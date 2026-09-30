Відключення світла повернулися: у Києві та трьох областях почалися жорсткі обмеження
У Києві, а також частково в Київській, Житомирській і Чернігівській областях в другій половині дня 30 вересня за командою "Укренерго" застосовані екстрені (вони ж аварійні, ГАВ) відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки не діють. Пізніше у Києві та на Київщині оголосили про відключення за погодинними графіками.
Про застосування обмежень повідомили в "Укренерго", Міністерстві енергетики та обленерго. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.
Відключення світла в Україні 30 вересня: головне, що потрібно знати
- Аварійні (екстрені) відключення, а згодом і планові обмеження виникли через перевантаження обладнання внаслідок російського обстрілу.
- Енергетики вже усувають пошкодження та обіцяють якомога швидше повернути обладнання в роботу.
- Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі.
- За словами радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Бескрестнова, сьогодні, Росія вперше застосувала реактивні дрони з боєзарядом, призначеним для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Він стверджує, що противник планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач, а сам боєзаряд складається з основної частини вагою 40 кг та чотирьох додаткових модулів ураження.
Київ
Як повідомили в ДТЕК, екстрені відключення в Києві почалися близько 17:40. Після 19:00 у столиці запровадили погодинні графіки відключень (ГПВ). Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна:
Крім того, у деяких будинках спостерігалися проблеми з водопостачанням. У столиці також тимчасово не курсував наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах, зауважили в КМДА.
За неофіційними даними місцевих пабліків, відключення почалися після ймовірного влучання російського БПЛА у лінії електропередачі (ЛЕП). Згідно з відео, які поширюються у соцмережах, під час атаки РФ у Києві фіксують удари в районі ліній електропередачі. Після удару в районі ЛЕП видно яскравий спалах та руйнацію стовпа.
Київщина
Після 18:43 Київську область перевели на погодинні відключення світла (ГПВ). Найдовші періоди без електроенергії, як очікується, триватимуть 3,5 години.
Житомирська область
На Житомирщині, у свою чергу, громадян закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання. Це допоможе зберегти техніку.
Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році
Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.
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