж у попередній день, коли максимальний обсяг становив 1,5 черги.

Окремо на Одещині відбулося масштабне знеструмлення через російську атаку.

через російську атаку. Енергетики загалом не виключають застосування аварійних відключень , до яких уже довелося вдатися в Києві.

, до яких уже довелося вдатися в Києві. Також продовжуються відключення за графіками для промисловості та бізнесу.

Тих, у кого є електроенергія, просять споживати її ощадливо, з 16:00 до 22:00 радять обмежити користування потужними електроприладами.

У Міненерго вже пояснювали повернення графіків відключень насамперед російськими ударами по енергетичній інфраструктурі. Пошкодження мереж зменшують обсяги електроенергії, які можна передати споживачам.

Графіки відключення електроенергії за регіонами на 16 жовтня

Київ

Зранку 16 жовтня енергетикам довелося застосувати екстрені відключення, під час яких графіки не діють. Причиною стала чергова російська атака на енергоооб'єкти.

Проблеми почалися ще 15 жовтня. В "Укренерго" близько 22:25 заявили, що внаслідок чергової російської атаки на об'єкт критичної енергетичної інфраструктури в окремих районах Києва та області відбулось масштабне знеструмлення споживачів.

Мер Віталій Кличко уточнив, що у зв'язку з відключенням світла в системі правобережної частини столиці спостерігалося зниження тиску води. Йшлося про Голосіївський, Святошинський, Солом'янський, Шевченківський райони.

Київ повернеться до графіків після стабілізації ситуації. Варто також враховувати, що загального розкладу відключень за групами споживачів для Києва не існує ще з минулої зими – тоді було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна лише за конкретною адресою:

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у чат-боті;

на сайті;

у застосунку "Київ Цифровий".

Одеська область

Планові обмеження в регіоні не запроваджувались. Утім, за даними ДТЕК, Росія атакувала енергооб’єкт на Одещині. На ранок після нічної атаки енергетики повернули світло для 33,3 тис. родин, загальна кількість знеструмлених не розкривається.

"Ремонти тривають. Відновлення пошкодженого обладнання потребує часу", – зазначили енергетики.

Головні історії дня

Київська область

Діють погодинні відключення, які почалися з шостої ранку. Загальний розклад такий:

Черкаська область

З 06:00 до 24:00 застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Планові години відсутності електропостачання:

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1.1 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години);

– 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години); 1.2 – 09:00-11:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 09:00-11:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 2.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 2.2 – 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години);

– 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 4 години); 3.1 – 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 14:00-16:00, 20:00-22:00 (сумарно 6 годин); 3.2 – 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 08:00-10:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00, 22:00-24:00 (сумарно 6 годин); 4.2 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 5.1 – 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години);

– 10:00-12:00, 16:00-18:00 (сумарно 4 години); 5.2 – 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин);

– 11:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 5 годин); 6.1 – 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин);

– 06:00-08:00, 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 6 годин); 6.2 – 12:00-14:00, 18:00-20:00 (сумарно 4 години).

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Сумська область

Діють відключення світла за оновленим погодинним розкладом. Максимальна тривалість одного відключення становить 4 години.

Полтавська область

За даними обленерго, згідно погодинного графіку, обсяг відключень у Полтавській області 13 жовтня становить:

з 6:00 по 8:00 – 0,5 черги;

з 8:00 по 09:00 – 1,5 черги;

з 09:00 по 22:00 – 2 черги;

з 22:00 по 23:59 – 1 черга.

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Житомирська область

В регіоні також погодинні відключення. Графіки діють з 6 ранку, а розподіл за групами такий (графік оновлено):

Харківська область

Обленерго опублікувало перелік черг за адресами. Також відомі орієнтовні години відсутності електропостачання на 16 жовтня:

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1.1 – 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин);

– 10:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 5 годин); 1.2 – 12:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 3,5 години);

– 12:00-13:30, 20:30-22:00 (сумарно 3,5 години); 2.1 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин); 2.2 – 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин);

– 10:00-13:30, 20:30-24:00 (сумарно 7 годин); 3.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 3.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 4.1 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 4.2 – 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години);

– 13:30-17:00 (сумарно 3,5 години); 5.1 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 годин);

– 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 годин); 5.2 – 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години);

– 06:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 7,5 години); 6.1 – 17:00-20:30 (сумарно 3,5 години);

– 17:00-20:30 (сумарно 3,5 години); 6.2 – 08:00-10:00, 17:00-20:30 (сумарно 5,5 годин).

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Чернігівська область

В області діє графік погодинних відключень. Після 09:00 в нього було внесено зміни:

з 09:00 до 11:30 додатково відключається черга 6/1;

з 11:30 додатково відключається черга 3/1.

Як діяти під час відключень світла

Коли світла немає: вимкнути із розеток усі потужні прилади (обігрівач, бойлер, плиту, духовку тощо).

(обігрівач, бойлер, плиту, духовку тощо). Після появи електроенергії: не вмикати всю техніку одразу , а робити це поступово, почекавши 10-15 хвилин.

, а робити це поступово, почекавши 10-15 хвилин. Переконатися у стабільності напруги, а якщо світло блимає – не підключати прилади .

. Встановити захист від коливань напруги ( реле, пристрій захисного вимкнення ) – це вбереже холодильник, пральну машину, телевізор тощо.

) – це вбереже холодильник, пральну машину, телевізор тощо. Тим, хто має резервне живлення, вчасно перемикати його з активного на пасивний режим.

Де дивитись графік відключення електроенергії в 2026 році

Ситуація в енергосистемі може швидко змінитись, тому мешканцям країни радять стежити за повідомленнями на сайтах та офіційних сторінках у соцмережах своїх операторів системи розподілу (обленерго). Посилання на офіційні сайти дивіться в таблиці:

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Раніше OBOZ.UA підрахував, скільки грошей потрібно українцям, щоб пережити блекаут. Йдеться про повну підготовку однієї людини до трьох діб життя без електроенергії та водопостачання.