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Дешеві дрова можуть стати пасткою: в Україні поширилася нова шахрайська схема

Станіслав КожемякінСтаніслав Кожемякін
Time to read1 хв
834
Ілюстрація - дрова
В Україні викрили шахрайські схеми з дровами. Ілюстративне зображення. Джерело: Pixabay

З початком опалювального сезону у низці українських регіонів різко зросла кількість шахрайств під час продажу паливної деревини. Зловмисники створюють фейкові оголошення про нібито дешеві дрова в соцмережах і месенджерах, вимагають передплату, а після переказу коштів зникають.

Про це повідомили у Слобожанському лісовому офісі державного підприємства "Ліси України". Лісівники закликає громадян бути обачними та купувати деревину виключно через офіційні державні канали.

Основні ознаки шахрайських схем

  • Вартість дров у таких оголошеннях помітно нижча за ринкові розцінки лісництв.
  • Шахраї просять переказати 100% коштів на особисту банківську картку фізичної особи під приводом "бронювання черги", "пошуку водія" або "термінової доставки".
  • Аферисти не надають офіційних квитанцій, договорів чи реквізитів підприємства.

Які ціни на дрова в Україні

У "Лісах України" наголошують, що держідприємство не реалізує дрова через приватні оголошення, соціальні мережі чи сторонні торгові платформи. Оплата приймається виключно за офіційними банківськими реквізитами відповідної філії.

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Актуальна середня вартість деревини (без урахування послуг з навантаження та транспортування) становить:

  • I група (дрова твердих порід з найвищою тепловіддачею – дуб, бук тощо): 1416 грн за кубометр;
  • II група (сосна, вільха): 1080 грн за кубометр;
  • III група (ялина, ялиця та м’яколистяні породи): 948 грн за кубометр.

Як безпечно купити дрова

Замовити паливо можна у найближчому лісництві, маючи при собі паспорт та ідентифікаційний код (РНОКПП). Процедура закупівлі передбачає:

  • подання офіційної заявки;
  • оплату за реквізитами підприємства через банківську установу;
  • узгодження логістики;
  • отримання деревини у визначений термін.

Як вже повідомляв OBOZ.UA, кінцева вартість деревини значним чином залежить від доставки, у ціну якої закладається відстань, обсяг замовлення, тип автомобіля та його вантажності. Таким чином, перевезення на відстань до 40 кілометрів у середньому додає до вартості від 650 до 700 грн за кубометр. Таким чином, якщо взяти середню ціну деревини на складі – 1270 грн, то після доставки один кубометр обійдеться приблизно у 1920-1970 грн.

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