У Києві, а також частково в Київській, Житомирській і Чернігівській областях в другій половині дня 30 вересня за командою "Укренерго" застосовані екстрені (вони ж аварійні, ГАВ) відключення електроенергії. Під час таких відключень графіки не діють. Пізніше у Києві та на Київщині оголосили про відключення за погодинними графіками.

Відео дня

Про застосування обмежень повідомили в "Укренерго", Міністерстві енергетики та обленерго. OBOZ.UA слідкує за ситуацією.

Відключення світла в Україні 30 вересня: головне, що потрібно знати

Аварійні (екстрені) відключення, а згодом і планові обмеження виникли через перевантаження обладнання внаслідок російського обстрілу .

. Енергетики вже усувають пошкодження та обіцяють якомога швидше повернути обладнання в роботу.

Обмеження будуть скасовані одразу після стабілізації ситуації в енергосистемі .

. За словами радника президента з питань розвитку технологічних напрямків оборони Сергія Бескрестнова, сьогодні, Росія вперше застосувала реактивні дрони з боєзарядом, призначеним для ураження високовольтних опор та металевих мостових конструкцій. Він стверджує, що противник планує атакувати важливі високовольтні лінії електропередач, а сам боєзаряд складається з основної частини вагою 40 кг та чотирьох додаткових модулів ураження.

Київ

Як повідомили в ДТЕК, екстрені відключення в Києві почалися близько 17:40. Після 19:00 у столиці запровадили погодинні графіки відключень (ГПВ). Утім, загального розкладу відключень для Києва не існує з минулої зими, коли було запроваджено індивідуальні графіки для будинків. Дізнатися свій графік можна:

у чат-боті;

на сайті

у застосунку "Київ Цифровий".

РЕКЛАМА

Крім того, у деяких будинках спостерігалися проблеми з водопостачанням. У столиці також тимчасово не курсував наземний електротранспорт у Шевченківському та Голосіївському районах, зауважили в КМДА.

За неофіційними даними місцевих пабліків, відключення почалися після ймовірного влучання російського БПЛА у лінії електропередачі (ЛЕП). Згідно з відео, які поширюються у соцмережах, під час атаки РФ у Києві фіксують удари в районі ліній електропередачі. Після удару в районі ЛЕП видно яскравий спалах та руйнацію стовпа.

Головні історії дня

Київщина

Після 18:43 Київську область перевели на погодинні відключення світла (ГПВ). Найдовші періоди без електроенергії, як очікується, триватимуть 3,5 години.

РЕКЛАМА

Житомирська область

На Житомирщині, у свою чергу, громадян закликали вимкнути з розеток чутливе до стрибків напруги обладнання. Це допоможе зберегти техніку.

РЕКЛАМА

Де дивитися графіки відключень світла в 2026 році

Регіон Спеціальний розділ на сайті обленерго Вінниця та область https://www.voe.com.ua/disconnection/detailed Волинь https://energy.volyn.ua/spozhyvacham/perervy-u-elektropostachanni/hrafik-vidkliuchen/#gsc.tab=0 Дніпро та область https://www.dtek-dnem.com.ua/ru/shutdowns Донецька область https://www.dtek-dem.com.ua/ru/shutdowns Житомир та область https://www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php Закарпаття https://zakarpat.energy/customers/break-in-electricity-supply/schedule/ Запоріжжя www.zoe.com.ua/ Київ https://www.dtek-kem.com.ua/ru/shutdowns Київська область https://www.dtek-krem.com.ua/ru/shutdowns Кіровоградська область https://kiroe.com.ua/electricity-blackout Львів та область https://info.loe.lviv.ua/ (лише в особистому кабінеті) Миколаїв та область https://www.energy.mk.ua/grafik-obmezhennya-spozhyvachiv Одеса та область https://www.dtek-oem.com.ua/ru/shutdowns Полтава та область https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/ Івано-Франківськ, Прикарпаття https://www.oe.if.ua/uk/shutdowns_table Рівне та область https://www.roe.vsei.ua/disconnections (необхідно завантажити файли) Суми та область https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya (пошук за номером рахунку абонента) Тернопіль та область https://www.toe.com.ua/news/71 Харків та Харківська область https://oblenergo.kharkov.ua/uk/gaoinfo Херсон та Херсонська область https://ksoe.com.ua/cabinet/login/ (лише в особистому кабінеті) Хмельницький та область https://hoe.com.ua/shutdown/new Черкаси та область https://cherkasyoblenergo.com/off Чернівці та область https://oblenergo.cv.ua/shutdowns/ Чернігівська область https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts

Як повідомляв OBOZ.UA, 30 вересня Росія завдала наймасованішого удару по енергетиці України з 2025 року. Зокрема, було пошкоджено Трипільську ТЕС.

РЕКЛАМА